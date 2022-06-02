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Трудовые отношения

Можно ли заключать договор с удаленщиком, если он будет работать из-за рубежа?

Рассмотрим пример, когда работник, который трудится дистанционно в российской организации, решил переехать за границу и не хочет увольняться. Как оформить, как быть с НДФЛ и взносами?

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Ситуация

Работник компании N официально трудоустроен, но решил сменить место жительства и переехать в другую страну. При этом будучи в России он работал в N удаленно. Что изменится с переездом такого работника? 

Что говорит Минтруд

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