Госпошлины в учете НКО в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Рассмотрим, как отразить госпошлину, уплаченную НКО при обращении в суд, а также госпошлину, возмещенную по решению суда.

Уплата госпошлины в суд

Рассмотрим условный пример: некоммерческая организация — Ассоциация собственников земельных участков поселка Мельница — занимается управлением и эксплуатацией коттеджного поселка. Источником целевых поступлений такой организации являются членские взносы на содержание поселка. Организация применяет УСН.

В связи с растущей задолженностью собственников земельных участков (домовладельцев) по оплате членских взносов организация на постоянной основе ведет работу с должниками. Для этой цели она привлекает сторонних юристов/юридические компании.

Так, в декабре для взыскания задолженности свыше 100 тысяч рублей с должника Портновой Зинаиды Васильевны была привлечена юридическая компания «Правосудие».

Был подан иск в суд и уплачена госпошлина:

В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 оплата госпошлины отражается документом «Списание с расчетного счета», находящимся в разделе «Банк и касса», подпункт «Банковские выписки»:

Документ можно создать вручную, а можно загрузить из клиент-банка:

Еще один способ создать «Списание с расчетного счета» — ввести на основании платежного поручения:

При проведении документа программа сформирует проводки:

Дт 68.10 — Кт 51 — уплачена госпошлина в суд по делу должника Портновой З. В.

Уплаченную госпошлину нужно начислить.

В бухгалтерском учете расходы признаются в том учетном периоде, к которому они имеют отношение, вне зависимости от факта оплаты (п. 18 ПБУ 10/99).

На практике же госпошлину, отражают как правило в момент подачи пакета документов в регистрирующий орган (на основании второго экземпляра искового заявления со штампом суда о принятии), т.е. тогда, когда она по факту уже оплачена. Минфин разрешает так делать (см. письма Минфина от 22.12.2008 № 03-03-06/2/176, от 01.07.2005 № 03-03-04/1/37).

Разъясняя порядок включения государственной пошлины за рассмотрение иска судом, Минфин сообщает, что организация включает сумму пошлины:

в состав расходов на день подачи искового заявления в суд (то есть на день регистрации поступившего в суд документа);

(то есть на день регистрации поступившего в суд документа); в состав внереализационных доходов на день вступления в силу судебного акта, являющегося основанием для возврата государственной пошлины.

В нашем случае ООО «Правосудие», выступая от имени Ассоциации, подало иск в суд 11 декабря 2019 года. Этой датой в бухгалтерском учете Ассоциации документом «Операция» будет сделана проводка:

Дт 26 — Кт 68.10 — начислена госпошлина.

При ведении некоммерческой организацией учета в типовой 1С Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 операция «Закрытие месяца» автоматически сформирует проводку Дт 90.08 Кт 26. В проводке вручную необходимо исправить счет 90.08 на счет 86.02:

Дт 86.02 — Кт 26 — госпошлина отнесена на целевые расходы.

Для этого, после того как программа выполнит «Закрытие месяца», щелкаем левой кнопкой мыши по пункту «Закрытие счетов 20,23,25,26»:

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В раскрывшемся списке выбираем пункт «Показать проводки»:

И в открывшемся окне устанавливаем флажок «Ручная корректировка»:

Далее меняем счет 90 на 86:

Возмещение госпошлины по решению суда

Некоммерческая организация может не только уплачивать, но и получать госпошлину в составе судебных издержек. Обязанность по возмещению судебных расходов всегда возлагают на проигравшую судебный процесс сторону (ст. 110 АПК и ст. 98 ГПК).

Судебные расходы возмещают частично или в полном объеме — это зависит от решения суда. Госпошлина — часть судебных издержек, поэтому в случае победы в суде, некоммерческая организация, уплатившая госпошлину при подаче иска в суд, может рассчитывать на ее возмещение проигравшей стороной.

Так, Ассоциация выиграла дело и по решению суда с ответчика помимо основного долга взысканы расходы по оплате госпошлины. В мае 2022 года на расчетный счет Ассоциации поступили возмещенные средства:

Важно! Госпошлину, возвращенную ответчиком по решению суда, организация на УСН включает в доходы (Письмо Минфина от 26.11.19 № 03-11-11/91465).

В бухгалтерском учете на дату положительного решения суда следует «восстановить» начисление госпошлины, ранее списанной за счет целевых средств. Сделаем это ручной операцией:

После проведения этих документов (для госпошлины, подлежащей получению по решению суда) будут сформированы проводки:

Дт 68.10 — Кт 86.02 — восстановлены целевые средства по госпошлине, подлежащей возмещению по решению суда;

Дт 51 —Кт 68.10 — возвращена госпошлина на расчетный счет НКО.