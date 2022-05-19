Дефицита самозанятых не будет, но в работе с ними все равно много тонкостей. Интервью с экспертом «Тинькофф Банка»

Насколько сейчас востребованы услуги самозанятых — есть ли какая-то статистика у Тинькофф по самым востребованным сферам или профессиям?

Услуги самозанятых стремительно набирают популярность. Если год назад, по данным ФНС, самозанятые суммарно получали от физических и юридических лиц около 44 млрд рублей в месяц, то в апреле этого года — уже почти 67 млрд. А если измерять в единицах оказанных услуг, то количество ежемесячно выбиваемых самозанятыми чеков за год увеличилось на 40% и в апреле этого года превысило 40,6 млн штук.

На вопрос о самых востребованных сферах можно отвечать «с двух сторон». Есть статистика ФНС по самым популярным сферам деятельности, которые выбирают для себя сами самозанятые.

Самые популярные отрасли среди самозанятых: ремонт, авто, IT, красота, информационные услуги, обучение и финансы.

А если говорить о востребованности услуг самозанятых у бизнеса, то здесь картина несколько иная. Нашим сервисом по работе с самозанятыми пользуется несколько тысяч компаний, и значительная часть из них — это курьерские службы, таксопарки, компании из строительной отрасли. Чуть меньше рекламных и креативных агентств, образовательных площадок. И есть очень длинный хвост из самых разных отраслей, в которых тоже оказываются востребованы услуги самозанятых.

Сейчас рынок труда — да и вся экономика страны — претерпевает сильные изменения. И есть основания полагать, что рынок услуг самозанятых будет только набирать обороты.

Компаниям как никогда важна гибкость, возможность не нанимать людей в штат в ситуации, когда объем заказов и проектов невозможно спрогнозировать, а привлекать подрядчиков исключительно по необходимости.

При этом вряд ли настанет дефицит самозанятых исполнителей. Для многих профессий самозанятость становится полноценной альтернативой трудовым отношениям.

Какие типичные ошибки совершают заказчики, когда начинают работать с самозанятыми, как их предотвратить?

Самая частая ошибка — отношение к самозанятым как к наёмным работникам. Бизнесу сложно перестроить своё восприятие: очень многие относят самозанятых к сотрудникам, и соответствующим образом выстраивают все связанные процессы. Прописывают в договорах с самозанятыми обязанности, а не конкретные задачи. Оплачивают выполненную работу не по факту, а по графику — например, два раза в месяц, как сотрудникам.

А правильно — относить самозанятых к независимым контрагентам. Вот как если работать с другим ООО, например, к которому другая компания или ИП обращается за товаром или услугой. Не предполагается, что вы будете указывать своему подрядчику, как именно ему выполнять ваш заказ — вы платите за результат. Именно так это должно работать и с самозанятыми, чтобы не было проблем.

Если же подключать самозанятых в том же формате, что и штатных сотрудников, налоговая и трудовая инспекции в итоге найдут в таком сотрудничестве признаки трудовых отношений — и выпишут штрафы.

Стоит ли работать с самозанятыми, приглашая их на замену штатным сотрудникам? Например, заболел бухгалтер или продавец и руководитель хочет временно привлечь на их место самозанятого. Насколько это рискованно с точки зрения трудового и налогового законодательства?

Всегда важно учитывать детали, но если рассмотреть ситуацию в общем виде — нет прямого запрета на то, чтобы привлекать самозанятых на задачи, которые обычно выполняют штатные сотрудники. Самое главное — удостовериться, что вы поручите самозанятому именно конкретную задачу (или несколько), а не попросите его временно выполнять некую должностную функцию — это ключевое.

Самозанятый — это подрядчик, а не сотрудник.

С бухгалтером проще: если заболевший сотрудник должен был, например, сдать годовой отчёт, эту конкретную задачу можно без проблем поручить самозанятому специалисту. А если нужно, чтобы бухгалтер был на связи в рабочее время для ответов на вопросы директора — это уже похоже на трудовые отношения. Однако если при этом получаемая ценность — это всё-таки не сама возможность позвонить и услышать «Алло», а именно консультация (просто мы заранее не знаем, какая именно нам понадобится), тогда можно оплатить консультационные услуги самозанятого по ставке за час.

Но ещё раз подчеркну, что обязать самозанятого быть на связи в определенные часы вы не можете.

