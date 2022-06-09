Карьера бухгалтера

IT-компании стали активнее искать бухгалтеров. Надо же кому-то со льготами разбираться! Обзор вакансий Бухджоба

Ловите подборку за первую неделю июня.

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Если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. Вдруг то, что нужно именно вам, разместили раньше.

1

Вакансия: бухгалтер по расчету заработной платы и реализации в ООО"KSM" (Оптовая закупка и продажа агрокультур и удобрений )

Обязанности:

  • расчет заработной платы;
  • взаимодействие с ИФНС, ПФ, ФСС и др. проверяющими органами;
  • ведение заработной платы по обособленным подразделениям;
  • общение с покупателями: аккредитация,заключение контрактов,выписывание УПД и счетов покупателю.

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы на соответствующем участке — от 3х лет;
  • знание правил ведения бухгалтерского и налогового учета участка заработная плата;
  • владение программами: 1 С-Бухгалтерия 8.3, , ЗУП 3.1 , УПП, Word, Excel

Расположение: Москва

З/п: от 50 тыс. рублей

Условия работы:

  • график работы — пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 18.00;
  • социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;
  • г. Москва, м. Водный стадион, ул. Выборгская 16 ст.1

Контакты: за подробностями пишите в Телеграм @ksm_anna

 

2

Вакансия: бухгалтер на первичную документацию в KSM (Оптовая закупка и продажа агрокультур и удобрений)

Обязанности:

  • обработка первичной документации, ввод в программу 1С Бухгалтерия;
  • работа с двумя «Банк-клиентами»;
  • формирование и оплата платёжных поручений;
  • сверка взаиморасчетов с контрагентами, оформление доверенностей, приход, списание ТМЦ

Требуемые умения и навыки:

  • иметь образование высшее (бухгалтерское, экономическое);
  • опыт работы от 2-3 лет, в производственной компании;
  • отличное знание 1С УТ, 1С 8,3, 1С ЗУП 8,3;
  • знание ВЭД

Расположение: Ставрополь

З/п: от 30 тыс. рублей

Условия работы:

  • трудоустройство согласно ТК РФ;
  • график работы 5/2 с 08:00 до 17:00 (Ставрополь, улица Пирогова, 15/1)

Контакты: за подробной информацией пишите в телеграмм: @ksm_anna

 

3

Вакансия: бухгалтер в ООО «Реклама Бизнес Сервис» (реклама)

Обязанности:

  • расчет заработной платы;
  • кадровое делопроизводство;
  • первичная документация;
  • оформление документов реализации;
  • внесение приходных накладных, списания материалов;
  • прием первичных документов, отражение в 1С

Требуемые умения и навыки:

  • высшее или средне-специальное профильное образование;
  • знание всех участков бухгалтерского учета юридического лица желательно;
  • знание порядка расчета налогов (взносов) по заработной плате;
  • знание Word, Excel,1С 8.3 бухгалтерия предприятия

Расположение: Москва

З/п: 40-60 тыс. рублей

Условия работы:

  • работа на территории работодателя; (МЦД/МЦК Новохохловская);
  • возможность профессионального роста;
  • уровень зарплаты зависит от знаний, навыков, опыта работы, увеличивается при повышении профессиональной компетенции сотрудника.

Контакты: Диана @di_borovski ( 79266180329)

 

4

Вакансия: главный бухгалтер в строительную компанию, занимающаяся строительно-монтажными работами, электрикой, отделкой помещений в строительстве многоквартирных домов (строительство)

Обязанности:

  • общее руководство бухгалтерией;
  • выстраивание системы учета и процессов в бухгалтерии;
  • налоговое планирование и оптимизация налоговой нагрузки, оптимизация учёта и работа над ускорением процессов компании;
  • взаимодействие с проверяющими органами

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы главным бухгалтером от 3х лет в строительных организациях;
  • знание нюансов учета в строительной отрасли;
  • знание 1С (БИТ Строительство)

Расположение: Санкт-Петербург

З/п: 100 тыс. рублей

Условия работы: полная занятость, 5/2

Контакты: @fedotovapodbor Федотова Елена (Телеграм)

 

5

Вакансия: бухгалтер в Спутник (Sputnik8.com) (Разработка компьютерного программного обеспечения для travel сайта)

Обязанности:

  • помогать главному бухгалтеру в организации и ведении управленческого, бухгалтерского, налогового учета;
  • вести расчет ЗП и кадрового документооборота;
  • помогать в оценке первичных документов;
  • заниматься проверкой и архивированием данных

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы бухгалтером от 3 лет;
  • опыт ведения бухгалтерии на ОСНО;
  • кейсы прохождения налоговых и прочих проверок;
  • гуру 1С, Excel/Google Sheets, систем ЭДО;
  • высшее образование, предпочтительно профильное

Расположение: Санкт-Петербург (гибридный формат)

З/п: 60 000 — 100 000 руб. gross

Условия работы:

  • полная занятость;
  • офиц. оформление;
  • гибридный формат / гибкий график

Контакты: Татьяна Telegram: @Tatiana_Dolgoarshinnykh Телефон: 7-911-003-54-27

 

6

Вакансия: бухгалтер по первичной документации (аутсорсинг) в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, более 120 человек в штате, 20 лет на рынке. Помогаем бизнесу настраивать и вести учёт (бухгалтерский, налоговый, управленческий, кадровый), проводим аудит, консультируем по налоговым рискам и другим правовым вопросам)

Обязанности:

  • проверка и занесение документов в 1С (запасы, ос, услуги);
  • контроль достоверного и полного предоставления документов;
  • закрытие месяца, анализ ОСВ;
  • сверка с контрагентами (при желании, подключаем к проектам по аудиту и управленческому учёту).

