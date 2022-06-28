Что делать сотрудникам, если компания уходит с российского рынка?

Первый и главный совет — сохраняйте спокойствие и не принимайте важные решения сгоряча. Если вы понимаете, что ваше эмоциональное состояние нестабильно, при этом финансовое положение позволяет не спешить с поиском работы — возьмите паузу.

Перерыв в две-три недели позволит прийти в себя и принять более взвешенное решение относительно дальнейшей карьеры. Используйте это время, чтобы понять, какую работу вы действительно хотите, а также чтобы изучить рынок труда в вашей профессиональной сфере.

Тем специалистам, которые давно не были в роли соискателя, прежде всего стоит провести минимальный самоанализ. В этом помогут простые вопросы, на которые нужно честно ответить самому себе:

— Хочу ли я и дальше выполнять аналогичные задачи?

Вполне может быть, что в текущей роли вам тесно. Или работа перестала приносить прежнее удовольствие и драйв. В таком случае новые обстоятельства логично использовать, чтобы изменить ситуацию. Пропишите, какие именно моменты на предыдущем месте работы вас не устраивали, а что, наоборот, желательно сохранить.

Следующий шаг — продумать, каких изменений в карьере вам бы хотелось. Это послужит критерием для выбора новой компании-работодателя.

Если же на прежней работе вас все устраивало и вы хотите остаться на аналогичной позиции, то нужно четко обозначить свои сильные стороны и прописать несколько ярких успешных кейсов — это пригодится для резюме и собеседования. Не лишним будет и анализ своих слабых сторон. Рассказывать о них потенциальному работодателю не обязательно, но осознавать свои профессиональные недостатки необходимо. Во-первых, это помогает выбрать ту вакансию, где вы будете максимально продуктивны, а во-вторых, это отличная зона роста.

— Какой новый функционал я могу и готов на себя взять?

Этот вопрос важен независимо от того, намерены ли вы искать похожую работу или собираетесь кардинально сменить сферу деятельности. В любом случае переход в другую компанию может потребовать от вас новых навыков и компетенций.

Если вы нацелены на вертикальный рост и рассчитываете занять более высокую позицию, стоит трезво оценить силы и подумать над обоснованием своих притязаний. Подготовьте ответы на следующие вопросы: почему вы уверены, что справитесь? какие знания, навыки и личные качества позволят эффективно выполнять обязанности руководителя? в каких ситуациях на прошлом месте работы вы проявлялись как неформальный лидер?

Ответы можно использовать для сопроводительного письма при отклике на вакансию.

Если вас интересует горизонтальный рост или вы в принципе решили уйти в другую профессию, важно понять, какие направления в приоритете. Их может быть несколько — как смежные, так и совсем далекие от ваших последних обязанностей. Следующий шаг — разобраться, нужно ли вам предварительно получить дополнительную экспертизу, чтобы развиваться в новом амплуа. Что это за навыки? Где и как их можно получить? Если задача требует серьезных ресурсов, то есть смысл совершать карьерный переход постепенно.

Например, найти временную работу, которая не будет отнимать слишком много сил и позволит параллельно проходить обучение.

— Есть ли сегодня такие вакансии? Соответствую ли я их требованиям?

Ответить на этот вопрос помогут не только специализированные сайты по поиску работы, но и коллеги по отрасли, «сарафанное радио» и общий анализ рынка труда. Если вы действительно хорошо разбираетесь в своей сфере, то после короткого изучения ситуации сможете предположить, какой специалист потребуется тому или иному бизнесу на данном этапе развития. Даже если такой вакансии в компании нет — вы можете сами выйти на нанимающих менеджеров с инициативой.

Не проходите мимо кадровых агентств — при обсуждении с консультантом конкретных проектов вы сможете получить рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию и карьерным стратегиям. Предварительно стоит изучить, какие вакансии открыты этим агентством и на каких позициях оно специализируется. Лучше всего отдавать предпочтение тем кадровым компаниям, которые уже имеют опыт работы с интересующей вас профессиональной сферой и отраслью.

Следующий этап после того, как вы ответили на вопросы для карьерного самоанализа, — подготовка резюме. Здесь есть два ключевых правила:

Оперируйте цифрами и фактами, приводите реальные примеры, которые подтверждают ваши навыки. Однозначно стоит избегать расплывчатых формулировок: вместо «повысил эффективность отдела в несколько раз» правильнее будет написать «за два года под моим руководством продажи выросли на 48%». Не расписывайте свой опыт от самого первого рабочего дня после университета. В большинстве случаев потенциального работодателя интересуют последние 7-10 лет вашей карьеры. Исключение — ситуация, когда вы меняете профиль и когда-то уже работали в подобной роли. О таком опыте стоит рассказать подробнее.

В конце хочу еще раз обратить ваше внимание — не поддавайтесь панике и соблазну принять первый попавшийся оффер. Сегодня ситуация меняется буквально каждый день, и вовсе не обязательно завтра возможностей будет меньше.

Спокойствие и адекватная оценка себя как специалиста — лучшие советники в период общей турбулентности.