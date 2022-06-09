IT-компании стали активнее искать бухгалтеров. Надо же кому-то со льготами разбираться! Обзор вакансий Бухджоба

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1 Вакансия: бухгалтер по расчету заработной платы и реализации в ООО"KSM" (Оптовая закупка и продажа агрокультур и удобрений ) Обязанности: расчет заработной платы;

взаимодействие с ИФНС, ПФ, ФСС и др. проверяющими органами;

ведение заработной платы по обособленным подразделениям;

общение с покупателями: аккредитация,заключение контрактов,выписывание УПД и счетов покупателю. Требуемые умения и навыки: опыт работы на соответствующем участке — от 3х лет;

знание правил ведения бухгалтерского и налогового учета участка заработная плата;

владение программами: 1 С-Бухгалтерия 8.3, , ЗУП 3.1 , УПП, Word, Excel Расположение: Москва З/п: от 50 тыс. рублей Условия работы: график работы — пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 18.00;

социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;

г. Москва, м. Водный стадион, ул. Выборгская 16 ст.1 Контакты: за подробностями пишите в Телеграм @ksm_anna

2 Вакансия: бухгалтер на первичную документацию в KSM (Оптовая закупка и продажа агрокультур и удобрений) Обязанности: обработка первичной документации, ввод в программу 1С Бухгалтерия;

работа с двумя «Банк-клиентами»;

формирование и оплата платёжных поручений;

сверка взаиморасчетов с контрагентами, оформление доверенностей, приход, списание ТМЦ Требуемые умения и навыки: иметь образование высшее (бухгалтерское, экономическое);

опыт работы от 2-3 лет, в производственной компании;

отличное знание 1С УТ, 1С 8,3, 1С ЗУП 8,3;

знание ВЭД Расположение: Ставрополь З/п: от 30 тыс. рублей Условия работы: трудоустройство согласно ТК РФ;

график работы 5/2 с 08:00 до 17:00 (Ставрополь, улица Пирогова, 15/1) Контакты: за подробной информацией пишите в телеграмм: @ksm_anna

3 Вакансия: бухгалтер в ООО «Реклама Бизнес Сервис» (реклама) Обязанности: расчет заработной платы;

кадровое делопроизводство;

первичная документация;

оформление документов реализации;

внесение приходных накладных, списания материалов;

прием первичных документов, отражение в 1С Требуемые умения и навыки: высшее или средне-специальное профильное образование;

знание всех участков бухгалтерского учета юридического лица желательно;

знание порядка расчета налогов (взносов) по заработной плате;

знание Word, Excel,1С 8.3 бухгалтерия предприятия Расположение: Москва З/п: 40-60 тыс. рублей Условия работы: работа на территории работодателя; (МЦД/МЦК Новохохловская);

возможность профессионального роста;

уровень зарплаты зависит от знаний, навыков, опыта работы, увеличивается при повышении профессиональной компетенции сотрудника. Контакты: Диана @di_borovski ( 79266180329)

4 Вакансия: главный бухгалтер в строительную компанию, занимающаяся строительно-монтажными работами, электрикой, отделкой помещений в строительстве многоквартирных домов (строительство) Обязанности: общее руководство бухгалтерией;

выстраивание системы учета и процессов в бухгалтерии;

налоговое планирование и оптимизация налоговой нагрузки, оптимизация учёта и работа над ускорением процессов компании;

взаимодействие с проверяющими органами Требуемые умения и навыки: опыт работы главным бухгалтером от 3х лет в строительных организациях;

знание нюансов учета в строительной отрасли;

знание 1С (БИТ Строительство) Расположение: Санкт-Петербург З/п: 100 тыс. рублей Условия работы: полная занятость, 5/2 Контакты: @fedotovapodbor Федотова Елена (Телеграм)

5 Вакансия: бухгалтер в Спутник (Sputnik8.com) (Разработка компьютерного программного обеспечения для travel сайта) Обязанности: помогать главному бухгалтеру в организации и ведении управленческого, бухгалтерского, налогового учета;

вести расчет ЗП и кадрового документооборота;

помогать в оценке первичных документов;

заниматься проверкой и архивированием данных Требуемые умения и навыки: опыт работы бухгалтером от 3 лет;

опыт ведения бухгалтерии на ОСНО;

кейсы прохождения налоговых и прочих проверок;

гуру 1С, Excel/Google Sheets, систем ЭДО;

высшее образование, предпочтительно профильное Расположение: Санкт-Петербург (гибридный формат) З/п: 60 000 — 100 000 руб. gross Условия работы: полная занятость;

офиц. оформление;

гибридный формат / гибкий график Контакты: Татьяна Telegram: @Tatiana_Dolgoarshinnykh Телефон: 7-911-003-54-27

