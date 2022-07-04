Санкции 2022

Цитата дня. Про импортозамещение и позитив

Минпромторг оценил возможный уход Microsoft из России. Спойлер: это оказывается круто!

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Мы, конечно, понимаем, что замглавы Минпромторга Василий Шпак имел ввиду состояние рынка, но заявление все равно звучит по меньшей мере чересчур оптимистично:


«Те, кто привык пользоваться пиратскими версиями, те, наверное, и будут продолжать ими пользоваться. В этом смысле, есть Microsoft на рынке или нет Microsoft на рынке, особо влияния не окажет. С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта, этот шаг безусловно позитивный».


Столь же оптимистично рассказать о достойных российских аналогах Microsoft у замглавы Минпромторга, к сожалению, не получилось.

Повышение квалификации

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