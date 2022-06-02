Три способа оптимизации ФОТ в кризис: кому это нужно и как сделать правильно

Ведение бизнеса подразумевает гибкость мышления и умение быстро ориентироваться и перестраиваться в новых обстоятельствах. Поэтому любой, как внешний, так и внутренний кризис, не должен становится поводом для стопроцентного сокращения штата. Стоит воспринимать данный период, как возможность выявить эффективных подчиненных и оптимизировать штат.

Эксперты аутстаффинговой компании «Ваш кадровый советник» делятся 3 способами снижения фонда оплаты труда в период кризиса.

Прежде чем приступить к процедуре оптимизации штата, необходимо провести анализ деятельности предприятия. В первую очередь, стоит понять, за счет чего бизнес был успешен в докризисный период. Далее необходимо ответить на вопрос, почему в сложившихся кризисных условиях бизнес станет менее успешен.

Предварительный анализ поможет владельцу удержаться от скоропалительных решений и, например, перераспределить персонал на другие направления бизнеса, за счет которых компания удержится наплаву.

Способ № 1. «Деление на группы»

При оптимизации штата необходимо разделить персонал на три группы.

Первая — ключевая команда, зачастую это руководители, выросшие из рядовых сотрудников, которые в определенных обстоятельствах могут выполнять задания самостоятельно руками, так как прошли весь карьерный путь. Помимо этого, у таких руководителей налажена работа с лояльными подчиненными. А также сотрудники — носители ключевых технологических компетенций. Первую группу сотрудников не рекомендуется оптимизировать, так как они представляют собой опору бизнеса.

Вторая и третья группы — персонал руководителей из первой группы. В случае оптимизации штата желательно отталкиваться от мнения руководителей об эффективности того или иного менеджера. Чтобы получить достоверную картину по каждому рядовому сотруднику, необходимо дать задание руководителям объективно оценить своих подчиненных по двум критериям: конфликтность и эффективность.

По сути, в оставшемся коллективе нужно искать «хромых лошадей», которых постоянно тянет команда, это и будет третья группа сотрудников. С подобными сотрудниками компании дешевле попрощаться как можно быстрее.

А второй группой становятся эффективные менеджеры и специалисты, которых необходимо сохранить в команде.

Способ № 2. «Сокращение трат на персонал»

Оптимизация штата — это экономия, а достичь ее можно не только с помощью сокращения ФОТ, но и остановив прием новых сотрудников в компании, то есть перестать тратить средства на рекламу, подбор и обучение нового персонала.

Помимо этого, деньги на персонал расходуются и благодаря их социальным пакетам, например, обучению и повышению квалификации за счет компании.

От подобных программ в период кризиса также стоит отказаться.

Способ № 3. «Принудительная оптимизация ФОТ»

Если предыдущие шаги не сэкономили ФОТ в достаточном денежном эквиваленте, необходимо перейти к процедуре его принудительного снижения. А именно стоит переговорить с оставшимися сотрудниками на тему, что компания не вытягивает ФОТ, и его фактически необходимо снизить на определенную сумму, но при этом не желает никого более увольнять.

Далее руководители определяют, кому и на какую сумму понижать премиальные и окладные части до момента выхода из кризиса, а персонал решает для себя, устраивает его сложившаяся ситуация или увольняется по соглашению сторон.

К вопросу о содержании неэффективных сотрудников.

Сокращение штата — процедура затратная для бизнеса, который еще и страдает от неквалифицированных кадров, причем эффективность этих кадров продолжает снижаться.

За два месяца вы предупреждаете сотрудников об увольнении и продолжаете платить им заработную плату. И без того невысокие показатели работы таких сотрудников продолжают снижаться по причине подавленного психологического состояния и понимания, что работодатель их труд не оценит. Помимо этого, кандидаты на сокращение начинают подыскивать другую работу и регулярно отпрашиваться на собеседования, при этом не вырабатывая положенное количество часов.

При увольнении работодатель выплатит неэффективным сотрудникам пособие по сокращению, а также в течение двух месяцев после увольнения, если вышеназванные сотрудники не найдут работу, уже бывший работодатель выплатит им пособие по безработице. Итого сокращение группы неэффективных сотрудников встанет работодателю в 5 зарплат для каждого. К тому же, за два месяца ситуация на рынке может кардинально измениться.

Поэтому в условиях необходимости сократить ФОТ можно уволить ряд сотрудников по соглашению сторон с компенсацией 1-2 месячных окладов. Увольнение по соглашению сторон в данном случае безопаснее для обеих сторон, так к увольняемому не будет вопросов от следующего работодателя о причинах «собственного желания» и размеров выплат «отступных» от бывшего работодателя.

А владелец бизнеса может не беспокоиться, что бывший сотрудник обратится в трудовую инспекцию и суд с заявлением, что его вынудили написать заявление по собственному желанию.