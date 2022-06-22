Ищут бухгалтеров на зарплату и главбухов, а взамен обещают здоровую атмосферу в коллективе. Новые вакансии на БухДжобе

Топ-10 самых любопытных за последнюю неделю.
БухДжоб — топовый канал в Телеграме для всех бухгалтеров в поиске работы. И не только в поиске, а даже просто чтобы знать, сколько вы стоите прямо сейчас.
Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.Если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. Вдруг то, что нужно именно вам, разместили раньше. Но это только на случай, если у вас нет времени листать канал (лучше, конечно, подписаться).
1Вакансия: бухгалтер на участок «Банк-клиент» в АЛРУД (юридическая консалтинговая компания)
Обязанности:
- работа на участке «Банк-клиент», ведение расчетных счетов;
- формирование платежных документов в 1С;
- выгрузка данных в программу Банк-клиент;
- формирование ПП;
- ежедневная разноска выписок банков в 1С, сверка остатков на расчетных счетах
Расположение:Москва, ст. метро Белорусская
З/п: 80-100 тыс. рублей
Условия работы: трудоустройство по ТК РФ, 5/2 с 9:00 до 18:00, квартальное премирование, ДМС
Контакты: Павлюченко Екатерина epavlyuchenko@alrud.com
2Вакансия: главный бухгалтер/бухгалтер в единственном числе в бухгалтерскую аутсорсинговую компанию ООО «РБК» (аутсорсинг, консалтинг)
Обязанности:
- ведение нескольких юридических лиц сбор и обработка документов;
- запрос выписок контроль за наличием и правильностью оформления документов;
- умение читать оборотне-сальдовую ведомость;
- работа в 1С:Предприятие, ЗУП, банк клиент
- отличные знания в сфере бухгалтерского учета и налогообложения;
- умение работать в режиме многозадачности и строгих дедлайнов;
- эффективно выполнять свой блок работы;
- быть открытым к коммуникациям и без труда находите общий язык со всеми.
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы:
- официальное оформление;
- социальные гарантии;
- стабильная ЗП: оклад премия;
- компенсация сотовой связи и бесплатный проезд дружный коллектив и много пространства для роста и развития.
3Вакансия: ведущий бухгалтер по расчету заработной платы в Крупнейший российский фэшн ритейлер (Фэшн ритейл)
Обязанности:
- начисление заработной платы;
- отчетность по заработной плате (РСВ, 6-НДФЛ, 4-ФСС,2-НДФЛ,СЗВ-М);
- учет командировок;
- начисления по листкам нетрудоспособности, пособий, взаимодействие с ФСС;
- взаимодействие с ПФР, ИФНС
- опыт работы бухгалтером по заработной плате от 2 лет;
- знание трудового законодательства в области оплаты труда;
- продвинутый пользователь 1С и Excel
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы: просторный и зеленый open space в пешей доступности от м. Балтийская, фитнес-зал, ДМС после 6-ти месяцев, офисный врач, а еще классы по йоге и поддержка спортивных команд. Корпоративная скидка, официальное оформление, «белая» зарплата, отпуск и больничные
Контакты: Алиса,
4Вакансия: бухгалтер в ООО «Аши Кэпитал Групп» (строительство, недвижимость)
Обязанности:
- НУ и БУ в полном объёме (ООО и ИП — УСН Д-Р);
- бухгалтерская и налоговая отчётности ;
- составление отчетов КИК, 3-НДФЛ;
- расчет зп;
- осуществление платежей;
- работа с первичкой;
- ведение таблиц учета;
- заказ канцелярии, воды, получение/отправка писем
- опыт работы бухгалтером — от 3 лет (идеально — в строительстве и недвижимости);
- высшее или среднее специальное образование;
- юридическая грамотность (на уровне бухгалтера);
- уверенный пользователь ПК;
- знание программы 1С, Контур, Диадок
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы:
- график работы с 10 до 18 5/2 в офисе (м. Петроградская);
- зарплата — первый месяц 60К, второй месяц 70К, третий месяц — по результатам работы.
- бонус — 13я зарплата;
- испытательный срок — 3 месяца (оплачивается);
- обучение за счёт компании
5Вакансия: ведущий бухгалтер (общепит) в АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ (аутсорсинг)
Обязанности:
- введение первичной документации в базу 1С;
- работа с первичной документацией, оприходование в 1С;
- сверка расчетов с поставщиками;
- подготовка документов по требованиям налоговых органов;
- формирование и сдача отчетности, деклараций в ИФНС
- высшее образование;
- опыт работы с общепитом;
- высокая работоспособность, исполнительность, внимательность;
- ориентация на результат, умение работать в режиме многозадачности, самостоятельность.
