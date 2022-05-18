Новые виды мошенничества из-за санкций 2022

Но считаю, чем больше схем известно читателям, тем лучше, потому что это может уберечь от ошибок и дальнейшей потери денег.

Глава департамента информбезопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью «Известиям» рассказал о двух сценариях обмана, которые привязаны к изменившимся экономическим реалиям.

Получение наличной валюты

Объясняют, что в России сейчас дефицит наличных купюр долларов и евро, поэтому на руки их получить трудно. Предлагают снять деньги в валюте, но для этого их надо перевести на специальный безопасный счет. Потом их оттуда похищают, естественно.

Что на самом деле сейчас с получением валюты? В срок до 9 сентября можно снять валюту только со старых валютных вкладов и счетов, на которых средства находились до 9 марта. Снять можно до 10 000 долларов или евро в одном банке в тот самый срок до 9 сентября. Все остальное — только в рублевом эквиваленте.

Еще можно за наличные рубли купить наличную валюту в банке. Но разрешают продавать только ту, которая поступила в кассу банка после 9 апреля. И поэтому валюта есть в наличии далеко не в каждом банковском отделении, на самом деле есть дефицит.

Оформление карты Visa и Mastercard иностранного банка

По их словам это нужно, чтобы можно было платить за границей и в зарубежных магазинах и сервисах. И предлагают мошенники это по телефону. Потом для оплаты услуг надо по телефону же назвать или отправить в мессенджер данные карты или счета для оплаты. Средства похищают.

В последнее время видела много упоминаний сервисов, которые удаленно открывают карты Visa и Mastercard. Какие-то из таких контор — мошеннические, какие-то действительно открывают карты и люди пользуются. Не могу дать вам конкретные рекомендации фирм, потому что рынок этот новый и неустоявшийся.

Возможно, потом появятся проверенные и крупные компании, пока я бы не пользовалась подобными сервисами. Но тут каждый должен решать самостоятельно, насколько готов пойти на риск.