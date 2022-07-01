Положения по персданным и новые отчеты в службу занятости. На что обратить внимание бухгалтеру и руководителю

Документы по персданным

Недавно восстанавливали клиенту (небольшой компании) документы по персональным данным, и вот какие документы для него делали.

Может быть, перечень поможет сориентироваться, какие вообще документы необходимо подготовить по этому направлению.

Список документов, необходимых для работы с персональными данными работников (кроме ИТ- части):

Политика о персональных данных.

Положение о персональных данных работников.

Приказ об ответственном (ответственных) за работу с персональными данными.

Приказ об утверждении списка лиц для доступа к персональным данным.

Дополнение в должностные инструкции ответственных работников и допущенных работников.

Обязательство о неразглашении персональных данных работников.

Согласие на обработку персональных данных (в том числе биометрических данных).

Согласие на обработку персональных данных для распространения.

Согласие работника на передачу персональных данных третьим лицам.

Согласие на получение данных от третьих лиц.

Приказ об утверждении перечня помещений для обработки персональных данных.

Приказ об утверждении мест хранения данных персональных данных.

Приказ о комиссии для уничтожения персональных данных.

Акт на выделение документов для уничтожения персональных данных.

Акт на уничтожение персональных данных.

Номенклатура дел (для определения сроков хранения).

Положение о Видеонаблюдении.

Приказ о Видеонаблюдении.

Согласие на видеонаблюдение

Уведомление о введении системы видеонаблюдения.

Приказ о внутреннем контроле (аудиторе).

Протокол внутреннего контроля персональных данных.

По-моему, немало документов — работать и работать. И еще ведь в актуальном состоянии надо их поддерживать, например, приказы о допущенных, об ответственных....

Отчеты в службу занятости

Второй перечень — перечень отчетов в службу занятости, которые делала для слушателей и клиентов, чтобы «уложить в голове» информацию об отчетах. Вдруг, тоже будет полезно.

Какие отчеты нужно подавать в службу занятости, и какие формы подачи отчетности используются: