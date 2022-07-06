Самозанятые

Обзор предстоящих изменений для самозанятых

Разберем, какие нововведения в части налога на профессиональный доход уже вступили в силу и вступят в ближайшее время.

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Законодательная база

С 1 июля 2022 года заработало постановление Правительства от 29.06.2022 № 1160. Оно обновило максимальную сумму соцконтракта для ИП и самозанятых. 

С 1 августа вступит в силу закон от 28.06.2022 № 206-ФЗ, который внес изменения в закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Последний регламентирует вопросы работы в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Социальный контракт

Теперь граждане, чьи доходы за последние три месяца были ниже прожиточного минимума, смогут претендовать на получение больше финансовой поддержки.

Предельная величина выделяемых государством средств на решение социальных и финансовых вопросов выросла с 250 до 350 тысяч рублей. 

Регистрация в качестве самозанятого стала проще

С 01.08.2022 регистрация в качестве плательщика налога на профдоход стала доступна через подачу заявления на Госуслугах. Фотография не потребуется. Там же доступно и снятие с учета. В случае отрицательного решения со стороны налоговиков, узнаете о нем в личном кабинете Госуслуг.

Для подачи обращения нужно иметь квалифицированную электронную подпись.

Расширен круг лиц, которые вправе работать самозанятыми

С 1 августа применять спецрежим и уплачивать налог в пониженном размере смогут не только россияне и граждане других стран ЕАЭС. Ряды самозанятых пополнят граждане:

  • Украины;
  • Луганской народной республики;
  • Донецкой народной республики. 

Регистрация товарного знака

С 29.06.2023 плательщики НПД вправе:

  • регистрировать товарный знак;
  • передавать в залог исключительные права на зарегистрированные ПО и базы данных.

Это право самозанятых прописал в Гражданском кодексе закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ.

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