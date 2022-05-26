Нарушения налоговиками сроков при проведении налоговых проверок: что говорят судьи

Налогоплательщики неоднократно протестовали против затягивания сроков, связанных с принятием налоговиками итогового решения по результатам проверок, но никак не могли аргументировано обосновывать свое недовольство с правовой точки зрения.

Если обратиться в суд с жалобой на налоговую

Один из налогоплательщиков, не дождавшись в установленные законом сроки вынесения решения инспекции по результатам налоговой проверки, обратился в суд с требованием о признании незаконными действий должностных лиц инспекции и обязании их вынести итоговое решение. И в удовлетворении такого требования судом налогоплательщику было отказано (дело Арбитражного суда г. Москвы № А40-53129/21).

Суды первой и второй инстанций, рассмотрев спор, в один голос заявили, что при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) государственных органов, суд проверяет соответствие оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, а также факт нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя.

Согласно п. 7 ст. 101 НК, по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит одно из решений: привлечь налогоплательщика к ответственности или отказать в привлечении к ответственности.

При этом сроки, установленные ст. 100, 101 НК, которые регулируют порядок проведения проверки, не являются пресекательными, в связи, с чем их нарушение не свидетельствует о незаконности действий инспекции, производившихся в ходе рассмотрения материалов проверки, возражений налогоплательщика и вынесении решения.

Думается, что этот вывод суда заслуживает отдельного комментария. Да, инспекция в этой части нарушила закон, но последствия такого нарушения законом не предусмотрены.

Немного истории вопроса

Напомню, что после вступления в силу ч. первой НК (01.01.1999 г.), инспекторы, проводя камеральные налоговые проверки налогоплательщиков, часто нарушают 3-х месячный срок, установленный законом для их проведения (ст. 88 НК).

Это дает налогоплательщику право оспаривать решение инспекции по формальным основаниям — нарушению срока проведения проверки, установленного законом.

Суды поддерживали в этом вопросе налогоплательщиков, вынося решения в их пользу, что автор может доподлинно подтвердить, поскольку с самого начала участвовал в формировании судебной практики по делам подобного рода.

Поскольку дело в этой части нарушения инспекциями сроков зашло слишком далеко, ВАС, рассмотрев несколько дел, сформировал подход, согласно которому само по себе нарушение инспекцией сроков проведения налоговой проверки не является основанием для признания решения налоговой недействительным (п. 9 информационного письма ВАС от 17.03.2003 № 71). Указанный правовой подход стал сразу и активно использоваться судами и применяется до сих пор.

Следовательно, превышение установленного срока рассмотрения материалов проверки, продления сроков проведения проверки, а также продления срока рассмотрения материалов проверки не возлагают на налогоплательщика какие-либо дополнительные обязанности и не создают препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, в связи с чем не могут нарушать законных прав и интересов налогоплательщиков.

Выводы судов заключаются в том, что в этот период времени налогоплательщик не претерпевает каких-либо неудобств со стороны налоговиков: с него не взыскиваются недоимки, штрафы и пени, имущество не арестовывается и т. д.

А то, что налогоплательщик все это время пребывает в состоянии нервного ожидания, и даже порой не способен нормально работать в такой обстановке, законом не учитывается.

Судебная практика

Суды ссылаются на определение Конституционного Суда от 20.04.2017 № 790-О, согласно которому нарушение налоговиками сроков рассмотрения материалов налоговой проверки не препятствует им в принятии того или иного итогового решения и не может само по себе предрешать его законность, что не позволяет признать такое процессуальное нарушение в качестве безусловного основания для отмены итогового решения по смыслу п. 14 ст. 101 НК.

Также несоблюдение налоговиками сроков, предусмотренных, в частности, статьей 70, пунктом 2 статьи 88, пунктом 6 статьи 89, пунктами 1 и 5 статьи 100, пунктами 1, 6, 9 статьи 101, пунктами 1, 6 и 10 статьи 101.4, пунктом 6 статьи 140 НК, не влечет изменения порядка исчисления сроков на принятие мер по взысканию налога, пеней, штрафа в принудительном порядке, исчисляемых исходя из той продолжительности сроков совершения упомянутых действий, которая установлена указанными нормами, что в конечном счете гарантирует определенные временные рамки возможного вмешательства государства в имущественную сферу налогоплательщика.

Аналогичная позиция изложена и в постановлении АСМО от 11.03.2020 по делу № А41-55992/2019, в котором суд указал, что нарушение сроков при проведении проверки, составлении и вручении акта проверки, вынесении решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля и продлении рассмотрения материалов проверки не относится к существенным условиям, влекущим недействительность оспариваемого решения.

Например, при нарушении сроков уплаты налога, налогоплательщику грозит взыскание пени и уплата штрафа, поскольку это предусмотрено законом.

Однако законодатель освободил налоговый орган от какой-либо ответственности при несоблюдении им норм налогового законодательства при проведении проверки и составлении акта, и дальнейшем вынесении решения.

Для убедительности, суд апелляционной инстанции также сослался на постановление АСМО от 23.03.2020 по делу № А40-134634/2019, в котором установлено, что нарушение срока вручения акта налоговой проверки не является существенным нарушением и не влечет незаконность вынесенного налоговым органом решения.

Но суд посчитал, что безусловным основанием для отмены является ситуация, при которой налогоплательщик был лишен возможности участвовать в рассмотрении материалов проверки и представлять возражения и объяснения.

Единственное, в чем суды считают некой гарантией защиты прав налогоплательщика такую позицию, если инспекция затягивает сроки принятия решения, то может лишиться права на бесспорное взыскание всех налоговых доначислений по причине пропуска срока и будет вынуждена обращаться в суд с соответствующим заявлением.

Плюс, принятие итогового решения, значительно отдаленного от момента составления акта проверки, лишает инспекцию возможности взыскать с налогоплательщика часть штрафа, уставленного ст. 122 НК, поскольку он будет взыскиваться за пределами трехлетнего срока (ст. 113 НК).

Пени

Надо упомянуть еще одну проблему, которая существует, когда инспекция несвоевременно принимает итоговое решение по результатам налоговой проверки.

Согласно п. 1 ст. 75 НК, в случае уплаты сумм налогов в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки, налогоплательщик обязан уплатить пеню.

На возражения налогоплательщика о том, что затягивание сроков вынесения решения ведет к увеличению срока начисления пени, а, следовательно, к увеличению имущественных потерь налогоплательщика, суд ответил, что в ст. 75 НК в качестве основания неначисления пени или уменьшения размера начисленных пени в соответствии с данной статьей такое основание как длительное не вынесение решения по проверке не указано.

Дополнительно суд сослался на позицию Президиума ВАС, изложенную в Постановлении от 01.02.2010 № 13065/10 по делу № А33-17360/2009, согласно которой несвоевременность принятия решения налоговым органом не влияет на начисление пеней и не нарушает имущественных прав налогоплательщика, поскольку у него имеется обязанность по уплате доначисленных сумм налогов.

Заключение

Добиться даже видимости паритета в настоящих отношениях не получится, поскольку эти отношения административные, что изначально предполагает безусловное подчинение одного лица другому.

В этой связи, признание незаконным бездействия налоговиков не приведет к восстановлению права налогоплательщика, которое он считает нарушенным.

Однако важно помнить, что вынесение оспариваемого решения позже срока, установленного законом, не влечет ограничение прав заявителя на его обжалование, предусмотренное законом.