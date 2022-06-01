Госпошлины в учете НКО в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Рассмотрим, как отразить госпошлину, уплаченную НКО при обращении в суд, а также госпошлину, возмещенную по решению суда.
Уплата госпошлины в суд
Рассмотрим условный пример: некоммерческая организация — Ассоциация собственников земельных участков поселка Мельница — занимается управлением и эксплуатацией коттеджного поселка. Источником целевых поступлений такой организации являются членские взносы на содержание поселка. Организация применяет УСН.
В связи с растущей задолженностью собственников земельных участков (домовладельцев) по оплате членских взносов организация на постоянной основе ведет работу с должниками. Для этой цели она привлекает сторонних юристов/юридические компании.
Так, в декабре для взыскания задолженности свыше 100 тысяч рублей с должника Портновой Зинаиды Васильевны была привлечена юридическая компания «Правосудие».
Был подан иск в суд и уплачена госпошлина:
В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 оплата госпошлины отражается документом «Списание с расчетного счета», находящимся в разделе «Банк и касса», подпункт «Банковские выписки»:
Документ можно создать вручную, а можно загрузить из клиент-банка:
Еще один способ создать «Списание с расчетного счета» — ввести на основании платежного поручения:
При проведении документа программа сформирует проводки:
Дт 68.10 — Кт 51 — уплачена госпошлина в суд по делу должника Портновой З. В.
Уплаченную госпошлину нужно начислить.
В бухгалтерском учете расходы признаются в том учетном периоде, к которому они имеют отношение, вне зависимости от факта оплаты (п. 18 ПБУ 10/99).
На практике же госпошлину, отражают как правило в момент подачи пакета документов в регистрирующий орган (на основании второго экземпляра искового заявления со штампом суда о принятии), т.е. тогда, когда она по факту уже оплачена. Минфин разрешает так делать (см. письма Минфина от 22.12.2008 № 03-03-06/2/176, от 01.07.2005 № 03-03-04/1/37).
Разъясняя порядок включения государственной пошлины за рассмотрение иска судом, Минфин сообщает, что организация включает сумму пошлины:
- в состав расходов на день подачи искового заявления в суд (то есть на день регистрации поступившего в суд документа);
- в состав внереализационных доходов на день вступления в силу судебного акта, являющегося основанием для возврата государственной пошлины.
В нашем случае ООО «Правосудие», выступая от имени Ассоциации, подало иск в суд 11 декабря 2019 года. Этой датой в бухгалтерском учете Ассоциации документом «Операция» будет сделана проводка:
Дт 26 — Кт 68.10 — начислена госпошлина.
При ведении некоммерческой организацией учета в типовой 1С Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 операция «Закрытие месяца» автоматически сформирует проводку Дт 90.08 Кт 26. В проводке вручную необходимо исправить счет 90.08 на счет 86.02:
Дт 86.02 — Кт 26 — госпошлина отнесена на целевые расходы.
Для этого, после того как программа выполнит «Закрытие месяца», щелкаем левой кнопкой мыши по пункту «Закрытие счетов 20,23,25,26»:
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В раскрывшемся списке выбираем пункт «Показать проводки»:
И в открывшемся окне устанавливаем флажок «Ручная корректировка»:
Далее меняем счет 90 на 86:
Возмещение госпошлины по решению суда
Некоммерческая организация может не только уплачивать, но и получать госпошлину в составе судебных издержек. Обязанность по возмещению судебных расходов всегда возлагают на проигравшую судебный процесс сторону (ст. 110 АПК и ст. 98 ГПК).
Судебные расходы возмещают частично или в полном объеме — это зависит от решения суда. Госпошлина — часть судебных издержек, поэтому в случае победы в суде, некоммерческая организация, уплатившая госпошлину при подаче иска в суд, может рассчитывать на ее возмещение проигравшей стороной.
Так, Ассоциация выиграла дело и по решению суда с ответчика помимо основного долга взысканы расходы по оплате госпошлины. В мае 2022 года на расчетный счет Ассоциации поступили возмещенные средства:
Важно! Госпошлину, возвращенную ответчиком по решению суда, организация на УСН включает в доходы (Письмо Минфина от 26.11.19 № 03-11-11/91465).
В бухгалтерском учете на дату положительного решения суда следует «восстановить» начисление госпошлины, ранее списанной за счет целевых средств. Сделаем это ручной операцией:
После проведения этих документов (для госпошлины, подлежащей получению по решению суда) будут сформированы проводки:
Дт 68.10 — Кт 86.02 — восстановлены целевые средства по госпошлине, подлежащей возмещению по решению суда;
Дт 51 —Кт 68.10 — возвращена госпошлина на расчетный счет НКО.