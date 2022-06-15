Больничные

❗❗❗ Получить данные из ПФР для больничного не получится. Берегите справку 182н, если она у вас есть

Раньше работодатель по просьбе работника мог направить в ПФР запрос на получении справки о зарплате за 2 года для расчета больничного. Но теперь такие запросы отменили. Где теперь работнику и его работодателю брать данные, непонятно.

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Речь идет о запросе по приказу МЗСР от 24.01.2011 № 21н.

Поясним, такая справка из ПФР нужна, если у нового сотрудника нет справок 182н с прошлых работ.

Без справки 182н работодатель посчитает пособие без учета прошлых доходов. В письме от 13.05.2022 № 17-1/ООГ-538 Минтруд поясняет, что в этом случае будет перерасчет, когда сотрудник принесет справку. Читайте об этом здесь.

Но где он ее возьмет, если, например, бывшего работодателя — и след простыл? На этот вопрос Минтруд не отвечает.

Зато ведомство сообщает, что про приказ МЗСР от 24.01.2011 № 21н о запросе в ПФР можно забыть. Он фактически не применяется, так как теперь выплаты пособий из ФСС идут в проактивном порядке. ФСС сам запрашивает данные в ФНС.

Но если ФСС сам все запрашивает, то:

  • почему перерасчет обещают только после предъявления справки, которую человеку просто негде взять?
  • как быть работодателю, который сам оплачивает три первых дня больничных и у него нет доступа к данным из ФНС и ПФР?

Ответа на эти вопросы Минтруд не дает.

Кстати, с 2023 года после объединения ПФР и ФСС справку 182н вообще отменят.

Таким образом, вопрос начисления пособий работодателем встанет еще острее.

Наши читатели в комментариях уже задаются таким вопросом.

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Подписчики на форуме тоже интересуются, как быть, если у сотрудника нет справки 182н. В теории, можно направить запрос в ПФР, ведь приказ МЗСР никто не отменял. Но на практике, ответа может не быть, потому что, по мнению Минтруда, приказ уже неактуален. Кроме того, Минтруд обещает, что в ближайшее время этот приказ признают утратившим силу.

Таким образом, пособие с учетом прошлой зарплаты человеку положено, но инструмента для получения прошлых данных ни у сотрудника, ни у бухгалтера — нет.

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Больничные

❗❗❗ Получить данные из ПФР для больничного не получится. Берегите справку 182н, если она у вас есть

Раньше работодатель по просьбе работника мог направить в ПФР запрос на получении справки о зарплате за 2 года для расчета больничного. Но теперь такие запросы отменили. Где теперь работнику и его работодателю брать данные, непонятно.

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