Депозит или страховка. Что выгоднее при аренде жилья?

Какие полисы предлагают страховщики

Купить полис страхования недвижимости может и ее собственник, и арендатор, причем на стандартных условиях и онлайн.

Коробочные продукты по набору рисков такие же, как и для недвижимости, которая не сдается в аренду. Можно застраховать:

предметы интерьера;

отделку;

ответственность перед соседями (этот риск особенно актуален для арендодателей);

инженерное оборудование;

конструктив — пол, потолок и стены;

личные вещи (этот риск более актуален для арендаторов).

Сумма страхового покрытия по рискам может быть стандартной в рамках предложения страховщика (коробочные полисы), а может устанавливаться индивидуально на основании заключения об оценке, договора строительного подряда или чеков (для домашнего имущества).

Какие исключения из страховых случаев

Во всех договорах страхования присутствует перечень исключений из страхового покрытия. Компании могут отказать в выплате, если застрахованная техника вышла из строя:

без воздействия внешних причин;

потому что были нарушены требования безопасности (не выключены утюг, кран или плита);

при умышленных действиях, которые привели к поломке или порче имущества;

из-за действий детей и домашних животных;

по причинам глобальных катастроф: военных действий, радиации и т. д.;

из-за изъятия имущества государством;

из-за ошибок при строительстве дома.

Коробочный полис или индивидуальный

При продаже полиса у большинства страховых компаний наличие договора найма не является обязательным требованием. Но факт сдачи в аренду может сыграть решающую роль, если речь пойдет о выплате возмещения.

Например, в стандартных условиях страхования жилья риск повреждения имущества арендаторами не входит в страховое покрытие. Если после отъезда квартиросъемщиков обнаружились повреждения мебели, сломанная техника или испорченный интерьер, то есть вероятность остаться без выплат.

«Порча отделки или имущества квартиросъемщиками не будет признана страховым случаем, так как собственник добровольно пустил арендаторов в квартиру на основании договора аренды, в котором прописаны права и обязанности сторон», — пояснили в «Страховом доме ВСК».

«Риск ущерба от действий арендатора — это особенный риск, в коробочные решения и классические продукты он обычно не включен, — говорит родитель управления страхования имущества физлиц "АльфаСтрахование" Татьяна Ходеева. — На страховом рынке есть отдельные продукты для таких случаев».

Например, у «Ингосстрах» отдельный страховой продукт содержит риск выплаты при повреждении имущества арендатором. Но этот факт должен быть подтвержден обеими сторонами в письменной форме. Кроме того, полис может покрывать финансовые риски собственника в связи досрочным выездом арендатора.

У страховщика «Манго» и «Яндекс.Недвижимость» помимо стандартных рисков (ущерб недвижимости при пожаре, краже или потопе, ущерб квартирам соседей) полис страхует неуплату аренды и простой квартиры при досрочном съезде арендатора.

Сколько стоит застраховать жилье

Сдача квартиры в аренду — это дополнительный риск, поэтому страхование такой недвижимости стоит дороже, чем помещений, в которых проживает сам собственник. В среднем стоимость страхового полиса возрастает на 15–20% и составляет 3–5 тыс. рублей при оптимальном наборе рисков.

Чем старше недвижимость, то есть больше вероятность наступления тех или иных страховых случаев, например, возгорания электропроводки, тем выше будет цена полиса. И наоборот. Влияет на тариф и сумма страхового покрытия по каждому риску, которая может варьироваться от нескольких сотен тысяч рублей до миллионов, плюс наличие систем безопасности в доме.

«Многое зависит от систем безопасности и других опций. Например, при страховании отделки арендованной квартиры в доме 2010 года постройки в Москве на 300 тыс. рублей премия составит 1,6 тыс. рублей, но если в квартире установлена система контроля утечек и автоматического перекрытия водоснабжения, а также есть пожарная и охранная сигнализация, то премия будет 1,1 тыс. рублей», — пояснил главный андеррайтер по имущественным видам страхования компании «Абсолют Страхование» Михаил Панкратов.

При страховании такой квартиры в «ВСК» по полису со стандартным набором рисков внутренней отделки на 300 тыс. рублей, домашнего имущества на 250 тыс. рублей и ответственности перед третьими лицами на 300 тыс. рублей стоимость годового полиса будет 5 617 рублей.

Кто получит выплаты

Правило «кто купил полис, тот и получает возмещение» в случае страхования арендованного жилья не работает. Если не заключен договор аренды, получателем выплаты чаще всего будет собственник помещения.

В «Абсолют Страховании» и «Ингосстрахе» страховое возмещение может получить арендатор, если он застраховал имущественные риски и в договоре найма есть пункт, что именно он отвечает за имущество во время аренды. В памятке «СберСтрахования» говорится, что если страхователь не имеет возможности подтвердить имущественный интерес к объекту страхования, то страховая выплата произведена не будет, так как договор страхования будет признан недействительным.

