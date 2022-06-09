Как Госдума планирует изменить налогообложение щебня

В Госдуму внесен долгожданный законопроект о налогообложении щебня (https://sozd.duma.gov.ru/bill/136059-8). Он вносит в главу 26 НК РФ две поправки.

Первая поправка немного правит перечень ДПИ, отнесенных законодателем к строительному сырью (подп. 10 п. 2 ст. 337 НК РФ). Вместо "камня строительного" в списке появятся два других ДПИ:

камень строительный (за исключением камня строительного, предназначенного для получения щебня)

щебень.

Из этой правки однозначно следует, что законодатель считает щебень разновидностью камня строительного. Напомню, что несколько лет налогоплательщики пытались убедить налоговые органы и суды, что щебень не может быть строительным камнем в контексте подп. 10 п. 2 ст. 337 НК РФ

Более того, законодатель как бы намекает, что щебень всегда был разновидностью стройкамня, но в 2022 году законодатель пожелал прямо прописать щебень в НК РФ, поскольку для щебня предусмотрено особое налогообложение.

Это особое налогообложение прописано во второй правке, которая сформулирована как новый п. 13 ст. 343 НК РФ:

13. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком за налоговый период в отношении щебня, не может превышать величины НБК, рассчитываемой в рублях как произведение количества добытого полезного ископаемого за налоговый период, приведенного в единицах массы (тонн), и числа 16,5. Величина НБК, определенная в соответствии с настоящим пунктом, округляется до целого значения в соответствии с действующим порядком округления. В случае превышения исчисленной за налоговый период суммы налога над значением величины НБК, рассчитанной за этот же налоговый период, сумма налога принимается равной величине НБК."

Из цитаты следует, что если, рассчитав НДПИ с 1 тонны щебня налогоплательщик получит величину больше, чем 16,5 руб., то НДПИ за 1 тонну не превысит 16,5 руб. Рассмотрим это на цифрах (в рублях):

СТОИМОСТЬ 1 Т ЩЕБНЯ НДПИ (ДО ВЫЧЕТА) НДПИ (К УПЛАТЕ) 200 11 11 300 16,5 16,5 500 27,5 16,5

Для понимания: до того, как налоговые органы поменяли практику налогообложения стройкамня, НДПИ взимался с себестоимости добычи горной массы. Это величина в прошлые годы не превышала 100 руб., а значит НДПИ с нее не превышал 5,5 руб.

Зная это, можно сделать 2 вывода:

долгожданный закон не решил проблему резкого ретроспективного повышения налогообложения. Налог был 5,5 руб., а стал в 3 раза выше;

закон все-таки смягчил возможный рост. Рост мог быть и выше. А с учетом того, что другие «твердовики» с 2021 года получили увеличение НДПИ в 3,5 раза, а щебеночники не получили его, то в этом можно увидеть справедливость с точки зрения добытчиков других видов ДПИ.

Как обычно бывает с законами, которые не проходят обсуждения со специалистами, они получаются дырявыми. К примеру, как надо будет платить НДПИ тем, кто не продает щебень, а продает исключительно недробленый стройкамень (разумеется, неаффилированным покупателям)? Щебня у них нет и быть не должно, а стройкамень, предназначенный для производства щебня, исключен из видов ДПИ. Вряд ли такое предполагалось. Но исправлено это не будет, поэтому в 2023 году по стройкамню появятся новые споры.

Вместо заключения напомню о своей предыдущей статье, в которой раскрывается способ, должный смягчить проблему доначисления НДПИ на стройкамень по периодам до 2021 года. Он все еще актуален. Если информация в статье покажется недостаточной, то ее более полный обновленный в начале мая 2022 года вариант вы можете скачать с https://sharplaw.ru/.