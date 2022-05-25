Кабмин определил правила предоставления льготных кредитов транспортным компаниям

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Принято Постановление Правительства России от 23.04.2022 № 745.
Кто вправе рассчитывать на кредитование
В соответствии с этими Правилами (утв. указанным положениям, далее по тексту — Правила) получить поддержку смогут:
- системообразующие организаций транспортного комплекса;
- организации, которые входят в группу лиц системообразующей организации транспортного комплекса.
Кредитование предоставляется для пополнения оборотных средств.
Перечни системообразующих организаций утверждает специальная Правительственная комиссия, в чью компетенцию входят вопросы повышения устойчивости развития экономики РФ в условиях санкций, отнесенные к ведению Минтранса РФ. Для определения организаций, входящих в группу лиц системообразующей организации, используются виды по ОКВЭД2, содержащиеся в Приложении № 1 к постановлению № 745).
Крупным деятелям транспортного рынка — в частности, Государственной транспортной лизинговой компании«, «РЖД», «Российским автомобильным дорогам», «Петербургскому метрополитену», — льготные кредиты не положены. Также не смогут получить рассматриваемый кредит хозяйствующие субъекты, чей вид деятельности по ОКВЭД2 соответствует указанным в постановлении No 745 (41.2, 41.20, 42.11, 42.12, 42.13, 42.91, 42.91.1, 43.29, 43.99, 49.31.1, 51.10, 51.10.1, 51.10.2, 51.21, 51.21.1, 52.21.22, 52.21.23). Также льготные кредиты не предназначены для организаций, которые:
- занимаются аэропортовой деятельностью (код 52.23 по ОКВЭД2) и
- получают бюджетные субсидии для компенсации потерь вследствие введения временных ограничений полетов, расторжения договоров пассажироперевозок.
Требования
П. 10 Правил устанавливает следующие требования к заемщику:
- это должен быть резидент РФ;
- непринадлежность к субъектам малого или среднего бизнеса;
- «здоровое» состояние бизнеса, т.е. отсутствие процессов ликвидации, банкротства, реорганизации (исключая случаи присоединения или преобразования с обязательным сохранением статуса системообразующих);
- руководитель не состоит в реестре дисквалифицированных;
- «чистая» кредитная условия, т.е. отсутствие просрочек (более 90 дней) по соответствующим договорам (кредиты, поручительства и т.п.);
- иные банки, которые кредитовали заемщика на льготных условиях, уведомлены о том, что заемщик получил льготное кредитование и в другом банке;
- отсутствие долгов перед бюджетом (за последние 30 календарных дней, свыше 500 тыс. руб.);
- сохранение численности работников за весь период действия кредитного договора — не менее 85% на первое число месяца, который предшествует дню подписания кредитного договора, что ежемесячно подтверждается письмом, направляемым в банк и данными формы СЗВ-М;
- представление отчетности, из которой можно установить финансово-экономическое состояние и по рискам нарушений операционной деятельности в условиях санкций (см. распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 № 764-р);
- отсутствие закредитованности, т.е. объем кредитов на одного заемщика не выше порога, установленного Правилами.
Размеры и ставки
Кредитование осуществляется в российской валюте (рублях).
Согласно подп. «д» п. 8 Правил, системообразующая организация и ее группа (с учетом ее самой) может рассчитывать на суммы до 30 млрд руб., 10 млрд руб. — это максимально возможный кредит для организации из группы лиц организации системообразующей.
Ставка ограничена 11% годовых (п. 2 Правил).
Условия кредитования
Срок кредитования — до 12 мес. (п. 2, подп. «а» п. 8 Правил). Поскольку кредитование имеет вполне определенную цель — пополнение оборотных средств, — то средства льготного кредита не допускается использовать для:
- выплат стимулирующего характера, которые производятся за счет из прибыли и (или) не входят в расчет фонда зарплаты;
- выплаты дивидендного дохода;
- оплаты непрофильных транспортных расходов, т.е. тех, что имеют связи с основной деятельностью;
- уплаты обязательных платежей;
- оплаты аренды «непрофильных» активов — площадей, оборудования, а также сервисного обслуживания таковых;
- рефинансирования ранее полученных займов, кредитов;
- оплаты процентов, комиссий, неустоек, обязательств по факторингу;
- приобретения векселей и эмиссионных ценных бумаг;
- внесения в уставные капиталы;
- пополнения расчетного счета в другом банке;
- «непрофильных» валютных операций.
Пользование кредитом бесплатно, без комиссий, сборов и т.п. Взимаются лишь (подп. «г» п. 8 Правил):
- плата за пользование лимитом кредитной линии (за неиспользованный заемщиком остаток лимита);
- комиссия за досрочное погашение (до 1,5% от суммы досрочного погашения);
- штрафы за нарушение условий договора.
Выше было указано на безусловный запрет на размещение средств, полученных в рамках льготного кредитования, в депозитах, опционах, ценных бумагах, фьючерсах и проч. В этой связи заемщику необходимо представлять банку:
- справку об уже имеющихся депозитах, опционах, фьючерсах и проч. финансовых инструментах такого рода;
- данные по открытию новых или изменению имеющихся депозитных счетов.
Кроме того, надо будет каждый квартал отправлять в Минтранс отчеты по депозитам и этим фининструментам.