Как бухгалтеру добавить ОКВЭД в ЕГРЮЛ с помощью 1С?

Отсутствие такого маленького нюанса, как ОКВЭД в ЕГРЮЛ, может повлечь за собой серьезные последствия. Да, организация вправе вести деятельность, не указанную в ЕГРЮЛ при регистрации. Но недолго! В течение 7 рабочих дней с начала осуществления нового вида деятельности необходимо сообщить об этом в регистрирующий орган по месту нахождения организации.

В противном случае вам могут отказать в применении налоговых преференций (например, пониженных ставок налогов) и (или) привлекут к административной ответственности: за несвоевременное представление таких сведений — предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере 5 тыс. руб ., в целом за непредставление — штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб . (ч. 3, 4 ст. 14.25 КоАП )

В разделе «Главное» откроем пункт «Внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП».

Перед нами откроется стартовое окно, в котором указаны все основные данные по вашей компании из раздела «Главное» — «Организации».

Процесс внесения нового кода ОКВЭД состоит из 4 этапов:

Изменение. Устав. Заявление. Регистрация.

Шаг № 1. Изменение

В поле «Коды ОКВЭД» нажмем кнопку «Изменить».

В открывшемся окне со списком основных видов деятельности по ОКВЭД нажмем кнопку «Добавить».

Программа выдаст окно с выбором вида деятельности по самому актуальному Классификатору на момент ввода данных.

Можно заходить в каждый вид деятельности в поисках подходящего ОКВЭД. Но, возможно, вы уже знаете какой точный код вам необходим, поэтому его можно ввести в окне поиска по классификатору.

Итак, видим, что код ОКВЭД у нас добавлен.

Важный нюанс! Откройте ваш текущий устав организации и посмотрите указаны ли в нем конкретные виды деятельности общества по решению участников (учредителей). От этого зависит галочка в поле «Изменения кодов ОКВЭД».

Если в уставе не указаны конкретные виды деятельности общества, оно вправе осуществлять любую не запрещенную законом деятельность, при этом внесение изменений в устав не требуется. Это как раз наш случай.

На этом первый этап «Изменений» закончен, перейдем ко второму этапу «Устав».

Шаг № 2. Устав

В нашем случае в связи с отсутствием изменений в Уставе просто нажмем кнопку «Далее».

Шаг № 3. Заявление

Третий этап включает в себя заполнение персональных данных по руководителю организации и способу подачи/получения документов от ФНС.

Шаг № 4. Регистрация

В заключительном этапе «Регистрация» распечатайте получившиеся документы и подпишите их.

Затем прикрепите подписанные отсканированные документы по кнопке «Выбрать».

Далее проверяем код ФНС и нажимаем кнопку «Подписать и отправить».

Всё готово!