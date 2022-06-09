IT-компании стали активнее искать бухгалтеров. Надо же кому-то со льготами разбираться! Обзор вакансий Бухджоба

Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.
Если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. Вдруг то, что нужно именно вам, разместили раньше.
1
Вакансия: бухгалтер по расчету заработной платы и реализации в ООО"KSM" (Оптовая закупка и продажа агрокультур и удобрений )
Обязанности:
- расчет заработной платы;
- взаимодействие с ИФНС, ПФ, ФСС и др. проверяющими органами;
- ведение заработной платы по обособленным подразделениям;
- общение с покупателями: аккредитация,заключение контрактов,выписывание УПД и счетов покупателю.
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы на соответствующем участке — от 3х лет;
- знание правил ведения бухгалтерского и налогового учета участка заработная плата;
- владение программами: 1 С-Бухгалтерия 8.3, , ЗУП 3.1 , УПП, Word, Excel
Расположение: Москва
З/п: от 50 тыс. рублей
Условия работы:
- график работы — пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 18.00;
- социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;
- г. Москва, м. Водный стадион, ул. Выборгская 16 ст.1
Контакты: за подробностями пишите в Телеграм @ksm_anna
2
Вакансия: бухгалтер на первичную документацию в KSM (Оптовая закупка и продажа агрокультур и удобрений)
Обязанности:
- обработка первичной документации, ввод в программу 1С Бухгалтерия;
- работа с двумя «Банк-клиентами»;
- формирование и оплата платёжных поручений;
- сверка взаиморасчетов с контрагентами, оформление доверенностей, приход, списание ТМЦ
Требуемые умения и навыки:
- иметь образование высшее (бухгалтерское, экономическое);
- опыт работы от 2-3 лет, в производственной компании;
- отличное знание 1С УТ, 1С 8,3, 1С ЗУП 8,3;
- знание ВЭД
Расположение: Ставрополь
З/п: от 30 тыс. рублей
Условия работы:
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- график работы 5/2 с 08:00 до 17:00 (Ставрополь, улица Пирогова, 15/1)
Контакты: за подробной информацией пишите в телеграмм: @ksm_anna
3
Вакансия: бухгалтер в ООО «Реклама Бизнес Сервис» (реклама)
Обязанности:
- расчет заработной платы;
- кадровое делопроизводство;
- первичная документация;
- оформление документов реализации;
- внесение приходных накладных, списания материалов;
- прием первичных документов, отражение в 1С
Требуемые умения и навыки:
- высшее или средне-специальное профильное образование;
- знание всех участков бухгалтерского учета юридического лица желательно;
- знание порядка расчета налогов (взносов) по заработной плате;
- знание Word, Excel,1С 8.3 бухгалтерия предприятия
Расположение: Москва
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы:
- работа на территории работодателя; (МЦД/МЦК Новохохловская);
- возможность профессионального роста;
- уровень зарплаты зависит от знаний, навыков, опыта работы, увеличивается при повышении профессиональной компетенции сотрудника.
Контакты: Диана @di_borovski ( 79266180329)
4
Вакансия: главный бухгалтер в строительную компанию, занимающаяся строительно-монтажными работами, электрикой, отделкой помещений в строительстве многоквартирных домов (строительство)
Обязанности:
- общее руководство бухгалтерией;
- выстраивание системы учета и процессов в бухгалтерии;
- налоговое планирование и оптимизация налоговой нагрузки, оптимизация учёта и работа над ускорением процессов компании;
- взаимодействие с проверяющими органами
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы главным бухгалтером от 3х лет в строительных организациях;
- знание нюансов учета в строительной отрасли;
- знание 1С (БИТ Строительство)
Расположение: Санкт-Петербург
З/п: 100 тыс. рублей
Условия работы: полная занятость, 5/2
Контакты: @fedotovapodbor Федотова Елена (Телеграм)
5
Вакансия: бухгалтер в Спутник (Sputnik8.com) (Разработка компьютерного программного обеспечения для travel сайта)
Обязанности:
- помогать главному бухгалтеру в организации и ведении управленческого, бухгалтерского, налогового учета;
- вести расчет ЗП и кадрового документооборота;
- помогать в оценке первичных документов;
- заниматься проверкой и архивированием данных
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы бухгалтером от 3 лет;
- опыт ведения бухгалтерии на ОСНО;
- кейсы прохождения налоговых и прочих проверок;
- гуру 1С, Excel/Google Sheets, систем ЭДО;
- высшее образование, предпочтительно профильное
Расположение: Санкт-Петербург (гибридный формат)
З/п: 60 000 — 100 000 руб. gross
Условия работы:
- полная занятость;
- офиц. оформление;
- гибридный формат / гибкий график
Контакты: Татьяна Telegram: @Tatiana_Dolgoarshinnykh Телефон:
6
Вакансия: бухгалтер по первичной документации (аутсорсинг) в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, более 120 человек в штате, 20 лет на рынке. Помогаем бизнесу настраивать и вести учёт (бухгалтерский, налоговый, управленческий, кадровый), проводим аудит, консультируем по налоговым рискам и другим правовым вопросам)
Обязанности:
- проверка и занесение документов в 1С (запасы, ос, услуги);
- контроль достоверного и полного предоставления документов;
- закрытие месяца, анализ ОСВ;
- сверка с контрагентами (при желании, подключаем к проектам по аудиту и управленческому учёту).
