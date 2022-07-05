Что сейчас происходит с профессией аудитора и как им стать? Советы для тех, кто хочет сменить работу

Новые реалии неизбежно повлияли на работу не только квалифицированных аудиторов, но и тех, кто находится в процессе сдачи экзаменов на получение аттестата аудиторов.

В октябре 2021 года состоялась первая сессия заключительного, третьего этапа квалификационного экзамена, проводимого Единой аттестационной комиссией. По итогам сессии 13 человек признаны сдавшими квалификационный экзамен на аттестат аудитора. Они первые, кто сдал новый модульный экзамен согласно Порядку проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденному приказом Минфина от 14.11.2018 № 232н.

Единая аттестационная комиссия выяснила, как эти специалисты сдавали экзамены, адаптировались к новым реалиями и что они думают о перспективе развития профессии аудитора.

Какова сфера деятельности компании, в которой вы работаете? Почему возникла необходимость получить квалификационный аттестат аудитора?

«Я работаю в аудиторской компании. У нас невозможно получить повышение до определенного уровня, если у тебя нет аттестата аудитора».

Анна Якубова, менеджер аудиторской фирмы:

«Оказание профессиональных услуг (аудиторско-консалтинговая фирма). Необходимость получения квалификационного аттестата аудитора непосредственно вызвана нормативными требованиями, предъявляемыми к профессии аудитора».

Кристина Константинова, менеджер по аудиту компании Б1:

«Я работаю в компании, которая ранее называлась Ernst & Young (новое название бренда — Б1). Сейчас наша компания называется „Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги“ (название юридического лица). Аттестат аудитора был одним из требований для дальнейшего карьерного роста, для подтверждения своих компетенций аудитора».

Ольга Каблукова, менеджер по аудиту компании Б1:

«Внешний аудит. Соответствие требованиям действующего законодательства в рамках аудита общественно значимых организаций (ОЗО). Дополнительный стимул для сдачи — зачет части экзаменов по АССА».

Юлия Шестопалова, менеджер в АО ДРТ:

«Я работаю в компании „Деловые решения и технологии“, которая ранее называлась Deloitte. Необходимость получить квалификационный аттестат аудитора возникла в первую очередь для повышения на работе».

Сколько времени у вас заняло прохождение квалификационного экзамена на аттестат аудитора с момента регистрации в ЕАК до сдачи заключительного модуля?

«Я начала сдавать ещё по старой схеме, где один тест проводится по всем предметам, в декабре 2019 года. Затем я сдавала письменные экзамены по новой схеме — в каждую сессию по 2 экзамена. И в декабре 2021 года сдала последний 3 этап».

Кристина Константинова:

«Мне пришлось сдавать экзамены в ускоренном режиме — потребовалось около 1,5 лет для получения лицензии».

Татьяна Севостьянова, старший эксперт отдела аудита компании Б1:

«С момента принятия решения сдавать экзамен по новой модели и регистрации личного кабинета до сдачи экзамена прошел примерно год. Сдавать экзамен по новой модели, я решила в ноябре 2020 года, в декабре-марте сдавала частями 1 этап „в спокойном режиме“, в летнюю сессию — 2 этап, в октябре — 3 этап. В целом, график был достаточно интенсивным, но такой график, позволил мне не расслабиться и „не забыть“ к 3 этапу то, что я повторяла в рамках подготовки к 1 и 2 этапу».

Как вы готовились: самостоятельно, проходили обучение в специализированном учебном центре, по месту работы?

«Все зависело от этапа. Первый этап — это тестирование, к нему я готовилась в основном самостоятельно. Но так как это был на тот момент новый формат экзамена, мало кто знал, что он из себя представляет, как к нему готовиться. Я самостоятельно оплачивала обучающие материалы учебно-методического центра. Также пользовалась материалами, которые есть на сайте ЕАК. В нашей компании были методологические материалы по старому формату экзамена. Они также были полезны при подготовке к первому этапу. Для второго этапа требуется комплексность знаний, поэтому требуется больше времени на подготовку. Третий этап не был для меня сложным — знания, полученные при подготовке к прошлым этапам, а также опыт работы помогли сдать его с первой попытки».

Татьяна Севостьянова:

«Я совмещала все варианты подготовки. К 1 этапу я готовилась самостоятельно. Ко второму этапу по двум предметам, показавшимся мне более легкими исходя из опыта первого этапа, я готовилась самостоятельно, по остальным проходила обучение в учебном центре. Также я слушала вебинары, которые ЕАК проводит перед вторым и третьим этапами экзамена. Они показались мне достаточно полезными — конечно, недостающие знания за пару часов они не восполнят, но на них грамотно подчеркиваются практические аспекты ответов на вопросы. Соответственно, это придавало мне уверенности и спокойствия на экзаменах».

