Как уволить и сменить материально ответственное лицо в 1С

Давайте обо всем по порядку. Начнем с определения.
Материальная ответственность — это обязанность работника возместить ущерб, причиненный работодателю. А сам такой сотрудник, несущий материальную ответственность, именуется материально ответственным лицом.
Такой сотрудник перед работодателем несёт полную материальную ответственность (МО) за денежные средства, ценности, а также имущество предприятия, которые переданы ему под контроль.
К МОЛ, как правило, относятся работники, которым вверяются товарные ценности или иное имущество, например, кладовщики, кассиры и иные работники, поименованные в специальном перечне.
Для назначения лица/ лиц материально ответственными за сохранность запасов, денежных средств или ОС требуется заключить договор о полной материальной ответственности (индивидуальной или коллективной).
Договор составляется в нескольких экземплярах.
Смена МОЛ происходит при увольнении или временном отсутствии сотрудника (например, во время болезни или отпуска).
Увольняют материально ответственное лицо по общим правилам, особенностей немного: следует провести инвентаризацию, и организовать передачу имущества, ценностей, а в некоторых случаях и дел.
Если установлена коллективная материальная ответственность, то тогда инвентаризация обязательна только в определенных установленных случаях:
- замена руководителя коллектива;
- выбытие из состава коллектива более 50% его членов;
- решение провести инвентаризацию, озвученное одним или несколькими членами коллектива.
Если для работника установлена индивидуальная материальная ответственность, то проведение инвентаризации обязательно во всех случаях при смене МОЛ.
Смена материально-ответственного лица подлежит оформлению следующим комплектом документов:
- приказом о смене МОЛ и заключением с вновь принятым или уже работающим сотрудником, которому будут передаваться ценности, договора о полной индивидуальной материальной ответственности.
- приказом о проведении инвентаризации, с утверждением состава инвентаризационной комиссии, причины и сроков проведения инвентаризации;
- непосредственно инвентаризационные описями;
- приказом о передаче объектов ОС или запасов другому МОЛ, унифицированного бланка нет, как вариант, его можно объединить с приказом о назначении инвентаризационной комиссии, обязательно указать причину передачи ценностей (увольнение, отпуск, болезнь прежнего МОЛ и т.п.), сроки передачи, прежнее и новое МОЛ;
- сличительных ведомостей, в случае если при проведенной инвентаризации вдруг выявлены отклонения.
Примерный образец приказа может выглядеть так:
Сам факт передачи материальных ценностей при смене МОЛ должен быть оформлен либо актом передачи при смене материально ответственного лица, либо инвентаризационной описью, используемой в качестве передаточного документа.
Давайте рассмотрим, как отразить операции по смене материально ответственных лиц в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 в самых распространенных случаях.
Смена/увольнение МОЛ на участке «Касса»
При смене кассира обязательно необходимо оформить передачу денежных средств и документов новому кассиру и провести инвентаризацию.
И отличная новость, что в программе 1С теперь реализована возможность формирования инвентаризации наличных денежных средств и денежных документов и оформления ее результатов.
Для этого следует перейти в раздел меню «Банк и касса», пункт «Инвентаризация кассы».
В открывшемся окне нажимаем кнопку «Создать».
В новом документе последовательно указываем всю необходимую информацию. Как правило, инвентаризация проводится в день увольнения или в последний день перед отпуском.
На вкладке «Ценности» при нажатии кнопки «Заполнить» данные заполнятся автоматически.
Переходим в раздел «Проведение инвентаризации», указываем период, реквизиты документа-основания для проведения инвентаризации и причину.
В нашем случае это смена МОЛ.
На вкладке «Инвентаризационная комиссия» выбираем из списка сотрудников членов комиссии.
В графе «Председатель» отмечаем галочкой нужного сотрудника.
Теперь сохраняем и проводим документ. По кнопке «Печать» можно сформировать приказ о проведении инвентаризации и сам акт инвентаризации наличных денежных средств.
Сформируем приказ.
Далее акт инвентаризации.
Опись составляется в трёх экземплярах.