А вот если ИП или юрлицо хочет привлечь самозанятого в качестве продавца-кассира, то так не получится. Плательщики НПД не имеют права осуществлять предпринимательскую деятельность в интересах других индивидуальных предпринимателей или организаций по агентским договорам, а также договорам поручения или комиссии (пункт 5 части 2 ст. 4 422-ФЗ). Но даже не изучая закон подробно, можно было бы сразу сказать, что продавец — это функция, роль, а не набор конкретных задач, каждую из которых можно было бы оплатить отдельно.

Когда стоит использовать специальные сервисы, например, такие как в Тинькофф Бизнес для выплат самозанятым и получения от них документов? И какие преимущества такой сервис может предложить?

При работе с самозанятыми возникают нюансы вокруг выплат. Перед тем, как отправить оплату, важно проверить, что самозанятый не лишился статуса плательщика НПД. Это нужно, чтобы случайно не перевести деньги физлицу без статуса плательщика НПД — иначе можно получить штраф за уклонение от уплаты НДФЛ. А после выплаты важно не забыть получить от исполнителя чек, и проверить, что чек составлен без ошибок — иначе оплату за услуги самозанятого нельзя будет учесть в расходах и тем самым уменьшить налоговую базу.

Казалось бы, это два очень простых действия. Но если самозанятых подрядчиков много — хотя бы человек десять — и они регулярно выполняют какие-то задачи, тогда статусы и чеки уже становятся проблемой. У наших клиентов были случаи, когда приходилось выделять отдельных сотрудников только на вот эту задачу — проверять статусы, запрашивать у самозанятых чеки и проверять их корректность. То есть человек целый день занимается только вот этой рутиной, и получает за это зарплату. Это максимально неэффективно.

Специальные сервисы облегчают работу с самозанятыми. Статусы проверяются автоматически, чеки формируются автоматически — и в них не может быть ошибок. Остается только указать, кому и сколько денег перевести. Сервис Тинькофф Бизнеса также может помочь с постановкой самозанятых на учет и оплатой их налога.

Обычно банки предлагают сервисы, упрощающие именно процесс выплат самозанятым. Но мы хотим постепенно двигаться дальше — закрывать все задачи, которые возникают у компаний с большим количеством самозанятых подрядчиков. Их нужно находить, подписывать с ними договоры, оформлять допсоглашения — конкретные задания, за которые исполнители будут получать оплату. Все эти задачи мы хотим закрывать в том числе с помощью сервиса Jump.Finance, который недавно вошёл в экосистему Тинькофф Бизнеса.

Давайте поговорим об особенностях работы с самозанятыми по конкретным ситуациям. Например, что надо учесть, заключая договор с курьером-самозанятым? Как ему производить расчет с клиентами, ведь для оплаты картой или наличными нужна онлайн-касса?

Курьеры просто должны использовать контрольно-кассовую технику продавца или доставлять предоплаченные товары. Это явно прописано в законе (422 ФЗ, ст. 4 п.6). Мы встречали вопросы о том, могут ли самозанятые курьеры доставлять маркированные товары — например, продукты питания.

Закон запрещает самозанятым заниматься перепродажей маркированных товаров, про доставку там не говорится — но мы на всякий случай направили вопрос напрямую в ФНС и получили ответ, что в этом случае важно лишь то, что онлайн-касса должна «уметь» работать с маркированными товарами.

А как организовать работу с большим количеством исполнителей — курьеров, промоутеров, копирайтеров и т.п.? Можно ли их всех сразу подключить к сервису, например, от Тинькофф, а тех, кто еще не успел зарегистрироваться — зарегистрировать самозанятыми онлайн?

Специальный сервис как раз необходим, если исполнителей много. Но давайте для начала разберёмся, что значит «подключить к сервису». Обычно так называется подтверждение прав сервиса на то, чтобы формировать за самозанятого чеки и проверять его статус.

Регистрация статуса плательщика НПД не равна подключению к сервису, но часто может производиться «в одно движение» — исполнитель регистрируется как самозанятый с помощью сервиса, и сразу же предоставляет ему соответствующие права.

