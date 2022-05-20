Четыре бюджетных инструмента для бухгалтера: как работать с изменениями, если у вас только 5 000 рублей

Про бюджет

Возьмем минимальный бюджет: 5 тысяч рублей на месяц. Согласовать такую сумму можно в любой компании. В том числе если до этого деньги на развитие сотрудников не выделяли.

Обратите внимание, информация по ценам актуальна на момент написания статьи.

Семинары

С помощью семинаров бухгалтер закроет любой вопрос по изменениям: в отчетности, отдельных налогах или расчетах.

Про выбор: много.

Так или иначе, большинство выбирает семинар с оглядкой на преподавателя. Топовые лекторы на слуху: А. А. Куликов, Л. Т. Крутякова, М. С. Мухин, И. В. Морозова. Они ведут семинары в большинстве учебных центров.

Мероприятия проходят в двух форматах: онлайн или офлайн. Онлайн стоит дешевле.

Что вы получите за свои деньги

В нашу сумму уложится участие в семинаре топового лектора. Но по формату — только онлайн. Очный семинар с топом стоит от 8 тысяч рублей.

Если необходим сертификат ИПБ, минимальная цена онлайн-мероприятия — 5 тысяч рублей. Цены можно посмотреть, например, здесь.

Что вы получите кроме 4-5-часовой лекции

Преподаватели делятся своими наработками. Эти материалы будут вашими шпаргалками. В них собраны ссылки на законы, разъяснения по ключевым изменениям, перечислены выгодные и опасные для бухгалтера места.

На очном семинаре вы сможете задать лектору вопрос. С онлайн-форматом сложнее, он не всегда предполагает работу со слушателями. И лучше уточнить заранее, выделят ли на это время. Зато после онлайн-семинара организаторы зачастую дают доступ к его записи.

Актуальность: актуально на момент проведения семинара.

Когда воспользоваться: если требуется обзор изменений опытного эксперта.

Разовость: 1 раз в месяц вы сможете посещать семинар.

Консультация эксперта

За 5 тысяч рублей вы получите один ответ на сложный вопрос. Эксперт проанализирует изменения и предложит варианты по вашей ситуации.

Про выбор: много.

На поиск и изучение предложений выделите рабочий день. Компаний в консалтинге много, о ценах на многих сайтах сказано расплывчато. Поскольку у нас жесткий лимит в рублях — придется уточнять.

Если ответ на вопрос потребовался срочно, рекомендуем звонить. Не все оперативно отрабатывают онлайн-заявки. Упрощают поиск сайты-агрегаторы. Например, spb.profi.ru. На момент написания на сайте сидело 5 768 бухгалтеров. Из них 5 288 готовы помочь дистанционно.

Но учтите, большинство специалистов — ваши коллеги. А вот стоимость, например, консультации аудитора — от 7 500 до 75 000 рублей.

Что вы получите за свои деньги

За 5 000 рублей вы получите письменный ответ с анализом ситуации. Обычно вопросы принимают в рабочее время. В среднем ответ готовится 1-2 дня.

Чем обещают подкрепить консультацию?

Ссылками на законы и подборками с текстами законов, разъяснений ведомств.

Консультанты не могут на 100% погрузиться в вашу ситуацию. Поэтому в ответе будут варианты решений. Как поступить — выбираете вы.

Актуальность: на момент получения консультации.

Когда воспользоваться: если нужен разбор ситуации. Например, в законе нет четкой инструкции по изменениям для вашей отрасли и нужен анализ законодательства.

Разовость: 1 раз в месяц вы сможете получать разъяснения по сложным вопросам.

Журнал

Журнал поможет разобраться сразу с несколькими изменениями, которые, по мнению редакции, важны. Разъяснения дают бухгалтеры-теоретики, практики, часто пишут чиновники.

Про выбор: много.

Есть журналы с узкой тематикой: для ИП, для бюджетных учреждений, для здравоохранения или для специалистов по зарплате. Много изданий без специализации — в общем для бухгалтера.

Электронный формат стоит обычно дешевле. Например, бумажный журнал «Главная книга» — 5 700 руб . на 3 месяца, электронный — 4 800 руб. на 3 месяца.

Что вы получите за свои деньги

С журналом можно получить дополнительные сервисы. Например, у подписчиков электронной «Главной книги» есть доступ к календарю бухгалтера, формам, калькуляторам по налогам.

Актуальность: Статьи актуальны на момент написания.

Когда воспользоваться: если хотите быть в курсе основных изменений и получить инструкции по ним. В журналах много ссылок на законы и разъяснения, например, ФНС, Минфина. Однако доступ к законодательной базе журналы не предоставляют. Чтобы посмотреть нюансы применения — тексты НПА вы будете искать самостоятельно.

Разовость: вы сможете оформить подписку на 2-3 месяца.

Справочно-правовые системы

Про выбор: Самые крупные справочно-правовые системы (СПС): Консультант Плюс, Главбух и Гарант. У каждой системы есть особенности.

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Что вы получите за свои деньги

С СПС вы сможете отработать изменения комплексно. СПС включает все вышеперечисленное: семинары, консультации экспертов, профпрессу и доступ к законодательству.

Как справочно-правовые системы упрощают работу с изменениями, посмотрим на примере Консультант Плюс, поскольку мы работаем с этой системой.

Об изменениях вы прочитаете в новостной ленте КонсультантПлюс. Понять новые правила помогут полезные подсказки в системе. Например, можно посмотреть связанные с новостью документы, разъяснения ФНС, инструкции. Можно сравнить с предыдущей редакцией закона, если изменения внесены в действующий НПА.

Семинары. Как правило, это до 20 бесплатных мероприятий ежемесячно по бухгалтерским и кадровым вопросам. Программа формируется по актуальным темам.

Консультации экспертов. Тоже включено в стоимость обслуживания. Но, конечно, число вопросов ограничено пределами разумного — линия консультаций не может работать за вас. Например, не подготовит отчетность.

Актуально: Система обновляется ежедневно. КонсультантПлюс несет ответственность за актуальность каждой буквы. Дополнительно проверять не нужно.

Когда воспользоваться: если нужен комплексный разбор изменений.

Разовость: 5000 рублей примерно соответствует одному месяцу обслуживания системы. Хотя стоимость может варьироваться в зависимости от факторов: сколько человек будет работать с системой, технологии доступа, объема информации, количества месяцев обслуживания и других.

Для того чтобы подобрать идеальный Консультант Плюс, используйте конструктор комплекта тут. Покупайте только нужное и экономьте до 50%!

Автор: Веслава Шамрей, специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению, налоговый консультант, лектор, автор статей.