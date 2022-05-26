Как считать облагаемые НДФЛ доходы работника филиала? Разбираем письмо ФНС

Как учитывать при этом доходы для удержания НДФЛ по прогрессивной шкале, разъяснила ФНС в письме от 24.12.2021 г. № БС-4-11/18204@.

Какие бывают ставки НДФЛ?

С 2021 года в России введена прогрессивная шкала подоходного налога. Это значит, что доходы работника облагаются налогом в 13% до достижения 5 млн рублей нарастающим итогом с начала года. Как только порог достигнут, считать и платить НДФЛ нужно по ставке 15%. Повышенная ставка применяется только к доходам, превышающим 5 млн рублей.

Не все доходы физлица подпадают под прогрессивное налогообложение. Итак, не растет ставка налога в отношении доходов:

Облагаемых по ставке 13%, перечисленные в п 1.1 ст. 224 НК РФ: средства, полученные от продажи имущества и долей в нем, кроме ценных бумаг; полученное в дар имущество, кроме ценных бумаг; страховые и пенсионные выплаты. Облагаемых по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ): призы и выигрыши; экономия на процентах по кредитам в части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ. Облагаемых по ставке 9% (п. 5 ст. 224 НК РФ). Облагаемых по ставке 30% (п. 6 ст. 224 НК РФ).

В отношении доходов по дивидендам применяют прогрессивную шкалу НДФЛ, а базу считают отдельно от других доходов.

Регистр по НДФЛ

Для учета НДФЛ налоговый агент обязан вести налоговый регистр нарастающим итогом с начала года. Компании самостоятельно разрабатывают форму регистра, но в нем должны быть предусмотрены следующие сведения:

персональные данные налогоплательщика;

суммы и коды доходов;

даты выплаты доходов;

статус налогоплательщика;

даты, когда налог был удержан и перечислен в бюджет;

реквизиты платежного документа на перечисление подоходного налога.

Налоговые агенты, пренебрегающие ведением регистра, рискуют попасть на штраф в размере 10 тыс. рублей (п. 1 ст. 120 НК РФ).

Что такое обособленное подразделение?

Обособленное подразделение — это любое подразделение компании, расположенное удаленно от самого предприятия, с предусмотренными местами для работы персонала на срок более одного месяца.

На статус обособленного подразделения не влияют:

упоминание о нем в учредительных или распорядительных документах;

функционал подразделения.

Учет НДФЛ в филиалах

Перечислять в бюджет НДФЛ, удержанный из доходов персонала, нужно и по месту регистрации самой компании и там, где находится обособленное подразделение. Сколько платить налога по месту нахождения филиала, считают по доходам персонала, работающего там.

Подоходный налог работников, работающих и в головном офисе и в обособленном подразделении, нужно считать и уплачивать пропорционально времени работы в каждом месте.

Законодательство требует, чтобы работодатели вели учет всех доходов вне зависимости от места их получения: головной офис или обособленное подразделение. Суммарный учет доходов необходим, чтобы правильно отследить момент, когда необходимо начать применять ставку 15% вместо 13%.