Получать разрешение на вывоз промышленных товаров из РФ надо по новым правилам. Обзор приказа Минпромторга

Законодательная база

Минпромторг издал приказ от 08.04.2022 № 1314, по которому процедура получения разрешения на экспорт переходит в цифровое поле.

Напомним, что речь идет о том, что до конца 2022 года вывозить определенную продукцию в страны ЕАЭС, Южную Осетию и Абхазию можно только получив соответствующее разрешение (постановление Правительства России от 09.03.2022 № 312). Организация выдачи разрешений лежит на Минпромторге.

Ведомство издало приказ от 14.03.2022 № 797, который содержит правила, как получить разрешение.

Как было раньше

До приказа № 1314 процедура предусматривала подачу заявления на получения разрешения на бумаге с приложением документов, описывающих товар, детали сделки, транспортировки и прочее. Об этом мы рассказывали здесь.

Чем сложнее товар, тем больше требуется документов. Для сложных технических товаров требуются паспорта, конструкторские бумаги и т.д. А документация на иностранном языке подлежит обязательному переводу на русский и заверению у нотариуса. Итого — комплект документов получается внушительным.

Прием бумаг осуществлялся через экспедицию или по почте.

Как стало теперь

Бегать по министерствам с кучей бумаг больше не надо. Заявления на вывозные разрешения теперь принимают только через автоматизированную информационную систему «Внешнеторговая информация» (АИС ВТД) на сайте http://non-tariff.gov.ru/.

Документы, обосновывающие сделку и право на экспорт, нужно будет отсканировать или приложить электронные документы. Далее оформляются опись, сопроводительное письмо и заявление. Заявитель подписывает готовый пакет документов усиленной квалифицированной электронной подписью.

Один код товара ТН ВЭД ЕАЭС — одно заявление (п. 2, 4 Порядка из приказа Минпромторга от 14.03.2022 № 797).

Заявление вместе с приложенными документами попадет сразу в отраслевой департамент, курирующий этот вид товаров. На принятие решения департаменту отводится по-прежнему 5 рабочих дней.

При положительном решении сотрудник отраслевого департамента подготовит разрешение. Документ подписывает руководитель департамента или его заместитель.

Заявитель получит разрешение также через АИС ВТД. Документ будет подписан УКЭП уполномоченного лица. Вид электронного разрешения отличается от прежнего бумажного.

Информация о выданных разрешениях хранится в единой системе межведомственного электронного взаимодействия (п. 12 Порядка из приказа Минпромторга от 14.03.2022 № 797).