В случае выявления по итогам инвентаризации излишков или недостачи сразу из документа по кнопке «Создать на основании» можно сформировать требующиеся документы.
При смене или увольнении кассира составлять акт приёма-передачи кассы не требуется.
Не забываем, что также следует изменить кассира в ответственных лицах. В главном меню, в разделе «Организации» (если учёт ведётся в программе по нескольким организациям) или «Реквизиты организации» (если по одной).
Открываем сведения об организации, находим пункт «Подписи».
В строке «Кассир» щелкаем по закладке «История».
Создаем новую запись, меняем физическое лицо на нового кассира и устанавливаем дату, с которой действуют изменения.
Записываем и закрываем окно.
Смена/увольнение МОЛ на участке «Основные средства»
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При увольнении работника или иной смене сотрудника, ответственного за сохранность объектов основных средств, также следует произвести инвентаризацию и передачу объектов другому лицу.
Как в 1С посмотреть за кем закреплены основные средства?
Можно использовать обычную оборотно-сальдовую ведомость по счёту 01, но добавив на закладке «Дополнительные поля» поле «МОЛ».
И сформируем документ. Как видим, после наименования основного средства, указаны ФИО, это и есть данные об ответственном лице.
Но есть и другой отчёт, из которого можно получить информацию об основных средствах в разрезе МОЛ.
Для этого создадим универсальный отчёт, он находится в разделе «Отчёты».
В заголовке универсального отчета указываем «Тип объекта» — Регистр сведений, «Имя объекта» — Местонахождение ОС (бухгалтерский учет).
Посмотрим результат.
В день увольнения сотрудника Иванова, за которым закреплен швейный станок, проведем инвентаризацию. В меню «ОС и НМА» выберем раздел «Инвентаризация ОС».
Заполним все требуемые реквизиты: дату, местонахождение ОС (если оно было установлено ранее) и МОЛ.
На вкладке «Основные средства» с помощью кнопки «Заполнить» формируем список объектов, закрепленных за указанным сотрудником.
По аналогии с инвентаризацией кассы заполняем вкладки «Проведение инвентаризации» и «Инвентаризационная комиссия».
По кнопке «Печать» сформируем опись и приказ, а в случае расхождения результатов, то и сличительную ведомость.
Опись выглядит следующим образом:
Отразим смену МОЛ.
Это можно сделать прямо в документе «Инвентаризация ОС» по кнопке «Создать на основании», выбрав «Перемещение ОС».
Либо из главного меню «ОС и НМА» — «Перемещение ОС».
Выведем на просмотр накладную на перемещение ОС (ОС-2).
Посмотрим изменение данных о МОЛ в учете.
Сформируем снова Универсальный отчёт.
Также воспользуемся документом «Ведомость амортизации ОС».
В настройках добавим группировку по МОЛ.
Из ведомости видно перемещение объекта между ответственными лицами.
Смена/увольнение МОЛ на участке «Запасы»
При смене кладовщика или иного сотрудника, ответственного за сохранность материальных ценностей, в аналогичном порядке производится инвентаризация и перемещение ценностей.
Передачу ценностей при смене материально ответственных лиц можно оформлять актом приема-передачи.
Законодательно установленной формы акта нет, поэтому она разрабатывается самостоятельно и должна содержать все обязательные реквизиты первичного учетного документа.
В программе может не вестись учет по складам.
Но не забываем про материалы, переданные в эксплуатацию, и учитываемые на счете МЦ04.
При увольнении сотрудника в программе следует инвентарь переместить на другого работника с помощью документа «Перемещение товаров».
Вид операции «Передача между сотрудниками», и заполнить по остаткам.
Сохраним и проведем документ, проверим какие сформировались проводки, через кнопку.
Конкретный порядок действий и документооборота при смене (увольнении) материально ответственного лица рекомендуем установить в локальном нормативном акте организации.
Как видим, что возможности программы 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 позволяют автоматизировать практически весь процесс смены МОЛ. А данная публикация послужит хорошим подспорьем в этом деле.