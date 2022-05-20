Формирование конкурсной массы и налог на прибыль при реализации. Что говорит новое письмо Минфина

Хозяйствующий субъект, не способный на 100% исполнить обязанности по уплате обязательных платежей и удовлетворить требования всех кредиторов, может быть признан банкротом (при условии, что это состояние будет признано и подтверждено в судебном порядке). Приняв решение относительно признания хозяйствующего субъекта банкротом и открытии конкурсного производства? арбитражный суд утверждает кандидатуру конкурсного управляющего.

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Речь про Письмо Министерства финансов РФ № 03-03-07/6429 от 01.02.2022.

Формирование конкурсной массы. Общие замечания

Подлежащее реализации имущество банкрота формирует конкурсную массу, в которую включают все имущество, принадлежащее должнику:

имеющееся на момент его открытия;

выявленное в процессе конкурсного производства.

Перечень имущества, жизненно необходимого для существования банкрота и его семьи, содержит ст. 446 ГПК, и оно может быть исключено из конкурсной массы.

Для формирования конкурсной массы арбитражный управляющий:

инвентаризирует имущество;

вносит в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) данные о результатах этой инвентаризации;

обеспечивает участие оценщика;

предпринимает необходимые меры для того, чтобы обеспечить сохранность имущества.

Реализация имущества банкрота, как правило, проходит на торгах.

Продажа имущества. Учет дохода

Доходы, которые хозяйствующий субъект получает в результате продажи имущества при банкротстве, учитываются в целях налога на прибыль в общем порядке, поскольку являются доходом (выручкой) от реализации.

Доход от реализации — это выручка от реализации товаров (работ, услуг) не только собственного производства, но и приобретенных, равно как и доход от реализации имущественных прав (ст. 249 Налогового кодекса РФ).

Выручку формируют все поступления в результате расчетов за реализованные товары (услуги, работы) или имущественные права (в натуральной и/или денежной форме).

К вопросу о дате признания дохода

Независимо от фактического поступления оплаты доходы при методе начисления признаем на дату реализации (п. 3 ст. 271 Налогового кодекса), и для банкротов исключений не предусмотрено.

Таким образом доходы, которые получает банкрот от реализации имущества, признают доходом от реализации и учитывают на дату таковой реализации.

Причем налог на прибыль должен платить сам банкрот (на это указали финансисты в письме от 1 февраля 2022 г. N 03-03-07/6429), и эта позиция вполне оправданна, поскольку банкрот все еще полноценный участник оборота, включен в ЕГРЮЛ и лишь после исключения из Реестра он перестает считаться плательщиком налога на прибыль (ст. 49, 63 ГК РФ).