Ищут бухгалтеров на зарплату и главбухов, а взамен обещают здоровую атмосферу в коллективе. Новые вакансии на БухДжобе

Топ-10 самых любопытных за последнюю неделю.

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1 Вакансия: бухгалтер на участок «Банк-клиент» в АЛРУД (юридическая консалтинговая компания) бухгалтер на участок «Банк-клиент» в АЛРУД (юридическая консалтинговая компания) Обязанности: работа на участке «Банк-клиент», ведение расчетных счетов;

формирование платежных документов в 1С;

выгрузка данных в программу Банк-клиент;

формирование ПП;

ежедневная разноска выписок банков в 1С, сверка остатков на расчетных счетах Требуемые умения и навыки: опыт работы на участке «Банк-клиент» опыт работы на участке «Банк-клиент» Расположение:Москва, ст. метро Белорусская З/п: 80-100 тыс. рублей Условия работы: трудоустройство по ТК РФ, 5/2 с 9:00 до 18:00, квартальное премирование, ДМС Контакты: Павлюченко Екатерина epavlyuchenko@alrud.com

2 Вакансия: главный бухгалтер/бухгалтер в единственном числе в бухгалтерскую аутсорсинговую компанию ООО «РБК» (аутсорсинг, консалтинг) главный бухгалтер/бухгалтер в единственном числе в бухгалтерскую аутсорсинговую компанию ООО «РБК» (аутсорсинг, консалтинг) Обязанности: ведение нескольких юридических лиц сбор и обработка документов;

запрос выписок контроль за наличием и правильностью оформления документов;

умение читать оборотне-сальдовую ведомость;

работа в 1С:Предприятие, ЗУП, банк клиент Требуемые умения и навыки: отличные знания в сфере бухгалтерского учета и налогообложения;

умение работать в режиме многозадачности и строгих дедлайнов;

эффективно выполнять свой блок работы;

быть открытым к коммуникациям и без труда находите общий язык со всеми. Расположение: Санкт-Петербург (Индустриальный проспект) Санкт-Петербург (Индустриальный проспект) З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: официальное оформление;

социальные гарантии;

стабильная ЗП: оклад премия;

компенсация сотовой связи и бесплатный проезд дружный коллектив и много пространства для роста и развития. Контакты: @ekaterinarekr в Телеграм @ekaterinarekr в Телеграм

3 Вакансия: ведущий бухгалтер по расчету заработной платы в Крупнейший российский фэшн ритейлер (Фэшн ритейл) ведущий бухгалтер по расчету заработной платы в Крупнейший российский фэшн ритейлер (Фэшн ритейл) Обязанности: начисление заработной платы;

отчетность по заработной плате (РСВ, 6-НДФЛ, 4-ФСС,2-НДФЛ,СЗВ-М);

учет командировок;

начисления по листкам нетрудоспособности, пособий, взаимодействие с ФСС;

взаимодействие с ПФР, ИФНС Требуемые умения и навыки: опыт работы бухгалтером по заработной плате от 2 лет;

знание трудового законодательства в области оплаты труда;

продвинутый пользователь 1С и Excel Расположение: Санкт-Петербург Санкт-Петербург З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: просторный и зеленый open space в пешей доступности от м. Балтийская, фитнес-зал, ДМС после 6-ти месяцев, офисный врач, а еще классы по йоге и поддержка спортивных команд. Корпоративная скидка, официальное оформление, «белая» зарплата, отпуск и больничные Контакты: Алиса, 7 909 590-64-75

4 Вакансия: бухгалтер в ООО «Аши Кэпитал Групп» (строительство, недвижимость) бухгалтер в ООО «Аши Кэпитал Групп» (строительство, недвижимость) Обязанности: НУ и БУ в полном объёме (ООО и ИП — УСН Д-Р);

бухгалтерская и налоговая отчётности ;

составление отчетов КИК, 3-НДФЛ;

расчет зп;

осуществление платежей;

работа с первичкой;

ведение таблиц учета;

заказ канцелярии, воды, получение/отправка писем Требуемые умения и навыки: опыт работы бухгалтером — от 3 лет (идеально — в строительстве и недвижимости);

высшее или среднее специальное образование;

юридическая грамотность (на уровне бухгалтера);

уверенный пользователь ПК;

знание программы 1С, Контур, Диадок Расположение: Санкт-Петербург Санкт-Петербург З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: график работы с 10 до 18 5/2 в офисе (м. Петроградская);

зарплата — первый месяц 60К, второй месяц 70К, третий месяц — по результатам работы.

