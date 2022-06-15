Цитата дня. Про контроль

Глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов выразился так:
«Основной потенциал консолидации [банков РФ] лежит в государственном секторе. Если государство возьмет линию на то, чтобы у нас было три-четыре, максимум пять универсальных крупных банков под контролем государства, то в конечном итоге выиграет и потребитель, и государство. Возможно, рядом будет какое-то количество специализированных банков, но их не должно быть бесконечное количество десятков».
А может и правда в госконтроле наше спасение?