Как оплатить больничный во время простоя

Оплачивается ли больничный во время простоя

По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности за время нахождения в простое сотрудникам не назначается (п. 5 ч. 1 ст. 9 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Исключение составляет случай, когда сотрудник заболел до начала простоя, и его нетрудоспособность продолжилась в период временной приостановки работы (ч. 7 ст. 7 закона № 255-ФЗ).

В такой ситуации больничный за время простоя оплачивается в том же размере, в каком за это время сохраняется зарплата, но не выше размера пособия по временной нетрудоспособности, которое сотрудник получал бы общим правилам.

Как оплачивается больничный во время простоя

Если сотрудник заболел до начала простоя, больничный оплачивается как обычно с учетом его страхового стажа в размере 60%, 80% или 100% среднего заработка. При этом за дни болезни, совпадающие с простоем, пособие выплачивается в размере не более:

2/3 оклада (тарифной ставки), если простой возник по причинам, не зависящим от работника и работодателя;

(тарифной ставки), если простой возник по причинам, не зависящим от работника и работодателя; 2/3 среднего заработка, если простой возник по вине работодателя.

Простой по вине сотрудника не оплачивается, следовательно, не выплачивается и пособие по временной нетрудоспособности. Как отметил Конституционный Суд, в этом случае работник утрачивает свой заработок не в результате наступления страхового случая — болезни, а по причине собственных виновных действий (п. 2.1 определение от 17.01.2012 № 8-О-О).

Если временная нетрудоспособность, начавшаяся в период простоя, продолжается после его окончания, то за дни болезни, которые приходятся на период после окончания простоя, работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Пособие за эти дни исчисляется в общем порядке.

Далее разберем эти ситуации подробно.

Больничный открыт до начала простоя, а закрыт во время простоя

Если больничный открыт сотруднику до объявления в компании периода простоя, то пособие по временной нетрудоспособности назначается:

за временной интервал до объявления простоя — по общим правилам;

начиная с даты начала простоя — в порядке, установленном ч. 7 ст. 7 закона № 255-ФЗ.

В соответствии с частью 7 ст. 7 закона № 255-ФЗ в случае временной нетрудоспособности, наступившей до периода простоя и продолжающейся в период простоя, пособие по временной нетрудоспособности за данный период выплачивается в том же размере, в котором сохраняется за это время заработная плата, но не выше размера пособия по временной нетрудоспособности, которое сотрудник получал бы по общим правилам.

Таким образом, необходимо рассчитать размер:

оплаты времени простоя, как если бы работнику был установлен режим простоя; пособия по временной нетрудоспособности, который зависит в том числе от страхового стажа сотрудника и от причины нетрудоспособности.

Если первая из полученных величин окажется меньше второй, работнику время простоя будет оплачено именно в этом размере. То есть сотруднику, находящемуся на больничном, будет оплачен простой на общих основаниях. Если размер оплаты простоя превышает размер рассчитанного пособия (такое бывает, если у работника небольшой трудовой стаж), ему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.

Если сумма пособия, определенная по закону № 255-ФЗ (с учетом установленных в нем ограничений), в расчете за полный календарный месяц окажется меньше МРОТ на дату начала болезни, пособие исчисляется исходя из МРОТ (ч. 6.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Пример 1

Дворник Белкин находился на больничном с 17.05.2022 по 24.05.2022. В компании объявлен с 23.05.2022 простой по причинам, не зависящим от сотрудников и работодателей.

Страховой стаж Белкина — 10 лет, оклад — 25 тыс. рублей, средний дневной заработок, рассчитанный для целей исчисления пособия по временной нетрудоспособности, — 1 тыс. рублей.

Поскольку стаж работы сотрудника превышает 8 лет, ему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в 100-процентном размере от среднего заработка. Соответственно, за каждый календарный день болезни, приходящийся на период до объявления режима простоя, Белкину должны начислять пособие в размере 1 тыс. рублей.

За период простоя, возникшего по причинам, не зависящим от сторон, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 2/3 от оклада при условии, что рассчитанная таким образом сумма не превышает размера пособия по временной нетрудоспособности, рассчитанного исходя из среднего заработка.

В мае по графику пятидневной рабочей недели 18 рабочих дней, значит, за каждый день простоя работнику должно начисляться 925, 93 рубля (25 000 руб. / 18 дн. х 2/3).

Размер оплаты времени простоя меньше размера пособия по временной нетрудоспособности, рассчитанного исходя из среднего заработка, поэтому Белкину за первые 6 дней нетрудоспособности выплачивается пособие в полном размере, а за 2 дня, приходящиеся на период простоя, — в размере, определяемом в соответствии со ст. 157 ТК.

