Банки

Цитата дня. Про контроль

От контроля государства над банками клиенты только выиграют, считают некоторые эксперты

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Глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов выразился так:

«Основной потенциал консолидации [банков РФ] лежит в государственном секторе. Если государство возьмет линию на то, чтобы у нас было три-четыре, максимум пять универсальных крупных банков под контролем государства, то в конечном итоге выиграет и потребитель, и государство. Возможно, рядом будет какое-то количество специализированных банков, но их не должно быть бесконечное количество десятков».

А может и правда в госконтроле наше спасение?

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