Как проверить действующий МРОТ в программах 1С?

С 01.06.2022 года повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он составляет 15 279 рублей (вместо 13 890 рублей). Данный показатель влияет на целый ряд выплат сотрудникам: зарплаты, больничные, отпускные, командировочные и т.д. Поэтому во избежание будущих проблем с перерасчетами необходимо убедиться, что ваши программы 1С обновлены и в них значится актуальный МРОТ.

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Наш лайфхак будет одинаково полезен и тем, кто считает зарплату в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, и тем, кто работает в 1С: ЗУП ред. 3.1.

МРОТ в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Зайдите в раздел меню «Отчеты» — «Универсальный отчет».

В открывшемся окне установим следующие настройки:

  • период укажем с 01.06.2022;
  • тип объекта — «Регистр сведений»;
  • имя объекта — «Минимальная оплата труда»;
  • имя таблицы — «Основные данные».

По кнопке «Сформировать» увидим МРОТ, он должен быть 15 279 рублей. Если сумма 13 890 рублей, то вам необходимо срочно обновиться.

МРОТ в 1С: ЗУП ред. 3.1

В этом программном продукте нас интересует раздел меню «Настройка» — «Редактирование законодательных значений».

В открывшемся окне разверните вкладку «Минимальная оплата труда РФ».

Аналогично: на сегодняшний день значение МРОТ составляет 15 279 рублей. Если сумма 13 890 рублей, то вам необходимо срочно обновиться или добавить новое значение вручную.

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