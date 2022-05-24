Закупка у единственного поставщика в 2022 году

Закупка у единственного поставщика по закону № 44-ФЗ

В конце прошлого года и в начале этого были приняты новые законодательные документы, которые вносят дополнения в деятельность заказчиков и поставщиков. Большинство последних изменений так или иначе связаны с периодом пандемии, которая сейчас уже пошла на спад, и принятием санкций против российских компаний. Это отразилось и на деятельности отечественного бизнеса, и на функционировании государственных организаций.

В перечне закупок у единственного поставщика появились новые основания для проведения, где в качестве единственного поставщика могут выступать как российские производители, так и зарубежные, которые выпускают продукцию, не имеющую аналогов в нашей стране, из тех государств, которые не вводили антироссийские санкции. Они касаются лекарств, медизделий, а также расходных материалов к ним. Данные основания действуют два года — начиная с 8 марта 2022 года.

Подобные закупки может осуществлять только государственная или муниципальная медицинская организация, на что выдается специальное разрешение учредителя. Закупки проводятся исключительно в электронной форме. Их годовой объем составляет не более 50 млн рублей для лекарственных препаратов и 250 млн рублей для медицинских изделий (п. 5.1 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Это условие распространяется на технические средства реабилитации и оказанные по ним услуги. Такую закупку в электронной форме вправе проводить ФСС РФ (п. 5.2 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Поставщик лекарственных средств и медицинских препаратов должен быть включен в специальный реестр. Порядок его функционирования устанавливается правительством (п. 28.1 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ, п. 1 постановления Правительства от 23.03.2022 № 443). Вести реестр поручено Минпромторгу РФ.

Предельная стоимость закупки у единственного поставщика для нужд пациента составляет 1,5 млн рублей. Поставка согласуется с решением врачебной комиссии в отношении конкретного больного (п. 28 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

При осуществлении закупок малого объема у единственного поставщика в контракт теперь можно не включать обоснование цены. Заказчик должен предъявлять к ЕП при закупке малого объема единые требования, которые прописаны в законе для всех участников закупок по закону № 44-ФЗ (360-ФЗ).

ФОИВ и федеральные казенные учреждения (ФКУ) в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации имеют право проводить вне агрегатора ЕАТ «Березка» до 20 процентов годового объема закупок (распоряжение Правительства от 07.10.2021 № 2831-р).

Особое внимание госорганов приковано к развитию космонавтики. Именно поэтому законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ дополнены случаи закупок у единственного исполнителя в сфере космической индустрии. Начиная с 2023 года с единственным исполнителем можно заключить контракт на оказание услуг (п. 61 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ):

по подготовке космонавтов;

созданию (разработке, изготовлению и испытанию) космической техники;

организации и обеспечению запусков космических аппаратов, управлению ими в полете.

Закон позволяет РОИВ до конца 2022 года устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика для нужд субъекта РФ (ч. 2 ст. 15 закона № 46-ФЗ).

Также до 31 декабря 2022 года правительство разрешило закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если есть соответствующий акт правительства либо акт РОИВ, а также акт местной администрации в установленных случаях (пп. 1, 2 постановления № 339).

Обоснования контракта с единственным поставщиком в этом случае закон не требует. Но цену в контракте заказчику обосновать придется. Необходимо сослаться на норму закона, на основании которой был составлен акт о проведении закупки. Спустя три дня после заключения контракта заказчик обязан направить уведомление о закупке в ФАС и приложить к нему копию контракта (постановление Правительства от 10.03.2022 № 339).

В случае признания открытого конкурентного способа закупки несостоявшимся (например, аукциона или конкурса) заказчик может заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), например, когда участники признаны уклонившимися от заключения контракта. Об этом напоминает Минфин в письме от 14.02.2022 № 24-01-09/10138.

У единственного поставщика теперь можно закупать товары и услуги для проведения выборов и референдумов, как то: печатные машины и расходные материалы к ним, услуги по организации брифингов, а также погрузочно-разгрузочные работы (распоряжение Правительства от 30.10.2021 № 3096-р).

Начиная с 2022 года государственным и муниципальным заказчикам разрешено закупать:

матценности из госрезерва (п. 58 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ);

спортивную экипировку, оборудование, инвентарь, снаряжение для олимпийской и паралимпийской команд России, спортивных сборных команд РФ (п. 60 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Закупки могут проводить дипломатические представительства, консульства РФ, торговое представительство РФ, представительство РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях (п. 59 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

По контракту теперь можно привлекать единственного поставщика к проведению работы, оказанию услуг по сохранению объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов РФ (п. 23 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ). Такие дополнения внесены Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ.

