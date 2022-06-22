Карьера бухгалтера

Ищут бухгалтеров на зарплату и главбухов, а взамен обещают здоровую атмосферу в коллективе. Новые вакансии на БухДжобе

То вакансии как из рога изобилия сыпятся, то тишина. Насыпали вам немножко вариантов, если вы в активном (или пассивном) поиске.

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Топ-10 самых любопытных за последнюю неделю.

БухДжоб — топовый канал в Телеграме для всех бухгалтеров в поиске работы. И не только в поиске, а даже просто чтобы знать, сколько вы стоите прямо сейчас.

Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

Если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. Вдруг то, что нужно именно вам, разместили раньше. Но это только на случай, если у вас нет времени листать канал (лучше, конечно, подписаться).

1

Вакансия: бухгалтер на участок «Банк-клиент» в АЛРУД (юридическая консалтинговая компания)

Обязанности:

  • работа на участке «Банк-клиент», ведение расчетных счетов;
  • формирование платежных документов в 1С;
  • выгрузка данных в программу Банк-клиент;
  • формирование ПП;
  • ежедневная разноска выписок банков в 1С, сверка остатков на расчетных счетах
Требуемые умения и навыки: опыт работы на участке «Банк-клиент»

Расположение:Москва, ст. метро Белорусская

З/п: 80-100 тыс. рублей

Условия работы: трудоустройство по ТК РФ, 5/2 с 9:00 до 18:00, квартальное премирование, ДМС

Контакты: Павлюченко Екатерина epavlyuchenko@alrud.com

 

2

Вакансия: главный бухгалтер/бухгалтер в единственном числе в бухгалтерскую аутсорсинговую компанию ООО «РБК» (аутсорсинг, консалтинг)

Обязанности:

  • ведение нескольких юридических лиц сбор и обработка документов;
  • запрос выписок контроль за наличием и правильностью оформления документов;
  • умение читать оборотне-сальдовую ведомость;
  • работа в 1С:Предприятие, ЗУП, банк клиент
Требуемые умения и навыки:

  • отличные знания в сфере бухгалтерского учета и налогообложения;
  • умение работать в режиме многозадачности и строгих дедлайнов;
  • эффективно выполнять свой блок работы;
  • быть открытым к коммуникациям и без труда находите общий язык со всеми.
Расположение: Санкт-Петербург (Индустриальный проспект)

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы:

  • официальное оформление;
  • социальные гарантии;
  • стабильная ЗП: оклад премия;
  • компенсация сотовой связи и бесплатный проезд дружный коллектив и много пространства для роста и развития.
Контакты: @ekaterinarekr в Телеграм

 

3

Вакансия: ведущий бухгалтер по расчету заработной платы в Крупнейший российский фэшн ритейлер (Фэшн ритейл)

Обязанности:

  • начисление заработной платы;
  • отчетность по заработной плате (РСВ, 6-НДФЛ, 4-ФСС,2-НДФЛ,СЗВ-М);
  • учет командировок;
  • начисления по листкам нетрудоспособности, пособий, взаимодействие с ФСС;
  • взаимодействие с ПФР, ИФНС
Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы бухгалтером по заработной плате от 2 лет;
  • знание трудового законодательства в области оплаты труда;
  • продвинутый пользователь 1С и Excel
Расположение: Санкт-Петербург

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы: просторный и зеленый open space в пешей доступности от м. Балтийская, фитнес-зал, ДМС после 6-ти месяцев, офисный врач, а еще классы по йоге и поддержка спортивных команд. Корпоративная скидка, официальное оформление, «белая» зарплата, отпуск и больничные

Контакты: Алиса, 7 909 590-64-75

 

4

Вакансия: бухгалтер в ООО «Аши Кэпитал Групп» (строительство, недвижимость)

Обязанности:

  • НУ и БУ в полном объёме (ООО и ИП — УСН Д-Р);
  • бухгалтерская и налоговая отчётности ;
  • составление отчетов КИК, 3-НДФЛ;
  • расчет зп;
  • осуществление платежей;
  • работа с первичкой;
  • ведение таблиц учета;
  • заказ канцелярии, воды, получение/отправка писем
Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы бухгалтером — от 3 лет (идеально — в строительстве и недвижимости);
  • высшее или среднее специальное образование;
  • юридическая грамотность (на уровне бухгалтера);
  • уверенный пользователь ПК;
  • знание программы 1С, Контур, Диадок
Расположение: Санкт-Петербург

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы:

  • график работы с 10 до 18 5/2 в офисе (м. Петроградская);
  • зарплата — первый месяц 60К, второй месяц 70К, третий месяц — по результатам работы.
  • бонус — 13я зарплата;
  • испытательный срок — 3 месяца (оплачивается);
  • обучение за счёт компании
Контакты: Телеграм @elmi_girl

 

5

Вакансия: ведущий бухгалтер (общепит) в АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ (аутсорсинг)

Обязанности:

  • введение первичной документации в базу 1С;
  • работа с первичной документацией, оприходование в 1С;
  • сверка расчетов с поставщиками;
  • подготовка документов по требованиям налоговых органов;
  • формирование и сдача отчетности, деклараций в ИФНС
Требуемые умения и навыки:

  • высшее образование;
  • опыт работы с общепитом;
  • высокая работоспособность, исполнительность, внимательность;
  • ориентация на результат, умение работать в режиме многозадачности, самостоятельность.
Расположение: Москва

З/п: 80-100 тыс. рублей

Условия работы: место работы: м. Баррикадная, Краснопресненская.

