Положения по персданным и новые отчеты в службу занятости. На что обратить внимание бухгалтеру и руководителю

Документы по персданным
Недавно восстанавливали клиенту (небольшой компании) документы по персональным данным, и вот какие документы для него делали.
Может быть, перечень поможет сориентироваться, какие вообще документы необходимо подготовить по этому направлению.
Список документов, необходимых для работы с персональными данными работников (кроме ИТ- части):
- Политика о персональных данных.
- Положение о персональных данных работников.
- Приказ об ответственном (ответственных) за работу с персональными данными.
- Приказ об утверждении списка лиц для доступа к персональным данным.
- Дополнение в должностные инструкции ответственных работников и допущенных работников.
- Обязательство о неразглашении персональных данных работников.
- Согласие на обработку персональных данных (в том числе биометрических данных).
- Согласие на обработку персональных данных для распространения.
- Согласие работника на передачу персональных данных третьим лицам.
- Согласие на получение данных от третьих лиц.
- Приказ об утверждении перечня помещений для обработки персональных данных.
- Приказ об утверждении мест хранения данных персональных данных.
- Приказ о комиссии для уничтожения персональных данных.
- Акт на выделение документов для уничтожения персональных данных.
- Акт на уничтожение персональных данных.
- Номенклатура дел (для определения сроков хранения).
- Положение о Видеонаблюдении.
- Приказ о Видеонаблюдении.
- Согласие на видеонаблюдение
- Уведомление о введении системы видеонаблюдения.
- Приказ о внутреннем контроле (аудиторе).
- Протокол внутреннего контроля персональных данных.
По-моему, немало документов — работать и работать. И еще ведь в актуальном состоянии надо их поддерживать, например, приказы о допущенных, об ответственных....
Отчеты в службу занятости
Второй перечень — перечень отчетов в службу занятости, которые делала для слушателей и клиентов, чтобы «уложить в голове» информацию об отчетах. Вдруг, тоже будет полезно.
Какие отчеты нужно подавать в службу занятости, и какие формы подачи отчетности используются:
- Отчет о квотировании — на сайте «Работа в России», ежемесячно (форма — Приложение 5 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24).
- Информация о реабилитации инвалидов — на сайте «Работа в России», ежемесячно (форма — Приложение 4 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24). Что там писать — непонятно, никаких мероприятий по реабилитации работодатели обычно не проводят. У меня клиенты прочерки ставят.
- Отчет о сокращении/ликвидации — на сайте «Работа в России», не позднее чем за два месяца при наличии таких мероприятий (форма — Приложение 4 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24).
- Отчет о неполном времени/приостановлении/дистанте — на сайте «Работа в России», в течение трех рабочих дней после принятия решения (форма — Приложение 1 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24). По приостановлению (простою) — только если все производство или вся организация. Про дистанционке по-прежнему не очень понятно — получается, о любом переводе на дистант требуется подача этой отчетности? Странно...
- Отчет о банкротстве — на сайте «Работа в России», ежемесячно, если есть такая процедура (форма — Приложение 3 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24).
- Отчет о вакансиях, плюс форма по каждой вакансии — на сайте «Работа в России», ежемесячно (форма — Приложение 8, 9 к приказу Минтруда от 20 октября 2021 года № 738н). Как я поняла, по истечению месяца вакансии исчезают, и на следующий месяц даже если не были закрыты вакансии, надо опять заводить те же самые если не закрыты были? Не понимаю, зачем так?
- Отметка при приеме работника/отказе в приеме — на сайте «Работа в России» — в случае приема/отказа, в 5-дневный срок, на сайте «Работа в России», либо в направлении органа службы занятости отметка о дне явки гражданина, причине отказа в приеме на работу и возврат направления гражданину в случае, если работодатель не зарегистрирован на единой цифровой платформе.
- Отчет по квотированию (инвалидов и других категорий) в региональную службу занятости на бумажном носителе (как подавали ранее, до 01.01.2022). Лучше уточнить в региональных службах занятости. В одних регионах требуют, в других — нет. Мы-то все думали, что отчет о вакансиях на сайте «Работа в России» — это вместо этих отчетов (по крайней мере, в части инвалидов), чтобы нам жизнь облегчить. Оказалось, нет, чтобы усложнить...