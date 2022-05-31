Торговля, индустрия гостеприимства, работа с детьми: на какую работу студенту можно устроиться на лето

Работа на каникулах

Подходит к концу сессия в университетах, а это значит, что многие студенты в ближайшее время начнут искать подработку на лето. По России в апреле-начале мая 2022 года спрос со стороны молодых людей на вакансии без опытапо сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, в феврале-марте 2022 года года соискательская активность в группе профессий «Без опыта работы, студенты» увеличилась лишь на 20%. Среди работодателей на Авито увеличился спрос на работников без опыта в таких профессиях как пекарь (73%), няня (55%), официант (31%), мерчендайзер (27%), продавец-консультант (24%).

Топ профессий для студентов...

по росту вакансий, апрель-начало мая 2022 vs апрель-начало мая 2021, вся Россия.

№ Профессия Динамика вакансий Медианная зарплата 1 Пекарь 73% 29 000 2 Няня 55% 30 000 3 Официант 31% 26 000 4 Мерчендайзер 27% 26 000 5 Продавец-консультант 20% 32 500 6 Хостес 20% 55 000

«Работодатели заинтересованы в кандидатах без опыта. Среди сотен тысяч вакансий на платформе студенту проще всего найти подработку в сферах продаж, общепита, индустрии гостеприимства и работы с детьми. Мы рекомендуем всегда составлять резюме, даже если реальный опыт работы отсутствует. В этом случае можно указать достижения в непрофессиональной сфере, например, волонтерскую деятельность, стажировки и практики, а также сильные стороны, которые помогут добиться хороших результатов на будущей работе», — рассказывает, управляющий директор Авито Работы.

Наибольший интерес студенты проявляют к вакансиям комплектовщиков. Спрос на эту работу увеличился на 170%.

Студенты стали чаще интересоваться профессиями бармена (161%), пекаря (142%), мерчендайзера (124%), официанта (107%), хостес (91%), курьера (51%). В то же время, в абсолютном выражении вакансии курьеров остаются одними из самых востребованных среди молодых людей, уступая только вакансиям продавцов-консультантов. Сохранение популярности этих профессий объясняется тем, что онии при этом позволяют достойно зарабатывать.

«Для поиска вакансий можно воспользоваться разными способами: спросить у знакомых, обратиться в интересующую компанию напрямую, изучить специализированные ресурсы. Так, например, на Авито за апрель-начало мая 2022 года среди сотен тысяч вакансий было опубликовано более 180 тыс. вакансий для студентов и соискателей для опыта. Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы сделать поиск работы безопасным и быстрым. Например, добросовестные работодатели имеют на платформе значок „Компания проверена“, что позволяет быть уверенным в юридических документах организации», — подчёркивает Артём Кумпель.

Работа для студентов в регионах

В отдельных регионах страны на рынок труда влияют локальные особенности, поэтому ситуация может значительно отличаться от общероссийских тенденций. Наибольший рост интереса к соискателям без опыта на платформе проявляют работодатели Красноярска (102%), Тюмени (95%), Новосибирска (90%), Омска (80%), Челябинска (74%). В среднем на 50% выросло количество вакансий для студентов в Кемерове, Томске, Иркутске, Барнауле и Екатеринбурге.

Для этих регионов также характерен и рост соискательской активности среди студентов. Лидируют две столицы: на 195% студенты стали активнее в Москве и на 190% в Санкт-Петербурге.

Топ-5 городов по динамике вакансий для студентов

(апрель-начало мая 2022 vs апрель-начало мая 2021)

№ Город Динамика вакансий Медианная зарплата 1 Красноярск 102% 27 700 2 Тюмень 95% 30 000 3 Новосибирск 90% 29 000 4 Омск 80% 26 000 5 Челябинск 74% 28 000

Так, чаще всего студенты откликались на вакансии: по России спрос увеличился примерно на четверть. Наибольший рост спроса на мерчендайзеров отмечается в Ростове-на-Дону (173%), Казани (167%) и Перми (157%). Продавцов-консультантов стали чаще искать в Волгограде (250%), Астрахани (184%), Челябинске (179%), Новокузнецке (176%) и Краснодаре (170%).

Рост числа вакансий комплектовщиков отмечается в Новосибирске (89%), Тюмени (88%), Омске (42%), Иркутске (27%) и ряде других сибирских городов. Среди студентов рост популярности подработки комплектовщиком в среднем по России растет самыми быстрыми темпами. Больше всего увеличился интерес к этой работе у студентов Новосибирска (474%) и Санкт-Петербурга (471%).

В индустрии гостеприимства традиционно самой популярной для студентов остается работа официантом, бариста и барменом. Во многих регионах увеличивается и число вакансий на такие профессии. Так, в Оренбурге, Ульяновске и Рязани стали чаще искать официантов (150%, 140%, 100%), а в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Иркутске — бариста (на 120%, 100% и 67%).

Растет также желание молодых людей подработать хостес в течение лета. В Санкт-Петербурге интерес к этой профессии среди студентов увеличился практически в 4 раза. Региональные работодатели также стали чаще размещать вакансии хостес. Рост спроса отмечается на рынке труда Краснодара (186%), Нижнего Новгорода (100%), Барнаула (100%), Волгограда (67%), Калининграда и Ижевска (по 50%). Повторяют эту тенденцию и московские работодатели, разместившие на 39% объявлений больше.

Источник: пресс-служба Авито