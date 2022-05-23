Новое в учете курсовых разниц: что важно знать бухгалтеру

Что случилось

Был принят Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ, внесший поправки в том числе и в расчет налога на прибыль. Среди них и временные изменения в налоговый учет курсовых разниц. Об этом напомнил Минфин в письме № 03-03-06/1/33418 от 15.04.2022 г.