Как снизить риски, если вы сдаете жилье в краткосрочную аренду

Довольно часто между ними возникают конфликты из-за несвоевременной оплаты за пользование жилым помещением или иных условий договоренности между наймодателем и нанимателем. В результате которых наймодатель хочет расторгнуть договор аренды и выселить нанимателя из предоставляемого помещения, но часто забывает о требованиях п.2 и п.4 ст. 687 ГК.

Из них видно, что расторгнуть договор найма долго, довольно сложно и хлопотно за это время можно лишиться и самого жилого помещения.

Вот на эти моменты обратил внимание Конституционный Суд в своем постановлении от 02.06.2022 по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 310, пункта 4 статьи 421, пункта 1 статьи 422, пункта 1 статьи 450, пункта 2 статьи 4501 и абзаца второго пункта 2 статьи 687 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Т. В. Пыкиной.

Фабула дела

Пыкина Т. В. являясь нанимателем жилого помещения, несвоевременно вносила арендную плату. В связи с этим наймодатель принял решение о расторжении договора найма жилого помещения во внесудебном порядке. Гражданка Пыкина Т. В. обратилась в суд, но суды отказали ей и поддержали наймодателя т. к. в договоре найма заключенного между ними было условие о внесудебном порядке расторжения.

При обращении в КС Т. В. Пыкина оспаривала право наймодателя указывать в договоре найма условие о внесудебном порядке расторжения договора найма по инициативе наймодателя, т.к. это противоречит ст. 687 ГК как императивной норме т. е. расторжение только через суд.

Выводы суда

Постановление КС на 18 листах. Вот что главное:

О гражданско-правовой природе коммерческого найма жилого помещения можно судить не только по тому, что регламентирующие его положения содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации, но и учитывая судебное толкование, жилое помещение может выступать объектом как гражданских, так и жилищных правоотношений, причем гражданское законодательство регулирует отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением жилым помещением как объектом экономического оборота, что и происходит при его передаче наймодателем в коммерческий наем Имеются различия в регулировании договора найма в зависимости от того, является ли он краткосрочным — заключенным на срок не более года. Указанное свидетельствует о стремлении законодателя учесть специфику договора краткосрочного найма, при котором нанимателю предоставляется меньший объем гарантий, нежели по договору, заключенному на больший срок. Отсутствие у наймодателя права расторгнуть договор во внесудебном порядке, даже при существенном нарушении условий договора нанимателем и при наличии этого права у нанимателя, создает отрицательный стимул сдавать жилые помещения внаем, а при сдаче — надлежащим образом оформлять договоры, что способствует снижению предложения на данном рынке и росту стоимости найма жилья, мешает легализации этого рынка и позволяет избегать уплаты налогов в бюджет. Стороны не ограничены в праве включать в договор краткосрочного найма жилого помещения условия его расторжения в случае нарушения, отличающиеся от условий, предусмотренных в абзаце втором пункта 2 статьи 687 ГК.

Однако условия об одностороннем внесудебном расторжении договора наймодателем, определяемые договором, во всяком случае не могут обладать неопределенным характером. Указание обстоятельств, с наступлением которых договор связывает право наймодателя расторгнуть его в одностороннем порядке, должно позволять однозначно и недвусмысленно верифицировать их наступление.

Кроме того, баланс прав и законных интересов наймодателя и нанимателя в любом случае нарушало бы установление в качестве оснований для расторжения договора краткосрочного найма жилья таких обстоятельств, которые не могут считаться существенным образом затрагивающими интересы наймодателя.

Вместе с тем нарушение нанимателем срока внесения платы по договору не может относиться, по общему правилу, к числу недопустимых условий для его расторжения, поскольку получение таковой, причем нередко к определенному дню, представляет собой основной интерес наймодателя в соответствующих правоотношениях.

Выводы

При заключении краткосрочного (до 1 года) договора аренды жилого помещения возможно внесение в договор условий о расторжении договора по инициативе наймодателя, при которых это возможно.

При этом содержащиеся в настоящем Постановлении КС, выводы не распространяются на те фактические обстоятельства (случаи), когда договор найма жилья, формально являясь краткосрочным, фактически таковым не является в силу продления отношений между сторонами путем заключения договора на новый срок, если в совокупности сроки превышают один год.

В любом случае, наниматель имеет право обратиться в суд за защитой своих прав.