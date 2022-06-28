Управление финансовыми рисками предприятия: что важно знать

О видах, подходах к минимизации финансовых рисков, и кто с ними должен разбираться рассказывают эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения».

Финансовый риск — это риск потери денежных средств и капитала. Это вероятность негативного события, влияющего на уменьшение дохода или капитала, возникающего из-за неопределенности условий финансово-хозяйственной деятельности предприятия (при неспособности выполнить финансовые обязательства предприятия перед партнерами в результате нестабильности в покупательной способности денег, формирование оптимальной структуры капитала).

Финансовые риски подразделяются на связанные с покупательной способностью денег, риски, связанные с инвестированием капитала, и риски упущенной выгоды.

Финансовые риски — процесс которым можно и нужно управлять. Важно действовать рационально и различать риски, как они поддаются влиянию в тех или иных обстоятельствах.

Подходы к минимизации финансовых рисков

Подход № 1 «Уход или избегание финансовых рисков

Компания выполняет только такие действия, которые не подразумевают финансовых рисков. Например, работая только с надежными поставщиками и партнерами.

Однако на практике этот способ трудно реализуем. Например, на рынке только один ближайший поставщик, который выпускает ту или иную продукцию, но он относится к ненадежным. Приостановка работы с таким может грозить производству крахом. Или отказ от использования кредитов и ведения инвестиционной деятельности, что в современном бизнесе труднореализуемо в принципе. И многое другое.

Это абсолютно консервативный подход, который не дает практического роста и развития предприятию.

Подход № 2 «Предотвращение финансовых рисков».

Данный способ предполагает острожное информирование, запланированное ведение деятельности. Сюда входят следующие мероприятия:

мониторинг; сбор; анализ информации о рынке; прогнозирование развития ситуации на рынке; планирование на всех уровнях деятельности компании, а именно стратегическое, оперативное, использование маркетинговых операций и установка лимитов получения гарантий обеспечения деятельности.

По сути это рефлексный, осторожный, но в то же время плановый подход. При этом при минимальных рисках и маневренности к плановой ситуации.

Подход № 3 «Принятие финансовых рисков»

Появился определенный риск — принимаем его как неизбежное. Бизнес демонстрирует готовность идти на риск, создает определенные резервы, направляет рисковую деятельность и локализует негативные сценарии, влияет на общую финансовую устойчивость.

В таком режиме обычно предпочитают работать новаторы. Однако такой подход демонстрирует непредсказуемый итог. Возможен как кратный быстрый рост прибыли, так и серьезное падение доходов.

Подход № 4 «Перенос рисковых факторов на посредника»

В этом случае используются инструменты страхования деятельности в различных страховых компаниях. Данный подход преобладает среди компаний, имеющих определенный вес на рынке.

То есть среди тех, которые могут гарантировать своим имуществом страховые риски, активно развиваются и могут позволить себе применять инструменты финансовых посредников для создания устойчивости операционной деятельности.

Виды финансовых рисков

Вид № 1 «Риск изменения стоимости денег или рыночный риск»

Это как раз то, что произошло в данный момент на волне экономического кризиса. Это опасно тем, что запланированные денежные активы либо обесцениваются, либо нарастают излишки, что увеличивает налог на прибыль.

Данный риск предсказать практически невозможно.

Вид № 2 «Валютный риск»

Ему подвержены предприятия ведущие внешнеэкономическую деятельность, закупающиеся и кредитующиеся в валюте. На данный момент один из самых распространенных и реально работающих рисков.

Вид № 3 «Кредитный риск»

Кредитование часть любого коммерческого предприятия. Данный риск предсказать практически невозможно. Характеризуется отсутствием возможности выполнения финансовых обязательств кредиторами. Чем больше закредитованность, тем менее прибыль предприятия.

Кредитный риск возникает не только из-за заключенных договоров с банками, но и при работе с поставщиками, подрядчиками, если в договоре предусмотрена пост оплата после реализации конечной продукции, или оплата долями. Таким образом может возникнуть кредиторская задолженность.

Большая кредиторская задолженность — всегда риск банкротства.

Вид № 4 «Инвестиционный риск»

Обычно предприятие вкладывает активы, а именно свободные денежные средства в инвестиции, для того чтобы они росли. Вкладывать можно в развитие производства, наращивание экономического потенциала, инвестиционные активы, которые позволяют увеличивать капитализацию процесса.

Однако в этом процессе могут случаться финансовые потери активов по независящим от предприятия причинам.

Кто должен управлять финансовыми рисками?

Большинство компаний предпочитают нанимать финансового директора и вместе с ним отдел финансового менеджмента, которые вникают в структуру предприятия, составляют финансовый план и прогноз.

Некоторый бизнес предпочитает отдавать эту деятельность на аутсорсинг, который способен управлять финансовыми рисками более профессионально. В любом случае слово остается за собственником компании.

Оценивать и предлагать решения по выходу из финансовых рисков — обязанность финансового менеджера, как внутреннего, так и на аутсорсинге.

Основой его работы является качественный анализ финансовых рисков конкретного предприятия. Данный подход требует высокой квалификации самого специалиста. На основании заключений по финансовым рискам готовится план движения предприятия вперед, сквозь финансовые риски.