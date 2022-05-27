Кого и как надо будет обучать по охране труда с осени 2022?

Напомним, что обучение проводится при инструктажах по охране труда (вводный, целевой, внеплановый), стажировке на рабочем месте, обучении по оказанию первой помощи, по применению средств защиты.

Вводный инструктаж должны пройти новички, практиканты и командированные.

должны пройти новички, практиканты и командированные. Первичный инструктаж нужен для всех сотрудников. Но если условия оптимальные или допустимые, или работа на компьютере — он не нужен. Важно составить список должностей и профессий, для которых он не нужен.

нужен для всех сотрудников. Но если условия оптимальные или допустимые, или работа на компьютере — он не нужен. Важно составить список должностей и профессий, для которых он не нужен. Далее, повторный инструктаж должен пройти не позже шести месяцев: он также не нужен тем, кто не проходил его первый раз.

должен пройти не позже шести месяцев: он также не нужен тем, кто не проходил его первый раз. А для внепланового должен быть повод: изменения в обязанностях, эксплуатации, производстве, несчастные случаи. Он не переносит и не отменяет плановые.

К стажировке допускают тех, кто успешно прошел инструктаж. Но она нужна не всем: профессии должен установить работодатель. Обязательно — при повышенной опасности или если есть требование в правилах по охране труда. Продолжительность стажировки не изменилась — как и ранее, она составляет две смены.

Нововведения

Обучение по оказанию первой помощи

С сентября регламентируется порядок обучения по оказанию первой помощи. Надо будет фиксировать, как, как часто и для кого его проводить.

В обязательном списке шесть пунктов, в т. ч. сотрудники рабочих профессий, те, кто управляет автомобилем, члены комиссий по проверке знаний по ОТ и др. Также компания может включить и другие должности.

Обучить навыкам может учебный центр или сам работодатель, если привлечет работников или специалистов с необходимым опытом и практикой. Причем обучать надо будет не только первично, но и затем — не реже раза в три года.

Обучение по использованию средств защиты

Появляется новый вид обучения по использованию средств защиты (СИЗ) — для тех, кто использует средства, требующие навыков — каски, респираторы, привязи и др. Частота такого обучения — также, как и для оказания первой помощи. Кроме того, с 1 сентября меняется программа и срок разных видов обучения, и в каждой программе должны быть практические занятия.

А вот еще несколько важных нюансов:

обучение до вступления новых правил остается в силе, пока действуют сами удостоверения;

обучение и проверка проводятся с отрывом от работы;

обучать можно дистанционно.

Что надо сделать работодателю в ближайшее время

Поэтому всем работодателям надо успеть сделать четыре шага, чтобы избежать рисков и штрафов при проверке: