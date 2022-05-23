Можно ли платить зарплату сотрудникам наличными?

Абсолютное большинство компаний идет по известному пути: перечисление средств на карты. Часто для этого оформляют «зарплатные проекты», когда заключен договор с банком, в котором и обслуживаются сотрудники. Хотя надо помнить, человек по своему желанию может выбрать любой банк. Но выплачивать зарплату через кассу организации то же можно.

Своя касса

Формально ответ прост — организовать наличную выплату может любая компания, для этого должна быть своя касса. А вот порядок ведения кассовых операций утвержден указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.

Согласно документу, компания обязана установить максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться. Сумму утверждает генеральный директор, он же согласовывает работника, который будет вести кассовые операции. С этим сотрудником подписывают дополнительное соглашение, в котором прописаны соответствующие права и обязанности. С ними человек должен ознакомиться под роспись.

Конечно же, сама компания определяет, как она обеспечит сохранность, транспортировку и проверку фактического наличия денег.

Кассовые операции оформляют приходными и расходными кассовыми ордерами с утверждением у главного бухгалтера. Наличность, которая приходит в кассу и выдается работникам, должна учитываться в кассовой книге, выдача зарплаты проводится по расходным кассовым ордерами, расчетным или платежным ведомостям.

Срок выдачи наличных устанавливает руководитель. При этом Документ устанавливает, что продолжительность срока выдачи денег на зарплату, стипендии и т. д. не может превышать пяти рабочих дней, включая день получения наличных. С другой стороны, ТК требует конкретизировать дни и не реже, чем каждые полмесяца, скажем, 10 и 25 числа. Чтобы избежать возможного противоречия и риска нарушить закон, безопаснее все же не растягивать выплаты.

Оформить документы

Между тем, исходя из смысла ст. 136 ТК, основным способом выплаты является выдача наличных в месте выполнения работы. А это место определяется локальными нормативными актами, в частности правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором.

Если в ЛНА и договоре сказано, что зарплата переводится в банк, который указал сотрудника, тогда придется изменить документы. Причем сотрудник должен подписать соглашение, согласно ст. 72 ТК, то есть у него есть право выбора, и он может не согласиться с вашими изменениями.

Изменить договор в одностороннем порядке рискованно, т. к. придется применять ст. 74 ТК, а для этого нужны организационные или технологические изменения в компании. Смену способов начисления зарплаты к этому отнести вряд ли получится.

Поэтому способ начисления зарплаты лучше описывать в локальном акте, т. к. на этот счет никаких ограничений в законе нет.

Другими словами, вы можете в одностороннем порядке изменить ЛНА, а затем ознакомить работников под роспись.