❗ Стало известно, кто делает запись в трудовую книжку при временном переводе без увольнения

Разъяснения дает Минтруд в письме № 14-6/ООГ-2853 от 28.04.2022.

По новым правилам старый трудовой договор сотрудника приостанавливается, а на новой работе он заключает срочный договор. Потом после увольнения с новой работы человек возвращается на старую работу и его старый договор снова размораживается и продолжает действовать.

Все это происходит с участием ЦЗН, если работодатель объявил простой. Алгоритм — тут.

Ранее Минтруд и ПФР поясняли, что в такой ситуации старому работодателю не надо сдавать СЗВ-ТД. А новый должен сдать, указав там прием на работу нового сотрудника.

В новом письме Минтруд заявляет, что старый работодатель должен сделать в бумажную трудовую книжку работника запись о приостановлении действия трудового договора. Основание — приказ.

Кроме того, старый работодатель по просьбе сотрудника может сделать запись о том, что он работал у другого работодателя. Основание — сведения СТД-Р.

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