бонус — 13я зарплата;

испытательный срок — 3 месяца (оплачивается);

обучение за счёт компании Контакты: Телеграм @elmi_girl Телеграм @elmi_girl

5 Вакансия: ведущий бухгалтер (общепит) в АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ (аутсорсинг) ведущий бухгалтер (общепит) в АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ (аутсорсинг) Обязанности: введение первичной документации в базу 1С;

работа с первичной документацией, оприходование в 1С;

сверка расчетов с поставщиками;

подготовка документов по требованиям налоговых органов;

формирование и сдача отчетности, деклараций в ИФНС Требуемые умения и навыки: высшее образование;

опыт работы с общепитом;

высокая работоспособность, исполнительность, внимательность;

ориентация на результат, умение работать в режиме многозадачности, самостоятельность. Расположение: Москва Москва З/п: 80-100 тыс. рублей Условия работы: место работы: м. Баррикадная, Краснопресненская. Контакты: 79653141315 Алена Денисенко

6 Вакансия: старший бухгалтер на участок зарплата в ООО «ТД ГРОМ» (Оптовая торговля) старший бухгалтер на участок зарплата в ООО «ТД ГРОМ» (Оптовая торговля) Обязанности: расчёт зарплаты, больничных, пособий и т. д, (штат 100 чел), отчётность в налоговую и фонды;

ведение учёта спецодежды по сотрудникам, учёт гсм;

контроль первички от поставщиков, сверки с поставщиками Требуемые умения и навыки: отличное знание 1С ЗУП, 1С Бухгалтерия 3.0, 1С УТ11, ЭДО (Контур экстерн), образование профильное высшее или среднее специальное, опыт от 3-х лет отличное знание 1С ЗУП, 1С Бухгалтерия 3.0, 1С УТ11, ЭДО (Контур экстерн), образование профильное высшее или среднее специальное, опыт от 3-х лет Расположение: Санкт-Петербург З/п: от 50 тыс. руб по результату собеседования Условия работы: офис наб. реки Волковки 13, м. Обводный канал или м. Лиговский проспект Контакты: grebenkina@grom.ru grebenkina@grom.ru

7 Вакансия: главный бухгалтер в БУ ДО «Экспериментальная детская музыкальная школа» (бюджетное учреждение дополнительного образования) главный бухгалтер в БУ ДО «Экспериментальная детская музыкальная школа» (бюджетное учреждение дополнительного образования) Обязанности: организация бух.учета в учреждении;

ведение таких участков учета, как банк, зарплата, санкционирование;

составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности для учредителя, ИФНС и фондов;

работа в программах АС «Смета», СБиС, УРМ АС «Бюджет» Требуемые умения и навыки: разработка учетной политики организации; форм первичных учетных документов, регистров бухучета;

способность планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетный период;

умение пользоваться программами для ведения учета Расположение: Омск З/п: 20-40 тыс. рублей Омск20-40 тыс. рублей Условия работы: рабочий день с 9.00 до 17.30 Контакты: nota3812@yandex.ru

8 Вакансия: главный бухгалтер в ООО ЭКОПРО ХОЛДИНГ (Клининг) главный бухгалтер в ООО ЭКОПРО ХОЛДИНГ (Клининг) Обязанности: контроль ведения всех участков бухгалтерского учета; отчетность;

руководство бухгалтерией;

экономический анализ деятельности, управленческий учет;

участие в новых проектах компании в роли финансового аналитика Требуемые умения и навыки: от 7 лет в должности главного бухгалтера;

опыт прохождения проверок ФНС;

опыт работы с ОСНО и УСНО в компаниях торговли, производства или услуг с численностью от 100 человек;

опыт участия в командах по запуску новых проектов Расположение: Волгоград Волгоград З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: работа в комфортном офисе Ворошиловского района;

здоровая и приятная атмосфера в коллективе;

официальное трудоустройство по ТК РФ

своевременная выдача заработной платы Контакты: @eliermilova (Телеграм); ermilova.elina@mail.ru — почта @eliermilova (Телеграм); ermilova.elina@mail.ru — почта

9 Вакансия: бухгалтер на участок реализация в ООО «СТС» (Следящие тест-системы). СТС — инжиниринговая компания полного цикла. Основные направления деятельности: разработка, производство и применение технологий систем преднапряжения железобетонных конструкций при строительстве зданий и сооружений. бухгалтер на участок реализация в ООО «СТС» (Следящие тест-системы). СТС — инжиниринговая компания полного цикла. Основные направления деятельности: разработка, производство и применение технологий систем преднапряжения железобетонных конструкций при строительстве зданий и сооружений. Обязанности: учет расчетов с покупателями и заказчиками;

учет и контроль оформления первичной документации по реализации товаров;

знание первичной документации и правил ее заполнения;

контроль своевременного предоставления документов;

инвентаризация расчетов КА. Требуемые умения и навыки: образование — высшее образование (бухгалтерский учет);

опыт работы от 3-х лет;

знание основ бухгалтерского учета, плана счетов, корреспонденции счетов (62, 76, 90, 76АВ, 68 и др.) Расположение: Москва Москва З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: офис в 7-10 м. от м. Аннино или 13-15 м. МЦД «Красный Строитель»;

оформление по ТК РФ;

оборудованная всем необходимым кухня в офисе;

график работы — 5/2 с 8:00 до 17:00 ч, в пт до 15:45, выходные дни суббота, воскресенье. Контакты: Мельникова Алина Андреевна 7 (495) 3746709, доб. 133 7 (916) 8008693 melnikova@sts-hydro.ru Мельникова Алина Андреевна 7 (495) 3746709, доб. 133 7 (916) 8008693 melnikova@sts-hydro.ru