Если нужно подключить к сервису сразу много самозанятых, мы можем с этим помочь. Например, просто физически посадить нашего представителя, который будет прямо на объекте заказчика подключать к сервису всех желающих оказать ему услуги подрядчиков. А если у них не окажется статуса самозанятого, подсказать, как его зарегистрировать — либо в приложении «Мой налог», либо через приложение Тинькофф, кому как удобнее.

Зачем проверять статус самозанятого постоянно, а не только при заключении договора?

Дело в том, что перестать быть самозанятым так же просто, как и зарегистрироваться самозанятым, это дело пары кликов в приложении «Мой налог». Помимо этого, гражданин лишается права на применение НПД, если его годовой доход перевалит за 2,4 млн рублей — не все самозанятые внимательно за этим следят.

Поэтому и нужна автоматическая проверка статуса — чтобы нечаянно не перевести деньги физлицу без статуса плательщика НПД.

Ведь с физлицами положено заключать либо трудовой договор, либо договор ГПХ — и уплачивать соответствующие налоги.

Если самозанятый аннулировал чек по собственной инициативе — как действовать?

Зависит от того, почему он это сделал. Если в чеке просто была ошибка, достаточно попросить исполнителя сформировать новый чек.

А вот если исполнитель недобросовестный, он мог прислать чек заказчику, а потом его аннулировать, чтобы не платить налог с дохода — разумеется, деньги он при этом не возвращал. А заказчики оставались без главного закрывающего документа. Помимо этого, раньше компания или ИП, которые перевели самозанятому деньги за работу или услугу, не могли включить такую выплату в расходы и учесть при расчете своих налогов. Даже если можно доказать затраты другими документами.

С октября прошлого года налоговая служба разрешает учитывать выплату самозанятому в расходах, даже если чек аннулирован. Главное условие — чтобы все остальное в чеке совпадало с договором: сумма выплаты, данные заказчика и наименование работ или услуг.

Дополнительно налоговая рекомендует жаловаться на действия самозанятого: нарушителю грозит проверка и штрафы.

Если же чек аннулирован и выплата возвращена, то необходимо сделать корректировку налоговой базы в соответствии с применяемым налоговым режимом.

Налоговая рассылает компаниям требования — хочет получить документы по работе с самозанятыми, причем не только чеки. По закону же чек — единственный обязательный документ. Насколько велики риски при отсутствии других документов, что ФНС снимет расходы и потребует пересчитать налог на прибыль или единый налог на УСН? Можно ли отстоять расходы в суде?

Предугадать риски нельзя, всё зависит от конкретной ситуации. Например, от того, насколько корректно составлен договор с самозанятым, что именно в нём прописано, и как осуществлялись выплаты. Но можем поделиться вот такой информацией: мы написали в налоговую службу и выяснили, что помимо чека, компаниям и ИП пригодится ещё и акт — но не всегда, а для подстраховки в нестандартных ситуациях:

самозанятый получает аванс; работа выполняется в несколько этапов; из договора неясно, что именно делает самозанятый; самозанятый аннулировал чек; самозанятый выполнил работу некачественно.

Один из критериев для переквалификации договоров с самозанятыми в трудовой — регулярная работа самозанятого с одним заказчиком (или работа с единственным заказчиком). Как на практике решаются споры с налоговой, основанные на этом критерии?

Такой критерий не фигурирует ни в законе, ни в комментариях и разъяснениях ФНС. Так, в сентябре прошлого года служба выпустила письмо с перечнем признаков, которые свидетельствуют о трудовом характере отношений с самозанятыми — и пункта про сотрудничество с одним-единственным заказчиком там нет.

Однако на практике отсутствие отношений с другими заказчиками может быть истолковано как ещё одно, дополнительное, доказательство трудовых отношений. Поэтому если вы работаете с самозанятым, которого были бы рады взять в штат — но он сам отказывается, имеет смысл зафиксировать такой отказ в письменной форме.

Какие штрафы ждут исполнителей и заказчиков, если ФНС решит переквалифицировать договор ГПХ с самозанятым в трудовой?

Исполнителей — никакие. Их риски целиком связаны с уплатой налога на профессиональную деятельность. А вот для заказчиков штрафы весьма ощутимые: могут доначислить НДФЛ и страховые взносы, штраф в размере до 40% от недоимки. А от трудовой инспекции возможен ещё и штраф за уклонение от заключения трудового договора — до 100 000 рублей для юридических лиц и до 10 000 рублей для ИП.