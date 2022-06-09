Региональный производственный календарь в программах 1С

Настройка регионального производственного календаря в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0

Приведем условный пример: Законом Саратовской области от 22.03.2012 № 26-ЗСО/ 4 мая 2022 объявлен нерабочим праздничным днем. Как это отразить в 1С?

Зайдем в раздел «Справочники» — «Производственные календари».

Здесь приведены производственные календари отдельных регионов РФ, в которых есть дополнительные нерабочие дни отдыха.

Важный нюанс! Если вашего региона здесь нет, значит и нерабочих праздничных выходных у вас тоже нет, поэтому вам необходимо выбирать стандартный календарь «Российская Федерация».

Вернемся к нашему примеру и щёлкнем дважды по производственному календарю Саратовской области.

Видим, что 4 мая — действительно нерабочий день, плюс рядом справа идут пояснения по поводу переноса выходных дней.

Как же нам указать, чтобы программа при расчете заработной платы использовала не стандартный производственный календарь, а региональный?

А делается это в настройках графика работы в разделе «Зарплата и кадры» — «Настройка зарплаты» — «Порядок учета зарплаты».

Производственный календарь «Российская федерация» используется по умолчанию.

Необходимо его изменить на региональный календарь Саратовской области.

Сохраните изменения.

Проверим расчет заработной платы.

В стандартном производственном календаре в мае 18 рабочих дней, что составляет 144 ч при стандартной пятидневке.

Сформируем начисление заработной платы за май 2022:

Программа верно применила региональный календарь в графике работы сотрудника и вместо 18 рабочих дней в расчет пойдет 17.

Действительно, данные производственного календаря в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 напрямую влияют на основной график работы организации, поэтому его заполнение необходимо проверять перед началом каждого календарного года.

Настройка регионального производственного календаря в 1С: ЗУП ред. 3.1

В отличие от 1С: Бухгалтерии предприятия, где может использоваться только основной график работ, в 1С: ЗУП этих графиков работ, в том числе и индивидуальных, можно создавать неограниченное количество.

Поэтому и замену производственного календаря на региональный необходимо проводить в самих графиках работы сотрудников в разделе «Настройка».

Заходите в каждый созданный вами график работы, нажимайте на гиперссылку «Изменить свойства графика» и указывайте нужный вам региональный календарь.