Утвержден единый акт сверки для контрагентов и ИФНС

Что случилось

С 21 июля фирмы и предприниматели могут использовать одну форму акта как для сверки с контрагентами, так и для представления в налоговую (по требованию последней). Соответствующую форму утвердила ФНС от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405, она вступит в силу 30 дней спустя после опубликования, т. е. 21-го июля.

Зачем используется акт сверки

Компании вправе свериться с поставщиками и покупателями. Для этого составляют акт сверки, а затем сканируют его для отправки инспекторам, если те потребуют.

Теперь у документа есть электронный формат.

Подробнее о цифровом формате

Налоговое законодательство предусматривает представление цифровых документов по требованию ИФНС в т. е. по форматам, утвержденным ею (п. 2 статьи 93 НК). Теперь утверждена форма, по которой представляется акт сверки взаимных расчетов.

Новый акт состоит из двух файлов. Первый – файл обмена получателя, второй – отправителя.

Как и в традиционном акте, в цифровом документе имеются:

детальное описание операций как со стороны отправителя, так и получателя;

сведения о разногласиях (если таковые возникнут);

подписи (применяются УКЭП отправителя и получателя).

Основанием для составления цифрового акта сверки взаимных расчетов так же, как и традиционной формы, являются данные бухгалтерского учета, определяющие сальдо взаиморасчетов.