6 Вакансия: бухгалтер по первичной документации (аутсорсинг) в «Аудиторская Группа Капитал» (консалтинговая компания, более 120 человек в штате, 20 лет на рынке. Помогаем бизнесу настраивать и вести учёт (бухгалтерский, налоговый, управленческий, кадровый), проводим аудит, консультируем по налоговым рискам и другим правовым вопросам) Обязанности: проверка и занесение документов в 1С (запасы, ос, услуги);

контроль достоверного и полного предоставления документов;

закрытие месяца, анализ ОСВ;

сверка с контрагентами (при желании, подключаем к проектам по аудиту и управленческому учёту). Требуемые умения и навыки: опыт работы в бухгалтерии от 1 года;

опыт работы в 1С: 8.3 (КА и УТ-бонус);

экономическое образование;

желание профессионально развиваться Расположение: Екатеринбург З/п: 40-60 Условия работы: рост и развитие, профессиональное и карьерное;

официальная ЗП стабильно 2 раза в месяц, повышение при росте в грейде;

комфортный офис и очень классный коллектив (развитая корп.культура с мероприятиями и нетворкингом) Контакты:E.borovikova@ag-capital.ru, 7(343)351-78-45, Екатерина Боровикова

7 Вакансия: эам главного бухгалтера в ИТ-компания (ИТ) Обязанности: хорошее знание 1С, начисление и выплата зарплаты, учет на счетах 20,43, незавершенного производства, работа с клиент-банком Требуемые умения и навыки: опыт работы с Гособоронзаказом (ГОЗ);

опыт работы в ИТ-компании, 1С ПРОФ, 1С ЗУП, клиент-банк Расположение: Москва/ работа в офисе Москва/ работа в офисе З/п: 100 тыс. рублей Условия работы: офис рядом с метро Аэропорт, отличные условия. Контакты:ai75@mail.ru

8 Вакансия: бухгалтер (работа с Честным знаком) в Fedotov group (Табачная продукция ) Обязанности: проверка готовой продукции в национальной системе маркировки Честный Знак;

отправка УПД;

подготовка новых договоров;

работа с ЭДО;

прямое подчинение главному бухгалтеру организации Требуемые умения и навыки: обязателен опыт работы с акцизной продукцией и маркировкой ЧЗ;

опыт работы с первичной бухгалтерской документацией;

работа в 1С и Битрикс Расположение: Москва/офис З/п: 40-60 тысяч Условия работы: рабочий день с 9.00 до 18.00;

оформление по ТК;

полностью официальный доход;

комфортный офис в пределах ТТК;

стабильная компания, небольшой коллектив;

доступно соискателям с инвалидностью Контакты:@Iz_OL

9 Вакансия: бухгалтер в Эксим Пасифик (импорт и экспорт продуктов питания) Обязанности: ведение производства (20 и 25 счет) Экспорт (отчетность в налоговую, таможню) Требуемые умения и навыки: опыт работы бухгалтером не менее 2-х лет;

знание программы 1С Бухгалтерия 8.3;

опытный пользователь Word, Excel;

внимательность Расположение: Москва / офис З/п: 77 000 рублей Условия работы: график 5/2, только будни: с 09:00 до 18:00;

официальное оформление с первого рабочего дня;

испытательный срок — 1 месяц;

оклад на испытательный срок: «чистыми» 72 500 руб., далее 77 000 руб. БЦ «ЛОТОС»;

пешком 3 мин от м. Нахимовский проспект Контакты:Виноградова Наталия Сергеевна 7 (929) 6327175 hr@eximpacific.ru

10 Вакансия: бухгалтер на первичную документацию / помощник главного бухгалтера в 000 «Самсон-Комфорт СПб» (официальным дистрибьютором систем кондиционирования Haier в Санкт-Петербурге и Северо-Западном Федеральном округе) Обязанности: работа с первичной документацией;

проверка, ввод в базу 1С и пр.;

разнесение выписок банка, выставление счетов;

архивирование первичной документации;

взаимодействие с поставщиками и контрагентами;

помощь бухгалтеру в оперативных вопросах Требуемые умения и навыки: средне-специальное / высшее образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика);

опыт работы с аналогичным функционалом;

уверенный пользователь ПК: 1С, MS Excel, MS Word Расположение: Санкт-Петербург З/п: 40-60 тыс. рублей Условия работы: работа в офисе;

график работы 5/2;

оформление по ТК РФ;

з/п=оклад (в зависимости от опыта работы кандидата);

испытательный срок 1 мес.;

дружный и приятный коллектив;

офис м.Ленинский пр.; развозка от метро Контакты:Надежда Никитина; @nadinwellness; резюме на почту naksyonova@mail.ru