Как Госдума планирует изменить налогообложение щебня

В Госдуму внесен долгожданный законопроект о налогообложении щебня (https://sozd.duma.gov.ru/bill/136059-8). Он вносит в главу 26 НК РФ две поправки.
Первая поправка немного правит перечень ДПИ, отнесенных законодателем к строительному сырью (подп. 10 п. 2 ст. 337 НК РФ). Вместо "камня строительного" в списке появятся два других ДПИ:
- камень строительный (за исключением камня строительного, предназначенного для получения щебня)
- щебень.
Более того, законодатель как бы намекает, что щебень всегда был разновидностью стройкамня, но в 2022 году законодатель пожелал прямо прописать щебень в НК РФ, поскольку для щебня предусмотрено особое налогообложение.
Это особое налогообложение прописано во второй правке, которая сформулирована как новый п. 13 ст. 343 НК РФ:
13. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком за налоговый период в отношении щебня, не может превышать величины НБК, рассчитываемой в рублях как произведение количества добытого полезного ископаемого за налоговый период, приведенного в единицах массы (тонн), и числа 16,5.Из цитаты следует, что если, рассчитав НДПИ с 1 тонны щебня налогоплательщик получит величину больше, чем 16,5 руб., то НДПИ за 1 тонну не превысит 16,5 руб. Рассмотрим это на цифрах (в рублях):
Величина НБК, определенная в соответствии с настоящим пунктом, округляется до целого значения в соответствии с действующим порядком округления.
В случае превышения исчисленной за налоговый период суммы налога над значением величины НБК, рассчитанной за этот же налоговый период, сумма налога принимается равной величине НБК."
|СТОИМОСТЬ 1 Т ЩЕБНЯ
|НДПИ (ДО ВЫЧЕТА)
|НДПИ (К УПЛАТЕ)
|200
|11
|11
|300
|16,5
|16,5
|500
|27,5
|16,5
Зная это, можно сделать 2 вывода:
- долгожданный закон не решил проблему резкого ретроспективного повышения налогообложения. Налог был 5,5 руб., а стал в 3 раза выше;
- закон все-таки смягчил возможный рост. Рост мог быть и выше. А с учетом того, что другие «твердовики» с 2021 года получили увеличение НДПИ в 3,5 раза, а щебеночники не получили его, то в этом можно увидеть справедливость с точки зрения добытчиков других видов ДПИ.
Вместо заключения напомню о своей предыдущей статье, в которой раскрывается способ, должный смягчить проблему доначисления НДПИ на стройкамень по периодам до 2021 года. Он все еще актуален. Если информация в статье покажется недостаточной, то ее более полный обновленный в начале мая 2022 года вариант вы можете скачать с https://sharplaw.ru/.