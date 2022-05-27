«Ночной бухгалтер». 90 налоговых требований подряд. Налоговики ставят рекорды по скорости

Это слишком или нет?

Задается таким вопросом бухгалтер, получившая 90 требований подряд от налоговиков. И встречка, и камералки, дело происходит в Мурманске.

Историей поделился в своем блоге адвокат Вячеслав Василевский. И предполагает: может, инспектор уснул на клавиатуре?

Впрочем, случай-то далеко не единственный. Что делать бухгалтеру?

Объясняет Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическое партнерство Курсив»:

— Еще 2017 году ФНС России в Письме от 27.06.2017 г. № ЕД-4-2/12216@ обращала внимание нижестоящих инспекций на то, что истребование документов (информации) в излишнем объеме может привести к снижению репутации Федеральной налоговой службы, и при этом не приводит к повышению эффективности осуществления налогового контроля. Поэтому жалобы руководителю инспекции, в Управление ФНС по региону, а также ФНС России, прокуратуру, другие органы могут иметь свое действие.

Но при этом, конечно, стоит задуматься, а в чем, собственно, причина подробного количества запросов? Вероятно, у налогоплательщика проводится предпроверочный анализ и, возможно, силы стоит сосредоточить не на оспаривании чрезмерности налогового контроля, а на предотвращении выездной налоговой проверки.

Расчетное

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Бухгалтеру на заметку

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