В «ВСК» пояснили, что при наступлении страхового случая выплата в части самой квартиры (конструктива, внутренней отделки) и имущества собственника квартиры выплачивается ему, так как именно он является лицом, у которого есть имущественный интерес в сохранении застрахованного имущества. «Если арендатор привез в квартиру какое-то свое имущество, например, ноутбук или шубу, и хочет, чтобы оно тоже было застраховано, то это лучше дополнительно оговорить при заключении договора страхования. Возможно, потребуется составить опись. Важно и какие документы будут предоставлены для подтверждения имущественного интереса арендатора», — пояснили в компании.

Аналогично и у «АльфаСтрахование». По словам Татьяны Ходеевой, по конструктиву и отделке жилых помещений выплату получает собственник жилого помещения. В случае с движимым имуществом возможны оба варианта.

Какое жилье застраховать не удастся

Чем более старой является недвижимость (а значит, наступление рисков более вероятно), тем меньше шансов ее застраховать. Либо полис будет стоить значительно дороже.

Не хотят страховщики принимать на страхование:

дома деревянные или с деревянными перекрытиями;

жилье в ветхом и аварийном состоянии, а также подлежащее сносу;

квартиры, расположенные в домах ранее 1950 года постройки;

коммунальные квартиры и отдельные комнаты в них;

квартиры, используемые в коммерческих целях;

отдельные комнаты в квартирах;

квартиры с несогласованными перепланировками.

Отказаться продать полис страховщик может в случае, если квартира используется под хостел или мини-гостиницу, а также при посуточной аренде.

«При страховании домов мы обращаем внимание на срок аренды. При почасовой или посуточной аренде риск существенный, особенно при наличии открытого огня (бани, мангалы). То, что нельзя застраховать, прописано в правилах, и обычно это совокупность нескольких рисков», — рассказали в «Абсолют Страховании».

Как быстро можно получить выплату

Обычно выплаты до 50 тыс. рублей страховые компании перечисляют страхователям в течение пары дней после сообщения об инциденте. Для этого не требуются справки из компетентных органов и осмотр пострадавшего имущества экспертом от страховщика — достаточно будет фото.

Более крупные суммы могут потребовать дополнительных проверок, справок из аварийной службы, управляющей компании или МЧС. После этого помещение осмотрит представитель страховой. На все это уходит до двух недель.

Расторжение договора

Купить страховой полис можно как с помесячной оплатой, так и сразу на год. Во втором случае квартиросъемщикам будет проблематично вернуть деньги за неиспользованную часть полиса, если вдруг придется покинуть квартиру раньше срока. Хотя условия досрочного расторжения договора отличаются у страховщиков. Например, в «Абсолют Страховании» допустили возврат части премии, но «за вычетом дней, которые договор действовал, и возможных расходов компании».

Общее в правилах страховщиков только право расторжения в период охлаждения (14 дней с момента покупки) — в этом случае премию вернут в полном объеме.

Может ли страховка заменить депозит?

Сдавая недвижимость в аренду, в большинстве случаев ее собственник требует от арендатора внести так называемый депозит — размер ежемесячного платежа за месяц или два вперед. Если арендатор повредит мебель или нанесет урон ремонту, собственник деньги не возвращает.

До недавнего времени именно депозит был основным гарантом сохранности имущества. Но в нынешних условиях роста цен на стройматериалы и мебель депозит может не покрыть урон, ведь неизвестно, в какое состояние наниматель приведет дом или квартиру.

Полис страхования жилья способен заменить депозит и оказаться более выгодным с финансовой точки зрения. «В случае страхования владелец недвижимости может быть более защищен, чем при использовании страхового депозита, потому что суммы последнего может оказаться недостаточно, если квартире был нанесен существенный ущерб, — объяснил руководитель проектного офиса страховой вертикали Банки.ру Александр Макаров. — Выгодно страхование и с точки зрения арендатора, которому в классическом сценарии нужно не просто оплатить первый месяц аренды, но и внести депозит. То есть это двойная финансовая нагрузка. При страховании такого не происходит, потому что плата за полис существенно меньше и в большинстве случаев переложена на арендодателя».

Поэтому интерес у собственников жилья к его страхованию постепенно увеличивается. Хотя, по словам Александра Макарова, механизм «страховка вместо депозита» пока не сильно распространен на российском рынке. «Мне известно лишь об одном специализированном продукте — его запустили в 2020 году "Манго Страхование" совместно с "Яндекс.Арендой", ЦИАН "Сдай/Сними 2.0" и ПИК-Брокер, — поделился он. — По крайней мере на бумаге предложение выглядит более привлекательным, чем старый добрый депозит. Но услуга пока не получила широкого распространения в первую очередь из-за того, что рынок аренды устоявшийся, и отход от классических практик — дело сложное. Еще одна возможная причина в том, что вывели на рынок упомянутый выше продукт как составную часть других от "Яндекс", ПИК, ЦИАН, которые принципиально меняли клиентский опыт при аренде жилья. Насколько могу судить, рынок не был готов к таким кардинальным изменениям и предпочел остаться со старыми, но проверенными инструментами, в том числе депозитом как механизмом защиты».