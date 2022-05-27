Охрана труда

Кого и как надо будет обучать по охране труда с осени 2022?

Недавно Правительство постановлением № 2464 утвердило новые правила обучения сотрудников по охране труда. Часть норм вступит в силу в следующем году, но основные изменения ждут с 1 сентября 2022 года. Расскажем, как к ним подготовиться.

Версия для печати

Напомним, что обучение проводится при инструктажах по охране труда (вводный, целевой, внеплановый), стажировке на рабочем месте, обучении по оказанию первой помощи, по применению средств защиты.

  • Вводный инструктаж должны пройти новички, практиканты и командированные.
  • Первичный инструктаж нужен для всех сотрудников. Но если условия оптимальные или допустимые, или работа на компьютере — он не нужен. Важно составить список должностей и профессий, для которых он не нужен.
  • Далее, повторный инструктаж должен пройти не позже шести месяцев: он также не нужен тем, кто не проходил его первый раз.
  • А для внепланового должен быть повод: изменения в обязанностях, эксплуатации, производстве, несчастные случаи. Он не переносит и не отменяет плановые.

К стажировке допускают тех, кто успешно прошел инструктаж. Но она нужна не всем: профессии должен установить работодатель. Обязательно — при повышенной опасности или если есть требование в правилах по охране труда. Продолжительность стажировки не изменилась — как и ранее, она составляет две смены.

Нововведения

Обучение по оказанию первой помощи

С сентября регламентируется порядок обучения по оказанию первой помощи. Надо будет фиксировать, как, как часто и для кого его проводить.

В обязательном списке шесть пунктов, в т. ч. сотрудники рабочих профессий, те, кто управляет автомобилем, члены комиссий по проверке знаний по ОТ и др. Также компания может включить и другие должности.

Обучить навыкам может учебный центр или сам работодатель, если привлечет работников или специалистов с необходимым опытом и практикой. Причем обучать надо будет не только первично, но и затем — не реже раза в три года.

Обучение по использованию средств защиты

Появляется новый вид обучения по использованию средств защиты (СИЗ) — для тех, кто использует средства, требующие навыков — каски, респираторы, привязи и др. Частота такого обучения — также, как и для оказания первой помощи. Кроме того, с 1 сентября меняется программа и срок разных видов обучения, и в каждой программе должны быть практические занятия.

А вот еще несколько важных нюансов:

  • обучение до вступления новых правил остается в силе, пока действуют сами удостоверения;
  • обучение и проверка проводятся с отрывом от работы;
  • обучать можно дистанционно.

Что надо сделать работодателю в ближайшее время

Поэтому всем работодателям надо успеть сделать четыре шага, чтобы избежать рисков и штрафов при проверке:

  1. Разработать или обновить программу вводного инструктажа по охране труда.
  2. Разработать или обновить список профессий и должностей, освобожденных от первичного инструктажа.
  3. Подготовить новые журналы инструктажей.
  4. Определить порядок инструктирования и обучения работников.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить