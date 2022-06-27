Как уволить и сменить материально ответственное лицо в 1С

В статье рассмотрим особенности увольнения или смены сотрудника, являющегося материально ответственным лицом (МОЛ), в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0. Ведь менять МОЛ рано или поздно вынужден любой руководитель организации, поэтому отнестись к этому процессу следует предельно внимательно.

Версия для печати

Давайте обо всем по порядку. Начнем с определения.

Материальная ответственность — это обязанность работника возместить ущерб, причиненный работодателю. А сам такой сотрудник, несущий материальную ответственность, именуется материально ответственным лицом.

Такой сотрудник перед работодателем несёт полную материальную ответственность (МО) за денежные средства, ценности, а также имущество предприятия, которые переданы ему под контроль.

К МОЛ, как правило, относятся работники, которым вверяются товарные ценности или иное имущество, например, кладовщики, кассиры и иные работники, поименованные в специальном перечне.

Для назначения лица/ лиц материально ответственными за сохранность запасов, денежных средств или ОС требуется заключить договор о полной материальной ответственности (индивидуальной или коллективной).

Договор составляется в нескольких экземплярах.

Смена МОЛ происходит при увольнении или временном отсутствии сотрудника (например, во время болезни или отпуска).

Увольняют материально ответственное лицо по общим правилам, особенностей немного: следует провести инвентаризацию, и организовать передачу имущества, ценностей, а в некоторых случаях и дел.

Если установлена коллективная материальная ответственность, то тогда инвентаризация обязательна только в определенных установленных случаях:

  • замена руководителя коллектива;
  • выбытие из состава коллектива более 50% его членов;
  • решение провести инвентаризацию, озвученное одним или несколькими членами коллектива.

Если для работника установлена индивидуальная материальная ответственность, то проведение инвентаризации обязательно во всех случаях при смене МОЛ.

Смена материально-ответственного лица подлежит оформлению следующим комплектом документов:

  • приказом о смене МОЛ и заключением с вновь принятым или уже работающим сотрудником, которому будут передаваться ценности, договора о полной индивидуальной материальной ответственности.
  • приказом о проведении инвентаризации, с утверждением состава инвентаризационной комиссии, причины и сроков проведения инвентаризации;
  • непосредственно инвентаризационные описями;
  • приказом о передаче объектов ОС или запасов другому МОЛ, унифицированного бланка нет, как вариант, его можно объединить с приказом о назначении инвентаризационной комиссии, обязательно указать причину передачи ценностей (увольнение, отпуск, болезнь прежнего МОЛ и т.п.), сроки передачи, прежнее и новое МОЛ;
  • сличительных ведомостей, в случае если при проведенной инвентаризации вдруг выявлены отклонения.

Примерный образец приказа может выглядеть так:

Сам факт передачи материальных ценностей при смене МОЛ должен быть оформлен либо актом передачи при смене материально ответственного лица, либо инвентаризационной описью, используемой в качестве передаточного документа.

Давайте рассмотрим, как отразить операции по смене материально ответственных лиц в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 в самых распространенных случаях.

Смена/увольнение МОЛ на участке «Касса»

При смене кассира обязательно необходимо оформить передачу денежных средств и документов новому кассиру и провести инвентаризацию.

И отличная новость, что в программе 1С теперь реализована возможность формирования инвентаризации наличных денежных средств и денежных документов и оформления ее результатов.

Для этого следует перейти в раздел меню «Банк и касса», пункт «Инвентаризация кассы».

В открывшемся окне нажимаем кнопку «Создать».

В новом документе последовательно указываем всю необходимую информацию. Как правило, инвентаризация проводится в день увольнения или в последний день перед отпуском.

На вкладке «Ценности» при нажатии кнопки «Заполнить» данные заполнятся автоматически.

Переходим в раздел «Проведение инвентаризации», указываем период, реквизиты документа-основания для проведения инвентаризации и причину.

В нашем случае это смена МОЛ.

На вкладке «Инвентаризационная комиссия» выбираем из списка сотрудников членов комиссии.

В графе «Председатель» отмечаем галочкой нужного сотрудника.

Теперь сохраняем и проводим документ. По кнопке «Печать» можно сформировать приказ о проведении инвентаризации и сам акт инвентаризации наличных денежных средств.

Сформируем приказ.

Далее акт инвентаризации.

Опись составляется в трёх экземплярах.

В случае выявления по итогам инвентаризации излишков или недостачи сразу из документа по кнопке «Создать на основании» можно сформировать требующиеся документы.

При смене или увольнении кассира составлять акт приёма-передачи кассы не требуется.

Не забываем, что также следует изменить кассира в ответственных лицах. В главном меню, в разделе «Организации» (если учёт ведётся в программе по нескольким организациям) или «Реквизиты организации» (если по одной).

Открываем сведения об организации, находим пункт «Подписи».

В строке «Кассир» щелкаем по закладке «История».

Создаем новую запись, меняем физическое лицо на нового кассира и устанавливаем дату, с которой действуют изменения.

Записываем и закрываем окно.

Смена/увольнение МОЛ на участке «Основные средства»

Внимание! Самая выгодная акция этого лета доступна уже сейчас: курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» + удостоверение на 25 ак.часов БЕСПЛАТНО при покупке подписки «Клерк.Премиум»!

Подписчики также получат доступ к к закрытым статьям, 40+ онлайн-курсам, 300+ вебинарам и самое главное – безлимитным консультациям от лучших экспертов России.

