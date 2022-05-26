НДФЛ

Как считать облагаемые НДФЛ доходы работника филиала? Разбираем письмо ФНС

Физлицо может работать и получать доходы и в головной организации и в филиале одновременно.

Версия для печати

Как учитывать при этом доходы для удержания НДФЛ по прогрессивной шкале, разъяснила ФНС в письме от 24.12.2021 г. № БС-4-11/18204@.

Какие бывают ставки НДФЛ?

С 2021 года в России введена прогрессивная шкала подоходного налога. Это значит, что доходы работника облагаются налогом в 13% до достижения 5 млн рублей нарастающим итогом с начала года. Как только порог достигнут, считать и платить НДФЛ нужно по ставке 15%. Повышенная ставка применяется только к доходам, превышающим 5 млн рублей.

Не все доходы физлица подпадают под прогрессивное налогообложение. Итак, не растет ставка налога в отношении доходов:

  1. Облагаемых по ставке 13%, перечисленные в п 1.1 ст. 224 НК РФ:
  2. средства, полученные от продажи имущества и долей в нем, кроме ценных бумаг;
  3. полученное в дар имущество, кроме ценных бумаг;
  4. страховые и пенсионные выплаты.
  5. Облагаемых по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ):
  6. призы и выигрыши;
  7. экономия на процентах по кредитам в части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ.
  8. Облагаемых по ставке 9% (п. 5 ст. 224 НК РФ).
  9. Облагаемых по ставке 30% (п. 6 ст. 224 НК РФ).

В отношении доходов по дивидендам применяют прогрессивную шкалу НДФЛ, а базу считают отдельно от других доходов.

Регистр по НДФЛ

Для учета НДФЛ налоговый агент обязан вести налоговый регистр нарастающим итогом с начала года. Компании самостоятельно разрабатывают форму регистра, но в нем должны быть предусмотрены следующие сведения:

  • персональные данные налогоплательщика;
  • суммы и коды доходов;
  • даты выплаты доходов;
  • статус налогоплательщика;
  • даты, когда налог был удержан и перечислен в бюджет;
  • реквизиты платежного документа на перечисление подоходного налога.

Налоговые агенты, пренебрегающие ведением регистра, рискуют попасть на штраф в размере 10 тыс. рублей (п. 1 ст. 120 НК РФ).

Что такое обособленное подразделение?

Обособленное подразделение — это любое подразделение компании, расположенное удаленно от самого предприятия, с предусмотренными местами для работы персонала на срок более одного месяца.

На статус обособленного подразделения не влияют:

  • упоминание о нем в учредительных или распорядительных документах;
  • функционал подразделения.

Учет НДФЛ в филиалах

Перечислять в бюджет НДФЛ, удержанный из доходов персонала, нужно и по месту регистрации самой компании и там, где находится обособленное подразделение. Сколько платить налога по месту нахождения филиала, считают по доходам персонала, работающего там.

Подоходный налог работников, работающих и в головном офисе и в обособленном подразделении, нужно считать и уплачивать пропорционально времени работы в каждом месте.

Законодательство требует, чтобы работодатели вели учет всех доходов вне зависимости от места их получения: головной офис или обособленное подразделение. Суммарный учет доходов необходим, чтобы правильно отследить момент, когда необходимо начать применять ставку 15% вместо 13%.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить