Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за январь 2023 года

Декларацию по прибыли уже за январь 2023 года придется подавать тем, кто платит авансовые платежи, исходя из фактической прибыли. Сдать декларацию за январь надо было бы 25 февраля. Однако этот день в 2023 году – выходной. Поэтому декларацию надо сдать не позднее 27 февраля.