Случаи закупки у единственного поставщика

В контрактной системе предусмотрено свыше 50 случаев (от посещения театра делегацией до ликвидации последствий наводнения), когда государственный или муниципальный заказчик может закупать товары, работы или услуги у единственного поставщика (ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

К наиболее распространенным относятся закупки, связанные со строительством (приобретением, арендой), а также ремонтом и содержанием имущества, например, закупка услуг по управлению многоквартирным домом (п. 22 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ) или закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению (п. 8 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Нередко заказчики закупают у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя товары и услуги в сфере культуры, спорта, науки и образования, например, поставку культурных ценностей для пополнения государственных фондов: музейного, библиотечного, архивного и аналогичных фондов (п. 10 ч. 1 ст. закона № 93 44-ФЗ) или оказание услуг по организации посещения зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия (п. 15 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Государственные и муниципальные организации нередко заключают контракты с единственным поставщиком в области медицины и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например, если речь идет о поставке товаров, экстренно важных для ликвидации последствий аварии или ЧС либо для оказания неотложной медпомощи, если такие товары (работы, услуги) не включены в специальный перечень, установленный правительством (п. 9 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

К наиболее важным закупкам также относятся контракты с единственным поставщиком в области госуправления и обороны, например, закупка российского оружия и спецтехники для проведения военных операций, которые не имеют аналогов (п. 7 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ) или оказание услуг, связанных с обеспечением визитов иностранных делегаций (п. 20 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Если открытый тендер (аукцион, конкурс и т.п.) не состоялся, то государственный заказчик вправе закупить товары, работы или услуги у единственного поставщика.

Закон о контрактной системе предполагает и иные случаи, когда дозволительно проводить закупку у единственного поставщика, например, оказание услуг по направлению сотрудника в служебную командировку (п. 26 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ), закупки естественных монополий, а также услуг центрального депозитария (п. 1 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Чтобы приобрести товар на сумму не более 3 млн рублей, государственный и муниципальный заказчик может провести малую электронную закупку (пп. 4, 5 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Проведение закупки у единственного поставщика

Для того чтобы провести закупку у единственного поставщика, заказчик должен убедиться, что случай закупки прописан в законе о контрактной системе (ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Физическое или юридическое лицо может выступать в качестве единственного поставщика, который должен соответствовать требованиям закона. Если же государственный заказчик заключит контракт на основании, которое не определено законом, то такой контракт контролирующие органы признают недействительным, а заказчик-нарушитель заплатит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей (ч. 1, 2 ст. 7.29 КоАП).

Заказчик при планировании закупки у единственного поставщика включает ее в свой план-график на общих основаниях.

Обосновывать закупку при ее планировании заказчику не нужно. Достаточно, чтобы она соответствовала требованиям закона о контрактной системе по нормированию и формированию цены контракта с единственным поставщиком (ч. 1 ст. 18 закона № 44-ФЗ).

При планировании заказчик рассчитывает совокупный годовой объем закупок (СГОЗ). При этом важно правильно определить объем закупок у единственного поставщика. Для этого заказчик прописывает сумму СГОЗ и выбирает свой вариант из закрепленных в законе.

Предельный годовой объем закупок у единственного поставщика (п. 4 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ):

должен быть не более 2 млн рублей;

либо должен составлять 10 процентов от СГОЗ и не превышать 50 млн рублей.

Это правило не распространяется на закупки для нужд сельских поселений. Если ФОИВ проводит закупки для госорганов, то лимит выставляется отдельно по каждому госоргану.

Если закупку проводит государственное или муниципальное учреждение культуры в целях сохранения культурного наследия, то предельный годовой объем закупок у единственного поставщика (п. 5 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ):

должен быть не более 5 млн рублей;

либо должен составлять 50 процентов от СГОЗ и не превышать 30 млн рублей.

В общем расчете принимают участие и закупки малого объема, которые заказчик проводит в электронной форме.

Заказчик не обязан разрабатывать документацию о закупке для единственного поставщика в том порядке, в каком он делает это для тендеров. Но в ряде случаев понадобится обоснование цены контракта с единственным поставщиком для включения его в проект контракта, а при проведении закупки малого объема в электронной форме заказчику придется сформировать извещение.

Помимо этого, эксперты в сфере закупок рекомендуют заказчику оформлять приказ о проведении закупки у единственного поставщика. Это поможет установить основание и условия для данной закупки.