Таким образом, за период болезни Белкин получит выплату в размере 7 851,86 рубля (1 000 руб. x 6 дн.) + (925, 93 руб. x 2 дн.)).

Пример 2

Сантехник Барсуков находился на больничном с 17.05.2022 по 24.05.2022. В компании объявлен с 23.05.2022 простой по причинам, не зависящим от сторон.

Страховой стаж Барсукова — 3 года, оклад — 25 тыс. рублей, средний дневной заработок, рассчитанный для целей исчисления пособия по временной нетрудоспособности, — 1 тыс. рублей.

Поскольку стаж сотрудника составляет 3 года, ему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 60 процентов от среднего заработка. Соответственно, за каждый календарный день нетрудоспособности, приходящийся на период до объявления режима простоя, ему должно начисляться пособие в размере 600 рублей (1 000 руб. x 60 %).

За период простоя, возникшего по причинам, не зависящим от сторон, оплата времени простоя осуществляется в размере 2/3 от оклада. В мае по графику пятидневной рабочей недели 18 рабочих дней, значит, за каждый день простоя работнику должно начисляться 925, 93 рубля (25 000 руб. / 18 дн. х 2/3).

Поскольку в рассматриваемом случае размер оплаты времени простоя (925, 93 рубля) превышает размер пособия по временной нетрудоспособности, которое застрахованное лицо получало бы по общим правилам (600 рублей), работнику за все дни нетрудоспособности выплачивается пособие в размере, определяемом в соответствии с законом № 255-ФЗ.

Таким образом, за период болезни Барсуков получит выплату в размере 4 800 рублей (600 руб. x 8 дн.).

Больничный совпал с периодом простоя

Если даты начала и окончания болезни приходятся на период простоя, пособие по временной нетрудоспособности сотруднику не назначается и не выплачивается. Как и другим сотрудникам, заболевшему в таком случае оплачивается время простоя.

Больничный открыт во время простоя, а закрыт после его окончания

Если временная нетрудоспособность работника наступила во время простоя (пп. 5 п. 1 ст. 9 закона № 255-ФЗ):

за период простоя до открытия больничного осуществляются выплаты в соответствии со ст. 157 ТК;

осуществляются выплаты в соответствии со ст. 157 ТК; за время болезни , приходящееся на период простоя, также осуществляются выплаты в соответствии со ст. 157 ТК (пособие по временной нетрудоспособности не назначается и не выплачивается);

, приходящееся на период простоя, также осуществляются выплаты в соответствии со ст. 157 ТК (пособие по временной нетрудоспособности не назначается и не выплачивается); за период нетрудоспособности после окончания простоя больничный оплачивается по общим правилам.

Пример

Электрик Волков находился на больничном с 11.05.2022 по 22.05.2022. В компании с 25.04.2022 по 15.05.2022 объявлен простой по не зависящим от сотрудников и работодателей причинам. Страховой стаж Волкова — 10 лет, оклад — 25 тыс. рублей, средний дневной заработок, рассчитанный для целей исчисления пособия по временной нетрудоспособности, — 1 тыс. рублей.

За период простоя, а также за период болезни, приходящийся на период простоя, пособие не назначается и не выплачивается. За данный период осуществляются выплаты в соответствии со ст. 157 ТК.

За период болезни после окончания периода простоя выплачивается пособие по временной нетрудоспособности по общим правилам.

Расчеты будут следующими.

1. За период простоя до открытия больничного (с 25.04.2022 по 10.05.2022) Волкову оплачивается простой в размере 2/3 от оклада. В апреле по графику пятидневной рабочей недели 21 рабочий день, в мае — 18 рабочих дней. Соответственно, 2/3 от оклада за каждый рабочий день составят: в апреле — 793,65 рубля (25 000 руб. / 21 дн. x 2/3), в мае — 925,93 рубля (25 000 руб. / 18 дн. x 2/3). При этом на период с 25.04.2022 по 30.04.2024 приходится 5 рабочих дней, а на период с 01.05.2022 по 10.05.2022 — 3 рабочих дня. Значит, время простоя должно быть оплачено в размере 6 746,04 рубля (793,65 руб. x 5 дн. + 925,93 руб. x 3 дн.).

2. За дни болезни, приходящиеся на время простоя (с 11.05.2022 по 15.05.2022), также осуществляются выплаты в размере 2/3 от оклада. На этот временной интервал приходятся 3 рабочих дня. Таким образом, сумма начислений составит 2 777,79 рубля (925,93 руб. x 3 дн.).

3. За дни болезни после окончания периода простоя (с 16.05.2022 по 22.05.2022) выплачивается пособие по временной нетрудоспособности по общим правилам. На указанный временной интервал приходится 7 календарных дней, значит, размер пособия составит 7 тыс. рублей (1 000 руб. x 7 дн.).