Юлия Шестопалова

«Поскольку наша компания заинтересована в успешной сдачи сотрудниками экзаменов в ЕАК, у нас есть специалисты, которые помогают подготовиться к сдаче. Кроме того, я сама дополнительно изучала необходимые материалы и использовала примеры заданий, которые есть на сайте ЕАК».

Какие трудности у вас возникали во время сдачи экзамена? Какие из экзаменационных модулей оказались для Вас самыми простыми/сложными?

«Наиболее простыми модулями показались „Анализ и оценка устойчивости бизнеса“, „Управленческий учет, управление рисками, внутренний контроль“ (основной этап экзамена), наиболее трудным — „Правовое регулирование экономической деятельности“. Третий этап экзамена, комплексная задача, показался очень интересным и достаточно приближенным к реальной ситуации. Считаю, что новый формат экзамена очень удачный по сравнению с прежним, охватывает гораздо больше практических примеров».

Ольга Каблукова:

«Из модулей наиболее простыми для меня оказались: финансы, налоги. Наиболее сложным, к моему удивлению, оказался аудит. Единственное могу сказать, что единовременно сдавать 2 модуль (все 6 дисциплин) в три дня без перерыва физически сложно. Хотя саму подготовку считаю правильным и более продуктивным организовывать сразу по всем шести дисциплинам, так как много смежных вопросов и получается наиболее комплексный подход к подготовке».

Татьяна Севостьянова:

«На всех этапах процедура была организована хорошо, была возможность выбора количества предметов в сессию (на 1 и 2 этапах), выбор сессий, что позволяло грамотно рассчитать свои силы. Самыми простыми показались модули, касающиеся финансов, т. к., на мой взгляд, они включали самые основы предмета. Бухгалтерский учет и аудит показались умеренно сложными, так как, несмотря на большой объем охватываемого материала, практический опыт работы очень сильно помогает в сдаче этих модулей. Самым сложным показалось, наверное, право, т.к. на практике с тонкостями, требуемыми на экзамене, я сталкивалась нечасто и нужно было специфично готовиться, изучать материал по большинству тем, чтобы „освежить“ знания и термины».

Какой совет вы можете дать тем, кто собирается сдавать квалификационный экзамен?

«При подготовке стоит уделить достаточное время самостоятельному разбору примеров экзаменационных билетов, разбору и повтору наиболее трудных для себя тем».

Кристина Константинова:

«Всем своим коллегам, которые сдают или собираются сдавать экзамен, я всегда говорю, что лучше не откладывать подготовку. Если ты понимаешь, что работаешь в аудиторской сфере и тебе это интересно, лучше начать заранее сдавать, чтобы не попасть в такую ситуацию, как я, когда мне за год пришлось сдать все модули. Лучше начать подготовку раньше и делать это в более спокойном режиме, когда у тебя есть возможность выходить на 1-2 экзамена, чтобы сильно себя не перенапрягать. Также надо понимать, что для сдачи второго и третьего этапа требуется опыт работы. Кроме того, важно разобраться в требованиях к экзамену — правильное построение ответа на вопрос поможет не потерять ценные баллы».

Ольга Каблукова:

«Совет не растягивать сдачу экзамена на длительный период времени и по возможности выбирать для сдачи одновременно несколько дисциплин».

На ваш взгляд, как будет трансформироваться профессия аудитора в обозримом будущем?

«В связи с автоматизацией всего, думаю, что в будущем мы сможем больше полагаться на IT контроли и основное внимание уделять вопросам, которые требуют суждение, а объем рутины и тестирования первичных документов будет снижаться».

Ольга Каблукова:

«Сложно сказать, надеюсь, новые требования законодательства и последние подходы к сдаче экзамена будут способствовать повышению качества аудита, престижа самой профессии».

Татьяна Севостьянова:

«Сложно предсказать. Думаю, тренд на цифровизацию останется, но в ближайшей перспективе в фокус войдут аспекты, связанные с изменившийся средой и ее влиянием на деятельность аудируемых компаний, и, как следствие, на аудит и аудиторов».

Планируете ли вы дополнительно повышать квалификацию/проходить аттестацию, получать профессиональные сертификаты? Если да, то какие?

«В ближайшем будущем нет. У меня есть сертификат ACCA и сертификат аудитора. Пока что, думаю, этого достаточно».

Татьяна Севостьянова:

«Пока не рассматривала предметно такую возможность — так как экзамены на квалификационный аттестат были достаточно интенсивными, нужно восстановить силы».

Юлия Шестопалова:

«Да, я бы хотела получить сертификаты в АССА, поскольку в первую очередь есть возможность зачесть некоторые из модулей, которые уже сданы в ЕАК».