Цитата дня. Про налоги и стимулы

Дословно Алексей Кудрин сказал так:

«В основных направлениях [представленной Минфином программы] недостаточно четко прописана налоговая политика с точки зрения ставок. <...> Это одно из базовых правил, которое бизнес закладывает в основные оценки, в том числе своего бизнеса и готовности начать бизнес в тех или иных отраслях. Если мы сегодня имеем неопределенность в части налоговых ставок, тогда это снижает инвестиционные стимулы».

Глава Минфина Антон Силуанов ответил на это, что Минфин подстраивает налоговую политику «под те задачи текущего дня, которые мы собираемся решать».

Ваши ставки, коллеги, насколько поднимут налоги до конца года?