«Ночной бухгалтер». Запись в трудовой при переводе без увольнения делает старый работодатель

Что-то со вкусом боли кадровиков

Некий временный перевод сотрудников — странная норма, появившаяся в этом году с легкой руки властей — вызвал огромное количество вопросов у бухгалтеров и кадровиков.

Наши читатели, как всегда, меткие в оценке:

«Переход крестьянина на заработки к другому помещику».

Как оплачивать? Как сдавать отчетность за такого сотрудника? Что написать в ТК?

Минтруд рассказал, как быть с трудовой книжкой. Запись в ней о переводе без увольнения должен делать старый работодатель.

Нюанс в том, что новую норму описывает только письмо Минфина. То есть в Трудовом кодексе она по-прежнему не зафиксирована.

Никогда такого не было и вот опять

Налоговики грозятся объявить директора в розыск за неявку в инспекцию. А почему сразу не в Интерпол?

Бухгалтеру в помощь

Пара полезных моментов:

Запутались в прочих нововведениях в законе? Не понимаете, как это работает, и у вас опускаются руки? Самое время повысить квалификацию и убить сразу трех зайцев: разложить по полочкам все новое в работе бухгалтера;

повысить самооценку;

прийти к начальству с весомым аргументом для повышения зарплаты — то есть, с удостоверением о повышении квалификации. Количество мест ограничено! Старт курса 15 июня. Записаться можно здесь.

Финансовое и не только

Банкиры предлагают изменить нормы моратория на банкротство: есть несколько важных деталей.

Центробанк поднял лимит переводов в валюте за рубеж до $150 тысяч в месяц.

Ваша полуночничает редакция