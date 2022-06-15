«Ночной бухгалтер». Таинственные похождения одной справки: из ПФР нельзя получить данные для больничного работника

Никогда такого не было и вот опять

Бухгалтеры задаются вопросом: где брать сведения для оплаты первых трех дней больничного сотрудника, если у него нет справки 182н?

Из Пенсионного фонда их больше не получить: Минтруд прислал по этому поводу очередное письмо. Мол, в ПФР запросы не шлите, ФСС назначает пособия в проактивном порядке.

Наши читатели пишут:

«Скажите, а есть такие, кто обращался за этими сведениями именно в ПФР? и давно ли вы через этот способ пользовались? (у меня всегда решалось через обращение человеком в бывшему работодателю или сходились на том, что расчёт будет без справки)».

Ответ на это такой:

«Отправляли в ПФР через СБИС запрос, кроме ответа, что запрос в работе ничего не поступало. Так и остался б/л оплаченный по минимуму».

Мало того, с объединением фондов справку 182н вообще отменят.

Как много вопросов и как мало ответов...

Дискуссия дня

Роструд рассказал, что думает про запреты сотрудникам рассказывать про свою зарплату. И в комментариях, что называется, понеслось :) Некоторые даже думают, что запрещать можно и нужно.

Еще немного перемен

...но только с 1 октября: заработают новые правила для электронных счетов-фактур.

Грустное

IKEA, похоже, полностью уйдет из России, а Microsoft прекратил поддержку легендарного Internet Explorer.

Хвастаемся

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