До конца акции остались считанные дни, поторопитесь и скорее станьте подписчиком «Клерк.Премиум»! 

Подробнее о подписке читайте тут.

При увольнении работника или иной смене сотрудника, ответственного за сохранность объектов основных средств, также следует произвести инвентаризацию и передачу объектов другому лицу.

Как в 1С посмотреть за кем закреплены основные средства?

Можно использовать обычную оборотно-сальдовую ведомость по счёту 01, но добавив на закладке «Дополнительные поля» поле «МОЛ».

И сформируем документ. Как видим, после наименования основного средства, указаны ФИО, это и есть данные об ответственном лице.

Но есть и другой отчёт, из которого можно получить информацию об основных средствах в разрезе МОЛ.

Для этого создадим универсальный отчёт, он находится в разделе «Отчёты».

В заголовке универсального отчета указываем «Тип объекта» — Регистр сведений, «Имя объекта» — Местонахождение ОС (бухгалтерский учет).

Посмотрим результат.

В день увольнения сотрудника Иванова, за которым закреплен швейный станок, проведем инвентаризацию. В меню «ОС и НМА» выберем раздел «Инвентаризация ОС».

Заполним все требуемые реквизиты: дату, местонахождение ОС (если оно было установлено ранее) и МОЛ.

На вкладке «Основные средства» с помощью кнопки «Заполнить» формируем список объектов, закрепленных за указанным сотрудником.

По аналогии с инвентаризацией кассы заполняем вкладки «Проведение инвентаризации» и «Инвентаризационная комиссия».



По кнопке «Печать» сформируем опись и приказ, а в случае расхождения результатов, то и сличительную ведомость.

Опись выглядит следующим образом:

Отразим смену МОЛ.

Это можно сделать прямо в документе «Инвентаризация ОС» по кнопке «Создать на основании», выбрав «Перемещение ОС».

Либо из главного меню «ОС и НМА» — «Перемещение ОС».

Выведем на просмотр накладную на перемещение ОС (ОС-2).

Посмотрим изменение данных о МОЛ в учете.

Сформируем снова Универсальный отчёт.

Также воспользуемся документом «Ведомость амортизации ОС».

В настройках добавим группировку по МОЛ.

Из ведомости видно перемещение объекта между ответственными лицами.

Смена/увольнение МОЛ на участке «Запасы»

При смене кладовщика или иного сотрудника, ответственного за сохранность материальных ценностей, в аналогичном порядке производится инвентаризация и перемещение ценностей.

Передачу ценностей при смене материально ответственных лиц можно оформлять актом приема-передачи.

Законодательно установленной формы акта нет, поэтому она разрабатывается самостоятельно и должна содержать все обязательные реквизиты первичного учетного документа.

В программе может не вестись учет по складам.

Но не забываем про материалы, переданные в эксплуатацию, и учитываемые на счете МЦ04.

При увольнении сотрудника в программе следует инвентарь переместить на другого работника с помощью документа «Перемещение товаров».

Вид операции «Передача между сотрудниками», и заполнить по остаткам.

Сохраним и проведем документ, проверим какие сформировались проводки, через кнопку.

Конкретный порядок действий и документооборота при смене (увольнении) материально ответственного лица рекомендуем установить в локальном нормативном акте организации.

Как видим, что возможности программы 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 позволяют автоматизировать практически весь процесс смены МОЛ. А данная публикация послужит хорошим подспорьем в этом деле.

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь

Старт курса 1 июля. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!

Подробнее о курсе

Повышение квалификации

Налоги, взносы, пошлины

Как ответить на сообщение ФНС об имущественных налогах организации

Во II квартале ФНС рассылает организациям сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов за 2021 год. Если уплаченная сумма не совпадает с указанной в сообщении, организация может объяснить разницу, подав пояснения. Рассказываем, как заполнить и отправить форму пояснений.

Как ответить на сообщение ФНС об имущественных налогах организации

Мероприятия

Разместить
ГК РФ

Как пользоваться чужим участком, если на нем собственность

Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ с 1 марта 2023 года внесет важные новшества и изменения в первую часть Гражданского кодекса России. В том числе он урегулирует ст. 287.3 ГК пользование чужим земельным участком для собственника здания или сооружения, которые на нём расположены.

Как пользоваться чужим участком, если на нем собственность
Кредитование

Как вернуть деньги за страховку, если кредит погашен досрочно

Уговаривая «застраховать» кредит, сотрудники банков часто приводят весомый аргумент: погасите досрочно — деньги за страховку можно будет вернуть. Разбираем, так ли это, когда и какую именно сумму вернут.

Как вернуть деньги за страховку, если кредит погашен досрочно
Налог на имущество организаций

Вся недвижимость бизнеса будет облагаться по кадастру. Региональные перечни бизнес-центров отменят

Минфин грозится в ближайшие годы разработать поправки в НК, по которым вся недвижимость бизнеса будет облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. При таком раскладе региональные «кадастровые перечни» потеряют свою актуальность.

Как уволить и сменить материально ответственное лицо в 1С

В статье рассмотрим особенности увольнения или смены сотрудника, являющегося материально ответственным лицом (МОЛ), в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0. Ведь менять МОЛ рано или поздно вынужден любой руководитель организации, поэтому отнестись к этому процессу следует предельно внимательно.

Как уволить и сменить материально ответственное лицо в 1С