Контакты: 79653141315 Алена Денисенко

 

6

Вакансия: старший бухгалтер на участок зарплата в ООО «ТД ГРОМ» (Оптовая торговля)

Обязанности:

  • расчёт зарплаты, больничных, пособий и т. д, (штат 100 чел), отчётность в налоговую и фонды;
  • ведение учёта спецодежды по сотрудникам, учёт гсм;
  • контроль первички от поставщиков, сверки с поставщиками
Требуемые умения и навыки: отличное знание 1С ЗУП, 1С Бухгалтерия 3.0, 1С УТ11, ЭДО (Контур экстерн), образование профильное высшее или среднее специальное, опыт от 3-х лет

Расположение: Санкт-Петербург

З/п: от 50 тыс. руб по результату собеседования

Условия работы:

  • офис наб. реки Волковки 13, м. Обводный канал или м. Лиговский проспект
Контакты: grebenkina@grom.ru

 

7

Вакансия: главный бухгалтер в БУ ДО «Экспериментальная детская музыкальная школа» (бюджетное учреждение дополнительного образования)

Обязанности:

  • организация бух.учета в учреждении;
  • ведение таких участков учета, как банк, зарплата, санкционирование;
  • составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности для учредителя, ИФНС и фондов;
  • работа в программах АС «Смета», СБиС, УРМ АС «Бюджет»
Требуемые умения и навыки:

  • разработка учетной политики организации; форм первичных учетных документов, регистров бухучета;
  • способность планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетный период;
  • умение пользоваться программами для ведения учета
Расположение: Омск З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы: рабочий день с 9.00 до 17.30

Контакты: nota3812@yandex.ru

 

8

Вакансия: главный бухгалтер в ООО ЭКОПРО ХОЛДИНГ (Клининг)

Обязанности:

  • контроль ведения всех участков бухгалтерского учета; отчетность;
  • руководство бухгалтерией;
  • экономический анализ деятельности, управленческий учет;
  • участие в новых проектах компании в роли финансового аналитика
Требуемые умения и навыки:

  • от 7 лет в должности главного бухгалтера;
  • опыт прохождения проверок ФНС;
  • опыт работы с ОСНО и УСНО в компаниях торговли, производства или услуг с численностью от 100 человек;
  • опыт участия в командах по запуску новых проектов
Расположение: Волгоград

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы:

  • работа в комфортном офисе Ворошиловского района;
  • здоровая и приятная атмосфера в коллективе;
  • официальное трудоустройство по ТК РФ
  • своевременная выдача заработной платы
Контакты: @eliermilova (Телеграм); ermilova.elina@mail.ru — почта

 

9

Вакансия: бухгалтер на участок реализация в ООО «СТС» (Следящие тест-системы). СТС — инжиниринговая компания полного цикла. Основные направления деятельности: разработка, производство и применение технологий систем преднапряжения железобетонных конструкций при строительстве зданий и сооружений.

Обязанности:

  • учет расчетов с покупателями и заказчиками;
  • учет и контроль оформления первичной документации по реализации товаров;
  • знание первичной документации и правил ее заполнения;
  • контроль своевременного предоставления документов;
  • инвентаризация расчетов КА.
Требуемые умения и навыки:

  • образование — высшее образование (бухгалтерский учет);
  • опыт работы от 3-х лет;
  • знание основ бухгалтерского учета, плана счетов, корреспонденции счетов (62, 76, 90, 76АВ, 68 и др.)
Расположение: Москва

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы:

  • офис в 7-10 м. от м. Аннино или 13-15 м. МЦД «Красный Строитель»;
  • оформление по ТК РФ;
  • оборудованная всем необходимым кухня в офисе;
  • график работы — 5/2 с 8:00 до 17:00 ч, в пт до 15:45, выходные дни суббота, воскресенье.
Контакты: Мельникова Алина Андреевна 7 (495) 3746709, доб. 133 7 (916) 8008693 melnikova@sts-hydro.ru

 

10

Вакансия: бухгалтер отдела таможенного оформления с функцией главного бухгалтера в ГК «Востокхимволокно» (Производство/продажа)

Обязанности:

  • требуется срочно бухгалтер на участок «таможенное оформление», с опытом ВЭД, поступления/реализации;
  • совмещение функций главного бухгалтера (1 юр. лицо — 1 ОП, 5 сотрудников).
Требуемые умения и навыки:

  • высшее профильное образование (бухгалтерский учет, экономическое);
  • опыт от 1 года в должности главного бухгалтера/заместителя;
  • знание программы 1С; работа в ERP будет преимуществом;
  • опыт работы в ВЭД, знание ДТ. Желателен опыт работы со сверками ФТС.
Расположение: Санкт-Петербург

З/п: от 69 000 на руки

Условия работы:

  • график работы: 5-дневная рабочая неделя с гибким началом и окончанием рабочего дня с 8.30-9.30 до 17.30-18.30, пятница — до 16.30-17.30;
  • ДМС после испытательного срока;
  • офис рядом со ст. м. Выборгская.
Контакты: o.lysova@interteks.ru

 

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