З/п: 80-100 тыс. рублей
Условия работы: место работы: м. Баррикадная, Краснопресненская.
Контакты: 79653141315 Алена Денисенко
6Вакансия: старший бухгалтер на участок зарплата в ООО «ТД ГРОМ» (Оптовая торговля)
Обязанности:
- расчёт зарплаты, больничных, пособий и т. д, (штат 100 чел), отчётность в налоговую и фонды;
- ведение учёта спецодежды по сотрудникам, учёт гсм;
- контроль первички от поставщиков, сверки с поставщиками
Расположение: Санкт-Петербург
З/п: от 50 тыс. руб по результату собеседования
Условия работы:
- офис наб. реки Волковки 13, м. Обводный канал или м. Лиговский проспект
7Вакансия: главный бухгалтер в БУ ДО «Экспериментальная детская музыкальная школа» (бюджетное учреждение дополнительного образования)
Обязанности:
- организация бух.учета в учреждении;
- ведение таких участков учета, как банк, зарплата, санкционирование;
- составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности для учредителя, ИФНС и фондов;
- работа в программах АС «Смета», СБиС, УРМ АС «Бюджет»
- разработка учетной политики организации; форм первичных учетных документов, регистров бухучета;
- способность планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетный период;
- умение пользоваться программами для ведения учета
Условия работы: рабочий день с 9.00 до 17.30
Контакты: nota3812@yandex.ru
8Вакансия: главный бухгалтер в ООО ЭКОПРО ХОЛДИНГ (Клининг)
Обязанности:
- контроль ведения всех участков бухгалтерского учета; отчетность;
- руководство бухгалтерией;
- экономический анализ деятельности, управленческий учет;
- участие в новых проектах компании в роли финансового аналитика
- от 7 лет в должности главного бухгалтера;
- опыт прохождения проверок ФНС;
- опыт работы с ОСНО и УСНО в компаниях торговли, производства или услуг с численностью от 100 человек;
- опыт участия в командах по запуску новых проектов
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы:
- работа в комфортном офисе Ворошиловского района;
- здоровая и приятная атмосфера в коллективе;
- официальное трудоустройство по ТК РФ
- своевременная выдача заработной платы
9Вакансия: бухгалтер на участок реализация в ООО «СТС» (Следящие тест-системы). СТС — инжиниринговая компания полного цикла. Основные направления деятельности: разработка, производство и применение технологий систем преднапряжения железобетонных конструкций при строительстве зданий и сооружений.
Обязанности:
- учет расчетов с покупателями и заказчиками;
- учет и контроль оформления первичной документации по реализации товаров;
- знание первичной документации и правил ее заполнения;
- контроль своевременного предоставления документов;
- инвентаризация расчетов КА.
- образование — высшее образование (бухгалтерский учет);
- опыт работы от 3-х лет;
- знание основ бухгалтерского учета, плана счетов, корреспонденции счетов (62, 76, 90, 76АВ, 68 и др.)
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы:
- офис в 7-10 м. от м. Аннино или 13-15 м. МЦД «Красный Строитель»;
- оформление по ТК РФ;
- оборудованная всем необходимым кухня в офисе;
- график работы — 5/2 с 8:00 до 17:00 ч, в пт до 15:45, выходные дни суббота, воскресенье.
10Вакансия: бухгалтер отдела таможенного оформления с функцией главного бухгалтера в ГК «Востокхимволокно» (Производство/продажа)
Обязанности:
- требуется срочно бухгалтер на участок «таможенное оформление», с опытом ВЭД, поступления/реализации;
- совмещение функций главного бухгалтера (1 юр. лицо — 1 ОП, 5 сотрудников).
- высшее профильное образование (бухгалтерский учет, экономическое);
- опыт от 1 года в должности главного бухгалтера/заместителя;
- знание программы 1С; работа в ERP будет преимуществом;
- опыт работы в ВЭД, знание ДТ. Желателен опыт работы со сверками ФТС.
З/п: от 69 000 на руки
Условия работы:
- график работы: 5-дневная рабочая неделя с гибким началом и окончанием рабочего дня с 8.30-9.30 до 17.30-18.30, пятница — до 16.30-17.30;
- ДМС после испытательного срока;
- офис рядом со ст. м. Выборгская.