Согласование закупки с единственным поставщиком

Бывают случаи, когда закупку у единственного поставщика нужно согласовать с ФАС. Закон обязывает заказчика сделать это, если контракт с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем заключается по итогам несостоявшегося тендера (пп. 24, 25 ч. 1, п. 4 ч. 5 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Также согласование с контрольным органом необходимо, если начальная максимальная цена контракта (НМЦК) превышает установленные значения (п. 1 постановления Правительства от 30.06.2020 № 961):

500 млн рублей — закупка у единственного поставщика для федеральных нужд;

250 млн рублей — закупка у единственного поставщика для нужд субъекта РФ или муниципальных нужд;

1 тыс. рублей — закупка в случае признания нeсостоявшимся электронных конкурса или аукциона и при закрытых способах закупки.

Если заказчики проводят совместные закупки, такие как конкурс или аукцион, в этом случае каждый заказчик отдельно согласовывает заключение контракта с ФАС — при условии, что НМЦК превышает установленный предельный размер (п. 5 ч. 1 ст. 25 закона № 44-ФЗ).

При несостоявшемся электронном запросе котировок в этом нет необходимости (п. 4 ч. 5 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Что нужно сделать заказчику, чтобы согласовать с ФАС закупку у единственного поставщика?

Через пять рабочих дней или менее после размещения протокола о признании конкурентной закупки несостоявшейся в единой информационной системе (ЕИС) заказчик должен направить обращение в контрольный орган. Такое обращение составляется по форме, прописанной в постановлении правительства № 961. В нем необходимо указать сведения о заказчике, единственном поставщике и планируемой закупке.

При проведении электронных закупок заказчик направляет данное обращение в ЕИС автоматически, подписывая его своей электронной подписью.

Если же проводился закрытый тендер, то в контрольный орган нужно направить обращение в бумажной форме, приложив все необходимые документы и заверенные копии.

ФАС рассматривает обращение в течение 10 рабочих дней и принимает решение согласовать заключение контракта с единственным поставщиком либо отказать в заключении контракта.

Если заказчик получил обоснованный отказ, то он должен внести изменения в план-график и провести новую закупку.

В каких случаях ФАС может отказать в проведении закупки у единственного поставщика?

Например, если такой поставщик не соответствует требованиям зaкона о контрактной системе. Или если заказчик неправильно выбрал способ закупки. Заказчик намеренно нарушил требования антимонопольного законодательства и ограничил участие других поставщиков в тендере. Заказчик неправомерно отклонил тендерную заявку участника, и в результате процедура не состоялась. Во всех таких ситуациях контрольная организация запрещает проводить закупку.

Нарушение, которое отметила ФАС, отклонив обращение заказчика, следует незамедлительно устранить. Тогда антимонопольная служба может вынести решение в пользу заказчика.

Электронные закупки у единственного поставщика

Большинство тендеров и неконкурентных закупок в настоящее время проводится в электронной форме государственными и муниципальными заказчиками. Электронные площадки действуют уже более 10 лет, и за это время достаточно хорошо себя зарекомендовали. Приобретать товары через Интернет удобнее, чем проводить тендеры вживую. Достаточно вспомнить, насколько трудоемко проводить конкурсы на приобретение товаров с очным участием сторон.

Документация в бумажной форме насчитывала несколько томов по каждой поданной заявке участника. Цифровизация не обошла стороной и тендеры. С каждым годом увеличивается количество закупочных мероприятий, организуемых на электронных ресурсах.

Электронные закупки, которые проводит заказчик у единственного поставщика, относятся к малым электронным закупкам (пп. 4, 5 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ). Они проводятся на электронных площадках, как и основные тендеры, но используются только для закупки товаров. Максимальная цена не должна превышать 3 млн рублей (ч. 12 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

Как заказчику провести закупку у единственного поставщика в электронной форме?

Участники формируют на электронной площадке свои предложения о поставке товаров, где указывают наименование, характеристики, его товарный знак, количество (объем) и страну происхождения.

Со своей стороны, заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении закупки. В нем детально прописывает адрес площадки, на которой будет проводиться закупка, наименование товара и требования к участникам.

Оператору электронной площадки дается один час на отбор пяти заявок после того, как заказчик прикрепил свое извещение. Такие заявки более всего соответствуют требованиям. Затем оператор присваивает им номера по возрастанию цены.

Бывает так, что несколько заявок подаются практически с одинаковой ценой. В этом случае оператор присваивает первый номер той заявке, которая была подана первой.

Далее заявки направляются на рассмотрение заказчику, который изучает каждую и выбирает поставщика за один рабочий день. Он присваивает номера заявкам и формирует протокол подведения итогов. Данный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке за один час.

После этого заказчик заключает контракт с тем участником, заявке которого присвоен первый номер.

В течение одного дня заказчик размещает контракт в ЕИС и на электронной площадке и вносит информацию о заключенном контракте с единственным поставщиком в реестр контрактов. Он должен это сделать в течение пяти рабочих дней.

