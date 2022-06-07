⚡️ЦБ увеличил порог переводов в валюте за рубеж до $150 тыс. в месяц

С 8 июня физические лица — резиденты России смогут переводить на собственный счет в зарубежном банке или другому человеку за рубежом до 150 тысяч долларов США в месяц. О этом сообщил Центробанк России.
Такую же сумму могут перечислять за рубеж нерезиденты — физические лица из «дружественных» стран.
До этого лимит по переводам за границу для резидентов России и нерезидентов из «дружественных стран» составлял 50 тысяч долларов в месяц.
Нерезиденты из «недружественных» стран, работающие в России, по-прежнему могут переводить за рубеж только средства в размере зарплаты. Также в силе остался запрет на переводы за границу для юридических лиц из стран, поддержавших санкции против России.
Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.
- Центробанк ввел валютные ограничения в начале марта 2022 года, вскоре после начала событий на Украине и введения санкций против РФ. Первоначально переводы за границу ограничили пятью тысячами долларов в месяц. В апреле этот лимит подняли до 10 тысяч долларов, в середине мая — до 50 тысяч.