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы в бухгалтерии от 1 года;
  • опыт работы в 1С: 8.3 (КА и УТ-бонус);
  • экономическое образование;
  • желание профессионально развиваться

Расположение: Екатеринбург

З/п: 40-60

Условия работы:

  • рост и развитие, профессиональное и карьерное;
  • официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц, повышение при росте в грейде;
  • комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом)

Контакты:E.borovikova@ag-capital.ru, 7(343)351-78-45, Екатерина Боровикова

 

7

Вакансия: эам главного бухгалтера в ИТ-компания (ИТ)

Обязанности: хорошее знание 1С, начисление и выплата зарплаты, учет на счетах 20,43, незавершенного производства, работа с клиент-банком

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы с Гособоронзаказом (ГОЗ);
  • опыт работы в ИТ-компании, 1С ПРОФ, 1С ЗУП, клиент-банк
Расположение: Москва/ работа в офисе

З/п: 100 тыс. рублей

Условия работы: офис рядом с метро Аэропорт, отличные условия.

Контакты:ai75@mail.ru

 

8

Вакансия: бухгалтер (работа с Честным знаком) в Fedotov group (Табачная продукция )

Обязанности:

  • проверка готовой продукции в национальной системе маркировки Честный Знак;
  • отправка УПД;
  • подготовка новых договоров;
  • работа с ЭДО;
  • прямое подчинение главному бухгалтеру организации

Требуемые умения и навыки:

  • обязателен опыт работы с акцизной продукцией и маркировкой ЧЗ;
  • опыт работы с первичной бухгалтерской документацией;
  • работа в 1С и Битрикс

Расположение: Москва/офис

З/п: 40-60 тысяч

Условия работы:

  • рабочий день с 9.00 до 18.00;
  • оформление по ТК;
  • полностью официальный доход;
  • комфортный офис в пределах ТТК;
  • стабильная компания, небольшой коллектив;
  • доступно соискателям с инвалидностью

Контакты:@Iz_OL

 

9

Вакансия: бухгалтер в Эксим Пасифик (импорт и экспорт продуктов питания)

Обязанности: ведение производства (20 и 25 счет) Экспорт (отчетность в налоговую, таможню)

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы бухгалтером не менее 2-х лет;
  • знание программы 1С Бухгалтерия 8.3;
  • опытный пользователь Word, Excel;
  • внимательность

Расположение: Москва / офис

З/п: 77 000 рублей

Условия работы:

  • график 5/2, только будни: с 09:00 до 18:00;
  • официальное оформление с первого рабочего дня;
  • испытательный срок — 1 месяц;
  • оклад на испытательный срок: «чистыми» 72 500 руб., далее 77 000 руб. БЦ «ЛОТОС»;
  • пешком 3 мин от м. Нахимовский проспект

Контакты:Виноградова Наталия Сергеевна 7 (929) 6327175 hr@eximpacific.ru

 

10

Вакансия: бухгалтер на первичную документацию / помощник главного бухгалтера в 000 «Самсон-Комфорт СПб» (официальным дистрибьютором систем кондиционирования Haier в Санкт-Петербурге и Северо-Западном Федеральном округе)

Обязанности:

  • работа с первичной документацией;
  • проверка, ввод в базу 1С и пр.;
  • разнесение выписок банка, выставление счетов;
  • архивирование первичной документации;
  • взаимодействие с поставщиками и контрагентами;
  • помощь бухгалтеру в оперативных вопросах

Требуемые умения и навыки:

  • средне-специальное / высшее образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика);
  • опыт работы с аналогичным функционалом;
  • уверенный пользователь ПК: 1С, MS Excel, MS Word

Расположение: Санкт-Петербург

З/п: 40-60 тыс. рублей

Условия работы:

  • работа в офисе;
  • график работы 5/2;
  • оформление по ТК РФ;
  • з/п=оклад (в зависимости от опыта работы кандидата);
  • испытательный срок 1 мес.;
  • дружный и приятный коллектив;
  • офис м.Ленинский пр.; развозка от метро

Контакты:Надежда Никитина; @nadinwellness; резюме на почту naksyonova@mail.ru

 

11

Вакансия: бухгалтер в ООО «Научно-производственное предприятие «КОМПОЗИТ» (Производство углеграфитовой продукции и уплотнительных материалов)

Обязанности:

  • подготовка и сдача отчетности по НДС;
  • работа с первичной документацией

Требуемые умения и навыки:

  • опыт от 1 года

Расположение: Екатеринбург (работа в офисе)

З/п: 40-60 тысяч рублей

Условия работы:

  • офис в центре города (рядом с метро 1905 г.);
  • пятидневная рабочая неделя, сб-вс выходной;
  • режим работы с 8.30 до 17.00 (обед 30 мин)

Контакты:7(922)-126-70-95 Светлана

 

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