Контракт с единственным поставщиком

Контракты по закону № 44-ФЗ соответствуют требованиям ГК РФ, которые прописаны для заключения гражданских договоров. И в то же время имеют свои особенности. Они детально регламентируются в закупочном законодательстве. Это относится и контракту с единственным поставщиком. Заказчик должен включить в него все существенные условия.

К ним относятся:

цена контракта (ч. 2 ст. 34 закона № 44-ФЗ);

его количество с указанием единицы измерения товара, работы, услуги (ч. 1 ст. 34 закона № 44-ФЗ, письмо Минфина от 10.04.2020 № 24-03-07/28837);

требование об обеспечении исполнения контракта и срок его возврата поставщику (ч. 1 ст. 96 закона № 44-ФЗ);

условие об ответственности сторон контракта (ч. 4 ст. 34 закона № 44-ФЗ);

условие об оплате и ее сроки (п. 1 ч. 13 ст. 34 закона № 44-ФЗ);

условия о приемке товаров, работ, услуг по контракту и оформлению результатов (п. 1 ч. 13 ст. 34 закона № 44-ФЗ);

информация о налогах, сборах и иных обязательных платежах (п. 2 ч. 13 ст. 34 закона № 44-ФЗ);

гарантии поставщика (ч. 4 ст. 33 закона № 44-ФЗ).

Финансовое обеспечение закупки у единственного поставщика не требуется.

Если законом предусмотрено казначейское сопровождение такого контракта, заказчик должен прописать условия контракта с учетом пп. 2, 3 ст. 242.23 БК РФ, Постановления Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 и других правовых актов.

С конца прошлого года существует понятие казначейского обеспечения обязательств (КОО). Заказчик должен разработать положение о КОО, применяя правила, установленные постановлением Правительства от 25.12.2021 № 2479. Размещение в ЕИС контракта с единственным поставщиком в данном случае проводится на общих основаниях.

Финансовое ведомство напоминает, что в случае если государственный заказчик заключает контракт с единственном поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по причине несостоявшегося тендера, то нужно направить неподписанный проект контракта на подпись участнику до получения решения контрольного органа о согласовании заключения контракта.

Участник подписывает его независимо от того, получено ли заказчиком согласование от ФАС (так как это занимает определенное время, о чем мы писали выше).

А вот заказчик, со своей стороны, имеет право подписать такой контракт уже после получения согласования контрольного органа (письмо Минфина от 18.03.2021 № 24-04-07/19432).

Бывают случаи, когда заказчику необходимо внести изменения в закупку. Возможно ли изменение контракта с единственным поставщиком?

Заказчик имеет право вносить изменения в проект контракта и извещение за один день до дня заключения контракта или за один день до размещения в ЕИС извещения в случае закупки у единственного поставщиком по итогам малой закупки в электронной форме (ч. 12 ст. 93 заклан № 44-ФЗ).

Из общего правила есть исключение. Оно касается закупки для нужд экстренной медицинской помощи (п. 9 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ). В данном случае заказчик должен внести изменения не позднее дня заключения контракта (ч. 9 ст. 16 закона № 44-ФЗ, п. 23 порядка № 1279).

Если же заказчик проводит закупку малого объема в электронной форме, то он не вправе вносить изменения в извещение о закупке, размещенное в ЕИС (п. 4 ч. 12 ст. 93 закона № 44-ФЗ).

А уже после заключения контракта заказчик может менять существенные условия (закон № 360-ФЗ).

С 2022 года дополнен список оснований, на которых заказчик вправе менять существенные условия контракта. Например, в случаях заключения контракта жизненного цикла, связанного со строительством и капитальным ремонтом, контракта на выполнение работ по проектированию.

Заказчик должен следить, чтобы соблюдалось следующее условие: по итогам государственной экспертизы смета на такие работы должна быть выше цены контракта. Допустима корректировка в диапазоне 30%. Аналогично можно менять существенные условия контракта, если закупка связана с НИОКР.

В любом случае решение об изменении существенных условий контракта в обязательном порядке должно быть обосновано заказчиком.

В течение этого года законотворцы планируют добавить еще несколько важных дополнений в закупочное законодательство. Некоторые из них могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию. Все, кто так или иначе связан со сферой госзакупок, обычно стараются вести регулярный мониторинг.

Эта деятельность очень динамичная, подвержена изменениям, поэтому участникам процесса приходится держать руку на пульсе. Это важно не только для того, чтобы оставаться в тренде, но и для грамотного ведения деятельности. Заказчики, как правило, помнят об ответственности — как своей организации, как и персональной. Поэтому регулярно повышают свои компетенции на соответствующих обучающих курсах и профессиональных конференциях, а также участвуя в профсообществах.