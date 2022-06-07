Валютные операции

⚡️ЦБ увеличил порог переводов в валюте за рубеж до $150 тыс. в месяц

Новый лимит действует с завтрашнего дня на переводы со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку.

Версия для печати

С 8 июня физические лица — резиденты России смогут переводить на собственный счет в зарубежном банке или другому человеку за рубежом до 150 тысяч долларов США в месяц. О этом сообщил Центробанк России.

Такую же сумму могут перечислять за рубеж нерезиденты — физические лица из «дружественных» стран.

До этого лимит по переводам за границу для резидентов России и нерезидентов из «дружественных стран» составлял 50 тысяч долларов в месяц.

Нерезиденты из «недружественных» стран, работающие в России, по-прежнему могут переводить за рубеж только средства в размере зарплаты. Также в силе остался запрет на переводы за границу для юридических лиц из стран, поддержавших санкции против России.

Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

  • Центробанк ввел валютные ограничения в начале марта 2022 года, вскоре после начала событий на Украине и введения санкций против РФ. Первоначально переводы за границу ограничили пятью тысячами долларов в месяц. В апреле этот лимит подняли до 10 тысяч долларов, в середине мая — до 50 тысяч.

Гость, важный вебинар для бухгалтеров от именитого лектора Альмина Рабиновича!

Набираем группу на вебинар «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов»

Подробно разберем сдачу отчетности как бухгалтерской, так и налоговой. Обсудим НДС, налог на прибыль, изменения в НК, письма Минфина, новые ФСБУ, полную программу вебинара посмотреть можно здесь.

Вебинар пройдет 4 июля. Места на платформе пока есть, скорее займите свое!

Записаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить