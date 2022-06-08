Налоговые аспекты операций возвратного лизинга

Сначала немного теории

Возвратный лизинг для юрлиц следует отличать от псевдолизинга, «возвратного лизинга» собственных машин граждан, которое с недавних пор зазвучало в СМИ. Фактически это кредит под залог автомобиля, но прикрытый «договором лизинга» для обхода законов кредитования потребителей и обмана доверчивых граждан (физических лиц), чтобы кредитовать их под залог их имущества на кабальных условиях. С этим явлением боролись правоохранительные органы, а настоящие лизинговые компании объясняли, что подобные действия некоторых компаний, близких к микрофинансированию, не являются истинным лизингом.

А лизинг для юридических лиц и зарегистрированных предпринимателей существует много и работает много лет. Легальный возвратный лизинг — этот способ для компаний превратить основные средства в источник нового капитала, долгосрочного финансирования.

Сегодня возвратный лизинг — один из немногих доступных бизнесу, в частности малому, способов получить финансирование без увеличения кредиторской задолженности. Юридическое лицо, которое располагает ликвидным активом, продает его лизинговой компании часто по регистрируемому договору купли-продажи, а затем заключает с компанией договор лизинга на этот актив и продолжает им пользоваться уже как лизингополучатель.

, предприниматель Иванов столкнулся с нехваткой оборотных и долгосрочных средств на деятельность своего ООО «Звезда», обратившись в несколько банков за кредитом, он получил отказ, а его автотранспорт не принимают в залог по рыночной цене. Предприниматель решает продать служебный автомобиль Volvo XC60 по рыночной цене, но желает продолжать им пользоваться. Поэтому он продает его на не безвозвратно, а лизинговой компании по актуальной рыночной цене — 5 млн рублей. Право собственности на Volvo переходит временно (до выплаты всех фиксированных лизинговых платежей) к лизинговой компании.

Затем ООО «Звезда» заключает договор лизинга на этот автомобиль и продолжает пользоваться Volvo. При этом ежемесячно компания будет вносить лизинговые платежи за использование автомобиля. Безусловно, в выплаты включено вознаграждение лизингодателя, ведущее к «удорожанию» техники за два-три года лизинга, в нашем случае оно составит от 9.72% в год.

Но при этом Иванов сможет воспользоваться главным преимуществом лизинга — долгосрочным финансированием, получить зачет НДС и перераспределение во времени налога на прибыль. Когда он выплатит все платежи (в том числе выкупной) по договору лизинга, автомобиль вернется в его собственность.

Вопрос-ответ

Поясняем нюансы возвратного лизинга для бухгалтера.

Может от такой сделки получить выгоду не компания на общей системе налогообложения, а ИП?

Чисто налоговые удобства и преимущества возвратного лизинга доступны преимущественно. Речь о продаже собственных активов по рыночной, а не балансовой, стоимости; вычеты по НДС и по налогу на прибыль.

Предприниматели на УСН получают финансирование на условиях более выгодных, чем при банковском кредитовании, не прекращая использовать свой автомобиль. И не ведут учет основного средства с многими расходами на него.

Должен ли лизингополучатель при продаже предмета лизинга платить налог на прибыль? В каком объеме, в каких случаях?

Да, в сделке возвратного лизинга при продаже своего основного средства возникает выручка, которая формирует налогооблагаемую базу. Налог на прибыль в размере 20% от разницы между амортизированной стоимость и ценой продажи оплачивается из полученных денежных средств.

А с течение срока лизинга последующая выручка уменьшается на сумму внесенных платежей, которые как правило больше, чем стоимость проданного ОС.

Какие вопросы могут возникнуть у налоговой к такой сделке? Ведь лизингополучатель является в то же время и продавцом имущества?

Подобные сделки успешно проводятся в России на протяжении многих лет и являются абсолютно законными. При этом, как и в случае любой другой сделки, ее участники должны быть готовы пояснить, в чем состояли хозяйственные мотивы ее проведения. Как и с кредитом по залог собственного имущества предприятия.

Как оценивается имущество, в частности автомобили, при сделках возвратного лизинга? Нет ли риска, если продать автомобиль сильно ниже рынка?

Любой хозяин склонен оценивать свое имущество, часто выше цены по которой это имущество готовы покупать. К счастью для автотранспорта и их покупателей-продавцов , это гораздо более развитый рынок по сравнению с, например, оборудованием. У лизинговой компании мало причин и способов как-то снизить стоимость автомобиля. Его продадут другому.

Оценка происходит с обязательным осмотром автомобиля, со сравнением с аналогами, поэтому итоговая стоимость является рыночной.

Как можно сейчас сравнить ставку по возвратному лизингу и кредит «под оборотку»?

Думаю, сравнимо при определенных условиях. Но сегодня, к сожалению, кредит на пополнение оборотных средств (под залог вашего, скажем, 3-летнего автомобиля амортизированного на балансе) получить достаточно сложно. Желательно сравнивать яблоки с яблоками, ведь договор возвратного лизинга автотранспорта можно заключить, что весьма трудно с кредитом, где, скорее всего, будет еще много доп. требований банка и залогов, отсутствующих в лизинге.

Сколько времени занимает заключение такой сделки в среднем?

В среднем такие сделки занимают. Есть сделки, которые заключаются за один день.

Может ли компания, которая входит в группу компаний, заключить договор возвратного лизинга не на основное юрлицо, а на одну из компаний группы?

Конечно. Одна компания продает автотранспорт, другая берет его в лизинг. Это классический лизинг, когда продавец и лизингополучатель являются разными лицами.

Резюме

Возвратный лизинг — рабочий вариант получения финансирования для юридических лиц в условиях снижения доступности кредитования. При этом надо помнить, что подобные предложения физическим лицам, скорее всего, являются псевдолизингом, часто используемых для отъема автомобилей или квартир. Физическое лицо не получает никаких налоговых вычетов и экономии, но с огромной вероятностью лишится и денег, и своего автомобиля.

Если же вы юридическое лицо — смело обращайтесь в известную и хорошо себя зарекомендовавшую лизинговую компанию за возвратным лизингом!

Источник: лизинговая компания «Европлан».