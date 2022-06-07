«Ночной бухгалтер». Запись в трудовой при переводе без увольнения делает старый работодатель

Что-то со вкусом боли кадровиков
Некий временный перевод сотрудников — странная норма, появившаяся в этом году с легкой руки властей — вызвал огромное количество вопросов у бухгалтеров и кадровиков.
Наши читатели, как всегда, меткие в оценке:
«Переход крестьянина на заработки к другому помещику».
Как оплачивать? Как сдавать отчетность за такого сотрудника? Что написать в ТК?
Минтруд рассказал, как быть с трудовой книжкой. Запись в ней о переводе без увольнения должен делать старый работодатель.
Нюанс в том, что новую норму описывает только письмо Минфина. То есть в Трудовом кодексе она по-прежнему не зафиксирована.
Никогда такого не было и вот опять
Налоговики грозятся объявить директора в розыск за неявку в инспекцию. А почему сразу не в Интерпол?
Бухгалтеру в помощь
Пара полезных моментов:
- Если в чеке ККТ неправильно указана ставка НДС, надо выбить чек коррекции
- Амортизация грузового автомобиля: как бухгалтеру не запутаться в нововведениях
Запутались в прочих нововведениях в законе? Не понимаете, как это работает, и у вас опускаются руки?
Самое время повысить квалификацию и убить сразу трех зайцев:
- разложить по полочкам все новое в работе бухгалтера;
- повысить самооценку;
- прийти к начальству с весомым аргументом для повышения зарплаты — то есть, с удостоверением о повышении квалификации.
Количество мест ограничено!
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Финансовое и не только
Банкиры предлагают изменить нормы моратория на банкротство: есть несколько важных деталей.
Центробанк поднял лимит переводов в валюте за рубеж до $150 тысяч в месяц.
Ваша полуночничает редакция