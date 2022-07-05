Валюта

Куда принести доллары и евро?

Собрали для вас актуальные предложения банков без комиссии за хранение валюты.

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В начале июня крупные российские банки прекратили открывать новые вклады и накопительные счета в долларах, евро, франках и фунтах, а также стали вводить комиссии за обслуживание счетов в этих валютах. Клиенты начали массово снимать валюту, а СМИ — составлять списки банков, где хранение валюты стало платным.

На проблему обратил внимание ЦБ. Он призвал банки не ухудшать условия обслуживания действующих клиентов и предупредил, что накажет нарушителей. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина даже отдельно разъясняла, что «никакой речи о принудительной конвертации валютных счетов россиян в рублевые в России не идет».

Frank Media разбирались, остались ли в российских банках бесплатные варианты для хранения валюты.

Как мы искали?

Чтобы сделать выборку, возьмем топ-30 банков по объему средств физлиц в валюте на 1 февраля 2022 года.

Более поздних агрегированных данных нет, поскольку ЦБ разрешил банкам с февраля не публиковать свою бухгалтерскую отчетность и сам перестал раскрывать такие данные.

Аналитики Frank RG обзвонили колл-центры банков, чтобы выяснить, можно ли в банке открыть текущий или накопительный счет в валюте, а также оформить валютный вклад. Frank Media сопоставил собранную информацию с данными, которую предоставили пресс-службы банков.

К каким выводам мы пришли?

  • Банки продолжают открывать текущие счета, накопительные счета и вклады в валюте.
  • Самой распространенной валютой, в которой можно открыть счет и вклад, остаются доллары США.
  • Среди экзотических валют заметно распространение юаня: в нем можно открыть не только текущий счет, но и вклад, а также накопительный счет.
  • Юань и йена являются самыми доходными валютами: ставки по ним выше, чем по продуктам в долларах и евро. Можно найти варианты вкладов по 1% годовых (юань) и 1,5% годовых (йена).
  • Заработать на долларах и евро уже не получится. Самая высокая ставка в топ-30 банков по вкладам в долларах и евро — 0,5%. Самая низкая — 0,001%.
  • Порог входа в такие продукты по-прежнему невысок. Например, минимальная сумма для вклада в УБРиР — от 50 условных единиц (долларов или евро).
  • Некоторые банки стали устанавливать лимиты сумм, свыше которых берется комиссия. Распространенный вариант — суммировать остатки на всех валютных счетах и рассчитывать комиссию с общего превышения. Например, так делает «Уралсиб».
  • Также банки могут ограничивать количество валютных сберегательных продуктов, которые доступны одному клиенту. Например, банк «Санкт-Петербург» разрешает клиенту открыть только один вклад в долларах или евро.

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Топ-30 банков по объему средств граждан в валюте.

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