Минфин планирует легализовать криптовалюты для международных расчетов

Как сообщают «Ведомости», законопроект направлен на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Первая версия документа запрещала использование криптовалют как средства платежа, но предлагала рассматривать их как инструмент для инвестиций.

Новая версия законопроекта Минфина разрешает использовать цифровые валюты в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности, в частности, можно будет платить за товары, работы, услуги, интеллектуальную деятельность и т. д.

Также Минфин предлагает ввести для легальных криптобирж и криптообменников обязанность сотрудничать с правоохранительными органами. Предлагается ввести запрет на рекламу криптобирж и криптообменников.

Отмечается, что ЦБ выступает противником легализации криптовалют в России: он разработал собственные законопроекты по регулированию рынка. ЦБ предлагает запретить выпуск (майнинг), обращение и владение криптовалютой на территории России (в том числе банкам), а за нарушение запретов ввести штраф до 1 млн руб.

Представители Минфина обращают внимание, что антироссийские санкции постепенно распространяются и на сферу криптовалют, иностранные биржи запрещают или ограничивают операции россиян. Но отмечается, что несмотря на все сложности, необходимо обеспечить возможности развития технологии блокчейна в России.

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