Куда принести доллары и евро?

В начале июня крупные российские банки прекратили открывать новые вклады и накопительные счета в долларах, евро, франках и фунтах, а также стали вводить комиссии за обслуживание счетов в этих валютах. Клиенты начали массово снимать валюту, а СМИ — составлять списки банков, где хранение валюты стало платным.

На проблему обратил внимание ЦБ. Он призвал банки не ухудшать условия обслуживания действующих клиентов и предупредил, что накажет нарушителей. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина даже отдельно разъясняла, что «никакой речи о принудительной конвертации валютных счетов россиян в рублевые в России не идет».

Frank Media разбирались, остались ли в российских банках бесплатные варианты для хранения валюты.

Как мы искали?

Чтобы сделать выборку, возьмем топ-30 банков по объему средств физлиц в валюте на 1 февраля 2022 года.

Более поздних агрегированных данных нет, поскольку ЦБ разрешил банкам с февраля не публиковать свою бухгалтерскую отчетность и сам перестал раскрывать такие данные.

Аналитики Frank RG обзвонили колл-центры банков, чтобы выяснить, можно ли в банке открыть текущий или накопительный счет в валюте, а также оформить валютный вклад. Frank Media сопоставил собранную информацию с данными, которую предоставили пресс-службы банков.

К каким выводам мы пришли?

Банки продолжают открывать текущие счета, накопительные счета и вклады в валюте.

Самой распространенной валютой, в которой можно открыть счет и вклад, остаются доллары США.

Среди экзотических валют заметно распространение юаня : в нем можно открыть не только текущий счет, но и вклад, а также накопительный счет.

: в нем можно открыть не только текущий счет, но и вклад, а также накопительный счет. Юань и йена являются самыми доходными валютами : ставки по ним выше, чем по продуктам в долларах и евро. Можно найти варианты вкладов по 1% годовых (юань) и 1,5% годовых (йена).

: ставки по ним выше, чем по продуктам в долларах и евро. Можно найти варианты вкладов по 1% годовых (юань) и 1,5% годовых (йена). Заработать на долларах и евро уже не получится . Самая высокая ставка в топ-30 банков по вкладам в долларах и евро — 0,5%. Самая низкая — 0,001%.

. Самая высокая ставка в топ-30 банков по вкладам в долларах и евро — 0,5%. Самая низкая — 0,001%. Порог входа в такие продукты по-прежнему невысок. Например, минимальная сумма для вклада в УБРиР — от 50 условных единиц (долларов или евро).

Некоторые банки стали устанавливать лимиты сумм, свыше которых берется комиссия . Распространенный вариант — суммировать остатки на всех валютных счетах и рассчитывать комиссию с общего превышения. Например, так делает «Уралсиб».

. Распространенный вариант — суммировать остатки на всех валютных счетах и рассчитывать комиссию с общего превышения. Например, так делает «Уралсиб». Также банки могут ограничивать количество валютных сберегательных продуктов, которые доступны одному клиенту. Например, банк «Санкт-Петербург» разрешает клиенту открыть только один вклад в долларах или евро.

Банки, где хранение валюты пока бесплатное

Топ-30 банков по объему средств граждан в валюте.