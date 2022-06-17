Внесение изменений в условия трудового договора

Рассказываем об особенностях изменений отдельных условий трудового договора и о порядке их оформления.

Как и почему происходят изменения трудового договора

Однажды работодатель согласовал с работником правила о том, что сотрудник выполняет конкретную работу в определенном месте и на соответствующих условиях. Формально выражаясь, стороны заключили соглашение, которое в ТК называется трудовой договор (статья 56 ТК).

Как и любое письменное соглашение, этот документ содержит ряд положений. Часть пунктов называют существенными, или обязательными.

Обязательные (существенные) условия включают в себя (ст. 57 ТК):

место работы; производственную функцию; дату начала работы (если договор срочный, то основания для его заключения и дату окончания соглашения); критерии оплаты труда; режим рабочего времени и времени отдыха; гарантии и компенсации; условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, др.); условия труда на рабочем месте; обеспечение обязательного социального страхования.

В дальнейшем существенное изменение условий трудового договора допустимо только по соглашению сторон, то есть по взаимному согласию.

После вступления соглашения в силу (статья 61 ТК) его положения становятся обязательными для исполнения.

Однако периодически по инициативе одной из сторон, а иногда и вне зависимости от их воли, происходят события, после которых требуется внести корректировки в соглашение между работником и работодателем (в ТК эта тема нашла отражение в главе 12).

Любое изменение трудового отношения происходит только по согласию сторон (статья 72 ТК). Исключения, конечно, случаются, но о них чуть ниже. Все коррективы необходимо оформить в письменной форме, через подписание дополнительного соглашения.

Все существенные условия трудового договора и порядок их изменения закреплены законом. Работодатель не вправе самостоятельно уменьшать перечень существенных условий и менять процедуру по их изменению.

Причины внесения изменений

1. Инициатива одной из сторон

Независимо от того, кто (работник или работодатель) выступает инициатором изменений условий труда, будь то повышение оклада, новая должность, коррективы времени работы и т. д., если противоположная сторона не согласна, никаких перемен не происходит.

Если все согласны, то вот как оформить изменение условий трудового договора: составить дополнительное соглашение.

Образец дополнительного соглашения.

В этом документе в обязательном порядке обозначьте стороны, дату и место заключения, конкретно напишите, что меняется (добавляется или исключается). В конце укажите, с какого времени редакция вступает в силу.

Например, бухгалтер Петров решил, что он не хочет работать пять дней в неделю, в среднем 40 часов, а хочет работать четыре дня в неделю, в среднем 32 часа. С этим предложением он обратился к нанимателю. Работодатель знает, что Петров — хороший бухгалтер, и не хочет его терять, поэтому стороны пришли к соглашению: Петров будет работать 4 дня в неделю, в среднем 32 часа, но его оклад теперь не фиксированный, как раньше, а исчисляется пропорционально отработанному Петровым времени. Это согласие изложено и зафиксировано сторонами письменно в виде дополнительного соглашения.

2. По медицинским показаниям

Если по состоянию здоровья сотрудник не может выполнять работу, работодатель обязан перевести его (но только с письменного согласия!) на другую, не противопоказанную ему имеющуюся работу (статья 73 ТК). Т. е. работодатель обязан изменить существенные условия соглашения с сотрудником.

Например, после прохождения очередного медицинского осмотра медкомиссия выдала электрогазосварщику Сидорову заключение, что трудиться ему в качестве сварщика нельзя. Сидоров принес это заключение нанимателю.

Что делать дальше? Законодатель предусмотрел два возможных варианта и следующий порядок действий.

2.1. Временный перевод на срок до четырех месяцев

Если Сидоров согласен, что в течение четырех месяцев он будет работать не сварщиком, а плотником, т. е. поменяется его производственная функция (если, конечно, она соответствует квалификации), то процесс изменения трудового договора следующий:

Получаем письменное согласие Сидорова. Готовим дополнительное соглашение к трудовому договору в двух экземплярах, в котором указываем причины, сроки и новую производственную функцию. Подписываем. Готовим приказ о временном переводе, с которым Сидорова знакомим под подпись.

По истечении срока действия соглашения опять готовим приказ на обратный перевод, с подписью работника. В обоих приказах основанием ставим медицинское заключение и дополнительное соглашение в связи с ним.

Образец письменного согласия на изменение условий трудового договора.

Образец приказа о временном переводе.

Условия отстранения работника от работы.

Если Сидоров никак не согласен с таким поворотом дел, или подходящие ему по состоянию здоровья вакансии у нанимателя отсутствуют, работодатель на указанный в медицинском заключении срок до четырех месяцев обязан отстранить Сидорова от работы с сохранением должности.

В этот период заработная плата сотруднику не начисляется.

Образец приказа об отстранении от должности.

2.2. Временный перевод на срок свыше четырех месяцев

Изменение определенных сторонами условий трудового договора

Если Сидоров согласен более четырех месяцев или постоянно работать плотником:

получаем его письменное согласие; готовим дополнительное соглашение в двух экземплярах, в котором указываем причины, сроки (если перевод постоянный, уточняем, что теперь это основная работа Сидорова) и новую производственную функцию; подписываем и готовим приказ о временном переводе, который Сидоров подписывает.

Когда срок перевода закончится (если он не постоянный), готовим приказ на обратный перевод.

Условия расторжения трудового договора.

Если медицинская комиссия определила, что перевод необходим на постоянной основе или более четырех месяцев, а Сидоров переводиться отказывается, либо у нанимателя отсутствует подходящая вакансия, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 77 ТК.

Образец приказа об увольнении

При этом чтобы избежать судебных разбирательств и негативной судебной практики, рекомендуем предлагать работникам, нуждающимся во временном или постоянном переводе по медицинским показаниям, все подходящие им по уровню квалификации вакантные позиции (в том числе вышестоящие должности) или имеющуюся работу, не противопоказанную по здоровью.

3. В связи с изменениями организационных или технологических условий труда

Установленные случаи и порядок изменения существенных условий труда работников предусмотрен статьей 74 ТК. Если пункты контракта невозможно сохранить по не зависящим от сторон причинам, наниматель вправе по своей инициативе изменить условия соглашения, но нельзя менять производственную функцию работника.

Обратите внимание: в случае, если работодатель меняет существенные условия договора, необходимо оформить уведомление, дополнительное соглашение и приказ (если работник согласен).

О предстоящих нововведениях и их причинах работодатель обязан уведомить сотрудника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.

Образец уведомления об изменении условий трудового договора

Если сотрудник не согласен работать в новых обстоятельствах, то работодатель обязан письменно предложить ему другую имеющуюся у него работу, которую человеку допустимо выполнять с учетом его здоровья. Работодатель обязан предложить работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него (предлагать вакансии в других местностях наниматель обязан, если это предусмотрено локальными нормативными актами).

Если подходящей работы у работодателя нет, либо сотрудник отказался от того, что ему предлагали, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 77 ТК.

Исключения из правил

Статья 72.2 ТК предусматривает основания изменения трудового договора в случае:

стихийных бедствий неважно какого характера; производственной аварии или несчастного случая на производстве; пожара, наводнения, голода, землетрясения и т. д.

А также в любых других случаях, когда жизнь людей находится под угрозой, допустимо изменение условий трудового договора по инициативе работодателя, т. е. сотрудника допустимо перевести без его согласия (на срок до одного месяца) на работу не по его трудовому договору у того же нанимателя для предотвращения катастроф или устранения их последствий.

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия сотрудника.