Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Запись в трудовой при переводе без увольнения делает старый работодатель

Не прошло и года: Минтруд рассказал, как быть с так называемым временным переводом сотрудников.

Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Что-то со вкусом боли кадровиков

Некий временный перевод сотрудников — странная норма, появившаяся в этом году с легкой руки властей — вызвал огромное количество вопросов у бухгалтеров и кадровиков.

Наши читатели, как всегда, меткие в оценке:

«Переход крестьянина на заработки к другому помещику».

Как оплачивать? Как сдавать отчетность за такого сотрудника? Что написать в ТК?

Минтруд рассказал, как быть с трудовой книжкой. Запись в ней о переводе без увольнения должен делать старый работодатель.

Нюанс в том, что новую норму описывает только письмо Минфина. То есть в Трудовом кодексе она по-прежнему не зафиксирована.

Никогда такого не было и вот опять

Налоговики грозятся объявить директора в розыск за неявку в инспекцию. А почему сразу не в Интерпол?

Бухгалтеру в помощь

Пара полезных моментов:

Запутались в прочих нововведениях в законе? Не понимаете, как это работает, и у вас опускаются руки?

Самое время повысить квалификацию и убить сразу трех зайцев:

  • разложить по полочкам все новое в работе бухгалтера;
  • повысить самооценку;
  • прийти к начальству с весомым аргументом для повышения зарплаты — то есть, с удостоверением о повышении квалификации.

Количество мест ограничено!

Старт курса 15 июня. Записаться можно здесь.

Финансовое и не только

Банкиры предлагают изменить нормы моратория на банкротство: есть несколько важных деталей.

Центробанк поднял лимит переводов в валюте за рубеж до $150 тысяч в месяц.

Ваша полуночничает редакция

Гость, важный вебинар для бухгалтеров от именитого лектора Альмина Рабиновича!

Набираем группу на вебинар «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов»

Подробно разберем сдачу отчетности как бухгалтерской, так и налоговой. Обсудим НДС, налог на прибыль, изменения в НК, письма Минфина, новые ФСБУ, полную программу вебинара посмотреть можно здесь.

Вебинар пройдет 4 июля. Места на платформе пока есть, скорее займите свое!

Записаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить