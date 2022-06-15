Как проверить действующий МРОТ в программах 1С?

Наш лайфхак будет одинаково полезен и тем, кто считает зарплату в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, и тем, кто работает в 1С: ЗУП ред. 3.1.
МРОТ в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Зайдите в раздел меню «Отчеты» — «Универсальный отчет».
В открывшемся окне установим следующие настройки:
- период укажем с 01.06.2022;
- тип объекта — «Регистр сведений»;
- имя объекта — «Минимальная оплата труда»;
- имя таблицы — «Основные данные».
По кнопке «Сформировать» увидим МРОТ, он должен быть 15 279 рублей. Если сумма 13 890 рублей, то вам необходимо срочно обновиться.
МРОТ в 1С: ЗУП ред. 3.1
В этом программном продукте нас интересует раздел меню «Настройка» — «Редактирование законодательных значений».
В открывшемся окне разверните вкладку «Минимальная оплата труда РФ».
Аналогично: на сегодняшний день значение МРОТ составляет 15 279 рублей. Если сумма 13 890 рублей, то вам необходимо срочно обновиться или добавить новое значение вручную.