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы в бухгалтерии от 1 года;
- опыт работы в 1С: 8.3 (КА и УТ-бонус);
- экономическое образование;
- желание профессионально развиваться
Расположение: Екатеринбург
З/п: 40-60
Условия работы:
- рост и развитие, профессиональное и карьерное;
- официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц, повышение при росте в грейде;
- комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом)
Контакты:E.borovikova@ag-capital.ru,
7
Вакансия: эам главного бухгалтера в ИТ-компания (ИТ)
Обязанности: хорошее знание 1С, начисление и выплата зарплаты, учет на счетах 20,43, незавершенного производства, работа с клиент-банком
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы с Гособоронзаказом (ГОЗ);
- опыт работы в ИТ-компании, 1С ПРОФ, 1С ЗУП, клиент-банк
З/п: 100 тыс. рублей
Условия работы: офис рядом с метро Аэропорт, отличные условия.
Контакты:ai75@mail.ru
8
Вакансия: бухгалтер (работа с Честным знаком) в Fedotov group (Табачная продукция )
Обязанности:
- проверка готовой продукции в национальной системе маркировки Честный Знак;
- отправка УПД;
- подготовка новых договоров;
- работа с ЭДО;
- прямое подчинение главному бухгалтеру организации
Требуемые умения и навыки:
- обязателен опыт работы с акцизной продукцией и маркировкой ЧЗ;
- опыт работы с первичной бухгалтерской документацией;
- работа в 1С и Битрикс
Расположение: Москва/офис
З/п: 40-60 тысяч
Условия работы:
- рабочий день с 9.00 до 18.00;
- оформление по ТК;
- полностью официальный доход;
- комфортный офис в пределах ТТК;
- стабильная компания, небольшой коллектив;
- доступно соискателям с инвалидностью
Контакты:@Iz_OL
9
Вакансия: бухгалтер в Эксим Пасифик (импорт и экспорт продуктов питания)
Обязанности: ведение производства (20 и 25 счет) Экспорт (отчетность в налоговую, таможню)
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы бухгалтером не менее 2-х лет;
- знание программы 1С Бухгалтерия 8.3;
- опытный пользователь Word, Excel;
- внимательность
Расположение: Москва / офис
З/п: 77 000 рублей
Условия работы:
- график 5/2, только будни: с 09:00 до 18:00;
- официальное оформление с первого рабочего дня;
- испытательный срок — 1 месяц;
- оклад на испытательный срок: «чистыми» 72 500 руб., далее 77 000 руб. БЦ «ЛОТОС»;
- пешком 3 мин от м. Нахимовский проспект
Контакты:Виноградова Наталия Сергеевна 7 (929) 6327175 hr@eximpacific.ru
10
Вакансия: бухгалтер на первичную документацию / помощник главного бухгалтера в 000 «Самсон-Комфорт СПб» (официальным дистрибьютором систем кондиционирования Haier в Санкт-Петербурге и Северо-Западном Федеральном округе)
Обязанности:
- работа с первичной документацией;
- проверка, ввод в базу 1С и пр.;
- разнесение выписок банка, выставление счетов;
- архивирование первичной документации;
- взаимодействие с поставщиками и контрагентами;
- помощь бухгалтеру в оперативных вопросах
Требуемые умения и навыки:
- средне-специальное / высшее образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика);
- опыт работы с аналогичным функционалом;
- уверенный пользователь ПК: 1С, MS Excel, MS Word
Расположение: Санкт-Петербург
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы:
- работа в офисе;
- график работы 5/2;
- оформление по ТК РФ;
- з/п=оклад (в зависимости от опыта работы кандидата);
- испытательный срок 1 мес.;
- дружный и приятный коллектив;
- офис м.Ленинский пр.; развозка от метро
Контакты:Надежда Никитина; @nadinwellness; резюме на почту naksyonova@mail.ru
11
Вакансия: бухгалтер в ООО «Научно-производственное предприятие «КОМПОЗИТ» (Производство углеграфитовой продукции и уплотнительных материалов)
Обязанности:
- подготовка и сдача отчетности по НДС;
- работа с первичной документацией
Требуемые умения и навыки:
- опыт от 1 года
Расположение: Екатеринбург (работа в офисе)
З/п: 40-60 тысяч рублей
Условия работы:
- офис в центре города (рядом с метро 1905 г.);
- пятидневная рабочая неделя, сб-вс выходной;
- режим работы с 8.30 до 17.00 (обед 30 мин)
Контакты: