О том, на что обратить внимание при проверке контрагентов, рассказал магистр финансов, выпускник РЭУ им. Г.В. Плеханова, менеджер маркетплейса долгов ДОЛГ.РФ Александр Тихонов.

Проверка достоверности сведений

Существуют специальные сервисы для проверки контрагентов на благонадежность, однако некоторые сведения можно получить и через системы государственных органов.

«Такие индикаторы — серьезный повод отказаться от работы с компанией, даже если вас будут заверять, что это у них временно, они забыли сдать форму. В дальнейшем уже с вами могут „забыть“ рассчитаться», — предупреждает Александр Тихонов.

Пометка о недостоверности сведений, как правило, обозначается непосредственно на выписке из ЕГРЮЛ. Проверить актуальность данных о юридическом лице и заказать выписку из ЕГРЮЛ можно на сервисе ФНС.

Блокировка расчетных счетов

Без действующего расчетного счета бизнес можно считать «мертвым». Он не сможет расплачиваться с деловыми партнерами, закупать сырье для производства и совершать различные финансовые операции.



Потому рекомендуется проверить, нет ли в отношении организации действующих решений о приостановлении операций по счетам. Узнать это также можно на специальном сервисе ФНС. Проверяющему в открытой форме нужно выбрать запрос «О действующих решениях о приостановлении».

Бухгалтерские документы

Если контрагент не представляет бухгалтерскую и финансовую отчетность, это также должно насторожить от будущего сотрудничества с компанией.



По словам менеджера маркетплейса долгов ДОЛГ.РФ Александра Тихонова, лучшая гарантия платежеспособности — материальные активы контрагента. Если случится форс-мажорная ситуация, активы делового партнера можно будет продать, а на вырученные средства погасить долг.

«В отчетности ищем раздел „Внеоборотные активы“, в нем нас интересует строка „Основные средства“. Сюда могут входить недвижимость, оборудование, автомобили и другое имущество. Если видите цифру, превышающую стоимость предполагаемого контракта хотя бы в 2-4 раза, то это хороший признак и „плюс“ к доверию. Если строки нет, значит, компания, вероятно, не владеет ничем материальным, и в случае предъявления претензий взыскание будет затруднено», — отмечает эксперт.

Также Александр Тихонов рекомендует обратить внимание на строку «Финансовые вложения». Она означает, что компания вложила указанную в строке сумму своих средств на срок более 1 года. Эти средства тоже могут быть использованы для выплаты долга кредиторам, но с меньшей вероятностью.



Не меньшей значимостью обладает и информация о коэффициенте автономии. Он показывает долю собственных средств в активах компании. Чем он выше, тем меньше компания зависит от заемных средств. Чтобы его рассчитать, нужно разделить итог в разделе «Капиталы и резервы» на значение баланса в этом же периоде.

«Для цели определения уровня доверия к контрагенту можно считать, что большее значение показателя предпочтительно. Если вы получили значение меньше 0,3, то такой контрагент почти полностью ведет свою деятельность на заемные деньги. Следовательно, при возникновении проблем он будет направлять деньги на погашение этих обязательств, а вы можете остаться в очереди и не дождаться оплаты вообще», — предупреждает эксперт.

«Массовое» руководство

Нежелательно сотрудничать с компаниями, у которых есть «массовый» руководитель — гражданин, который одновременно возглавляет свыше 5 организаций. «Массовый» руководитель — нередко признак фирмы-однодневки.



Проверить бухгалтерскую отчетность и «массовость» руководителей можно в сервисе «Прозрачный бизнес» от ФНС.

Выводы

Если своевременно проверить контрагента на благонадежность, то риски невозврата долгов снизятся до нуля. Другое дело — сотрудничество с только возникшими компаниями.

Увы, здесь проверить благонадежность контрагента почти невозможно. Сотрудничать с новыми организациями и предпринимателями рекомендуется только при условии финансовой стабильности вашего бизнеса, терпимости к рискам. Нежелательно заключать с предпринимателями-новичками сделки на крупные суммы.