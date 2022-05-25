Кабмин определил правила предоставления льготных кредитов транспортным компаниям

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Принято Постановление Правительства России от 23.04.2022 № 745.

Кто вправе рассчитывать на кредитование

В соответствии с этими Правилами (утв. указанным положениям, далее по тексту — Правила) получить поддержку смогут:

системообразующие организаций транспортного комплекса;

организации, которые входят в группу лиц системообразующей организации транспортного комплекса.

Кредитование предоставляется для пополнения оборотных средств.

Перечни системообразующих организаций утверждает специальная Правительственная комиссия, в чью компетенцию входят вопросы повышения устойчивости развития экономики РФ в условиях санкций, отнесенные к ведению Минтранса РФ. Для определения организаций, входящих в группу лиц системообразующей организации, используются виды по ОКВЭД2, содержащиеся в Приложении № 1 к постановлению № 745).

Крупным деятелям транспортного рынка — в частности, Государственной транспортной лизинговой компании«, «РЖД», «Российским автомобильным дорогам», «Петербургскому метрополитену», — льготные кредиты не положены. Также не смогут получить рассматриваемый кредит хозяйствующие субъекты, чей вид деятельности по ОКВЭД2 соответствует указанным в постановлении No 745 (41.2, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.91, 42.91.1, 43.29, 43.99, 49.31.1, 51.10, 51.10.1, 51.10.2, 51.21, 51.21.1, 52.21.22, 52.21.23). Также льготные кредиты не предназначены для организаций, которые:

занимаются аэропортовой деятельностью (код 52.23 по ОКВЭД2) и

получают бюджетные субсидии для компенсации потерь вследствие введения временных ограничений полетов, расторжения договоров пассажироперевозок.

Требования

П. 10 Правил устанавливает следующие требования к заемщику:

это должен быть резидент РФ;

непринадлежность к субъектам малого или среднего бизнеса;

«здоровое» состояние бизнеса, т.е. отсутствие процессов ликвидации, банкротства, реорганизации (исключая случаи присоединения или преобразования с обязательным сохранением статуса системообразующих);

руководитель не состоит в реестре дисквалифицированных;

«чистая» кредитная условия, т.е. отсутствие просрочек (более 90 дней) по соответствующим договорам (кредиты, поручительства и т.п.);

иные банки, которые кредитовали заемщика на льготных условиях, уведомлены о том, что заемщик получил льготное кредитование и в другом банке;

отсутствие долгов перед бюджетом (за последние 30 календарных дней, свыше 500 тыс. руб.);

сохранение численности работников за весь период действия кредитного договора — не менее 85% на первое число месяца, который предшествует дню подписания кредитного договора, что ежемесячно подтверждается письмом, направляемым в банк и данными формы СЗВ-М;

представление отчетности, из которой можно установить финансово-экономическое состояние и по рискам нарушений операционной деятельности в условиях санкций (см. распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 № 764-р);

отсутствие закредитованности, т.е. объем кредитов на одного заемщика не выше порога, установленного Правилами.

Размеры и ставки

Кредитование осуществляется в российской валюте (рублях).

Согласно подп. «д» п. 8 Правил, системообразующая организация и ее группа (с учетом ее самой) может рассчитывать на суммы до 30 млрд руб., 10 млрд руб. — это максимально возможный кредит для организации из группы лиц организации системообразующей.

Ставка ограничена 11% годовых (п. 2 Правил).

Условия кредитования

Срок кредитования — до 12 мес. (п. 2, подп. «а» п. 8 Правил). Поскольку кредитование имеет вполне определенную цель — пополнение оборотных средств, — то средства льготного кредита не допускается использовать для:

выплат стимулирующего характера, которые производятся за счет из прибыли и (или) не входят в расчет фонда зарплаты;

выплаты дивидендного дохода;

оплаты непрофильных транспортных расходов, т.е. тех, что имеют связи с основной деятельностью;

уплаты обязательных платежей;

оплаты аренды «непрофильных» активов — площадей, оборудования, а также сервисного обслуживания таковых;

рефинансирования ранее полученных займов, кредитов;

оплаты процентов, комиссий, неустоек, обязательств по факторингу;

приобретения векселей и эмиссионных ценных бумаг;

внесения в уставные капиталы;

пополнения расчетного счета в другом банке;

«непрофильных» валютных операций.

Пользование кредитом бесплатно, без комиссий, сборов и т.п. Взимаются лишь (подп. «г» п. 8 Правил):

плата за пользование лимитом кредитной линии (за неиспользованный заемщиком остаток лимита);

комиссия за досрочное погашение (до 1,5% от суммы досрочного погашения);

штрафы за нарушение условий договора.

Выше было указано на безусловный запрет на размещение средств, полученных в рамках льготного кредитования, в депозитах, опционах, ценных бумагах, фьючерсах и проч. В этой связи заемщику необходимо представлять банку:

справку об уже имеющихся депозитах, опционах, фьючерсах и проч. финансовых инструментах такого рода;

данные по открытию новых или изменению имеющихся депозитных счетов.

Кроме того, надо будет каждый квартал отправлять в Минтранс отчеты по депозитам и этим фининструментам.