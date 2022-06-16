«В крупном бизнесе заказчика на свои бизнес-процессы не натянешь». Менеджеры «Моего дела» и «Финаудита» рассказали о сделке по слиянию

Зачем объединение нужно «Моему делу», понятно. Но зачем оно нужно «Финаудиту»?

Наталья Петрова. «Финаудит» уже 25 лет на рынке занимается обслуживанием корпоративного сегмента. Объединение с «Моим делом» даст хороший толчок для дальнейшего развития. Мы сможем использовать технологические инструменты, которые уже есть у «Моего дела», его бренд, высокие рейтинги…

У «Моего дела» есть инструменты, бренд, рейтинги… А что вы можете со своей стороны предложить?

Анастасия Щербинина. У «Финаудита» лучшие специалисты на рынке аутсорсинга России в корпоративном сегменте. Есть навыки и опыт построения бухгалтерских команд и индивидуального обслуживания крупных заказчиков.

Наталья, Анастасия, а вы ведь сами пришли в «Финаудит» недавно? Каких результатов удалось добиться?

Наталья Петрова. Исторически «Финаудит» не специализировался на крупных клиентах. Компания порядка 25 лет существует на рынке. Но с нашим приходом «Финаудит» развернулся на средний и крупный бизнес. За полгода работы мы повысили выручку «Финаудита» в 12 раз — до 48,5 млн рублей. То есть, мы и самостоятельно очень быстро росли.

Сколько у «Финаудита» клиентов?

Наталья Петрова. У нас порядка 100 юрлиц. Некоторые холдинговые структуры представлены несколькими юрлицами.

Из-за объединения клиенты не начнут разбегаться? Вы не боитесь этого?

Анастасия Щербинина. Наоборот, мы рассчитываем за счет объединения расширить список наших клиентов. Это наши совместные цели с «Моим делом».

Наталья Петрова. Мы рассчитываем, что, зайдя совместно с «Моим делом» в рейтинги, мы сможем удвоить выручку. Мы, конечно, только про себя говорим. Но ведь «Мое дело» тоже будет расти. Поэтому, я бы сказала, что рост выручки будет не менее 25 процентов по группе.

Вы уже знаете, какие должности займете в новой структуре?

Анастасия Щербинина. Я буду отвечать за направление аутсорсинга, за все процессы учетные. А Наталья — за коммерческую часть. И с нами остается очень сильная команда топ-менеджеров — 4 человека. Лантратова Ольга будет генеральным директором объединенной структуры «Мое дело Корпорация». Еще трое — руководители направлений, которые умеют строить работу с такими клиентами как Natura Siberica, «Балтийская целлюлоза»…

Это вы сейчас перечислили ключевых клиентов «Финаудита»?

Анастасия Щербинина. Упомянула некоторых.

Алексей, а вы разделяете оптимизм Натальи и Анастасии?

Алексей Иванов. Да. Мы приобретаем новый сегмент, с которым раньше никогда не работали. Я считаю, в итоге, должны прирасти по выручке.

У нас сейчас есть технологический стек — софт для ведения учета и управления организацией. Это мы хотим масштабировать на всю группу. А у «Финаудита» есть экспертиза, которой у нас не было — опыт работы с очень крупными клиентами.

Вы сказали, что «Моему делу» не хватает компетенций. Каких конкретно?

Алексей Иванов. Мы выходим в верхний сегмент бизнеса. Приобретаем компетенции, как работать с заказчиками таких размеров и как делать кастомизированные решения.

До сих пор у нас всегда все решения были стандартными и хорошо масштабируемыми. Это работает в малом бизнесе. В крупном бизнесе заказчика на свои бизнес-процессы не натянешь.

То есть, вы не умеете индивидуально подходить к клиенту и хотите научиться этому у «Финаудита»?

Алексей Иванов. Я бы сказал, что нам раньше нерентабельно и нерационально было в эту сторону идти. Потому что тогда бы мы потеряли ключевое преимущество бухгалтерского аутсорсинга — низкую цену услуги. В малом бизнесе хорошо работают универсальные решения, масштабируемые, быстро развертываемые. А в крупном — другие решения. Там добавленная стоимость выше. Можно более кастомизированные процессы выстраивать, чтобы встроиться в бизнес-процессы клиента.

Вы сказали, что в малом бизнесе ключевое преимущество — цена услуг аутсорсинга. Это дешевле, чем нанять собственную бухгалтерию. А в крупном бизнесе аутсорсинг тоже дешевле собственного бухгалтера?

Наталья Петрова. В корпоративном сегменте, на примере Natura Siberica, это штат в 25 бухгалтеров. Если сравнивать в лоб ФОТ этих 25 человек и аутсорсинг, то аутсорсинг дороже. Но бюджет на штатную бухгалтерию нужно считать комплексно: это не только ФОТ, но и IT-поддержка, и рабочие места с инфраструктурой. Если соизмерять полные затраты, аутсорсинг всегда дешевле.

И для корпоративного сегмента имеет значение передача ответственности. Любые риски, штрафы, пени, которые могут возникнуть по вине бухгалтера, ложатся на сторону провайдера и возмещаются с помощью страхования.

У «Моего дела» тоже есть страховые полисы?

Алексей Иванов. Да, да. У нас ответственность застрахована на 100 миллионов. И мы, наверное, первые были, кто сделал это стандартом среди аутсорсеров в малом бизнесе.

Вы ничего не сказали о цене сделки…

Анастасия Щербинина. Сумму сделки мы не разглашаем.