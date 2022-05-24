Мораторий 2022: банкротство ушло на второй план на фоне ограничений по распределению прибыли и выплате дивидендов для всех АО и ООО?

Так, в отношении всех юридических лиц (кроме застройщиков) начали действовать весьма серьезные ограничения. В соответствии с п.3 статьи 9.1 и п.1 статьи 63 ФЗ № 127 мораторий в 2020 году накладывает запрет на:

распределение прибыли;

выплату дивидендов;

выплату доходов по долям (паям)

проведение обратного выкупа акций и др.;

Срок действия и круг лиц, в отношении которых действует мораторий, установлен постановлением Правительства № 497. Ограничения будут действовать до 1 октября 2022 года. Однако, что вполне вероятно, с последующим продлением еще на шесть месяцев.

В настоящее время в корпоративной среде как юристами, так и бухгалтерами наиболее активно этот вопрос обсуждается здесь.

Но уже сейчас очевидно, что всем юридическим лицам, намеренным распределить прибыль, выплатить дивиденды или распределить оставшиеся денежные средства перед, к примеру, процедурой реорганизации или ликвидации, придется заявить об отказе от моратория. В противном случае такие операции ФНС могут счесть или заработной платой (и организации придется выплачивать страховые отчисления), или дебиторской задолженностью (которую участники будут обязаны вернуть организации).

По вопросу моратория на банкротство также есть свежее мнение Центробанка (новость № 08 от 20.05.2022), где ЦБ на своем официальном сайте разместило информацию, подтверждающую ограничения моратория в вопросе распределения прибыли, выплаты дивидендов и иных ограничений для всех юридических лиц. В статье также конкретно для АО уточняется порядок выплаты дивидендов с учетом ограничений моратория и ФЗ «Об АО».

В настоящее время все крупные банки начали массового уведомлять своих корпоративных клиентов о необходимости публикации отказа от моратория перед распределением прибыли или выплатой дивидендов.

Также в пример можно привести и крупные устойчивые компании, такие как Лукойл, РусГидро, Татнефть и другие, которые явно не имеют отношения к процедуре банкротства, но в целях распределения прибыли и выплаты дивидендов соблюдают требования положений моратория и размещают отказы от него в Федресурсе. Примеры их заявлений об отказе от моратория можно прочитать, нажав на названия компаний дальше: Лукойл, РусГидро, Татнефть.

Кроме того, «Арбитраж.ру» совместно с Интерфакс собрал общую статистику публикаций отказа от моратория за апрель-май 2022 года. Интересная инфографика по ссылке тут.

Резюмируя, если Вам необходимо отказаться от моратория, чтобы снять его ограничения, это можно сделать путем публикации заявления об отказе от моратория на сайте Единого федерального реестра (Федресурс) или посредством сервиса fedresurs.online.

Если нарушить ограничения моратория 2022, наложенные на распределение прибыли и выплату дивидендов?

Существует несколько видов рисков, которые можно разделить на:

Корпоративные — оспаривание участниками решения о распределении прибыли или выплате дивидендов (как правило актуально для корпоративных конфликтов внутри организации); Налоговые, о которых ниже пойдет речь.

Следуя позиции Верховного Суда (обзор судебной практики № 3, утв. Президиумом ВС 10.11.2021), запрет не зависит от факта доказанности нахождения должника в состоянии «предбанкротства».

В ситуации, когда происходит начисление дивидендов или распределение прибыли в денежной форме физическим лицам, которые не являются сотрудниками компании, такая операция будет являться для участников неосновательным обогащением и должна подлежать возврату обществу, а для юридического лица — дебиторской задолженностью. В случае если прибыль распределилась на участника-сотрудника, то она будет считаться заработной платой и подлежать страховым начислениям.

В целях изучения практики по данному вопросу следует обратиться к постановлению Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2022 по делу № А55-12841/2021:

«выплаты, не могут считаться выплатами «дивидендного2 характера, а должны признаваться выплатами иного характера, что является скрытой формой заработной платы, в связи с чем, они должны подлежать включению в базу для начисления взносов на обязательное пенсионное, медицинское страхование, ОСС».

Самое главное, что необходимо понимать организациям в настоящее время —это готовность идти на риск, ссылаясь на не выверенную систему надзора и пробелы в возможности наступления санкций. Учитывая приведенную практику и активную позицию как Центробанка, так и многих крупных устойчивых компаний, а также статистику «Арбитраж.ру» и Интерфакса, мораторий на банкротство со всеми его ограничениями — наша новая реальность, и контроль за исполнением его положений неизбежен.

Но перед принятием окончательного решения следует глубоко проанализировать все недостатки и преимущества как применения моратория, так и отказа от него.

Что вернуть себе право распределять прибыль и выплачивать дивиденды, откажитесь от действия в отношении вас моратория на сайте fedresurs.online.