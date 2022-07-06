Бухгалтеры на аутсорс нужны все чаще, правда, зарплаты не очень радуют: новые вакансии в Бухджобе

Что такое БухДжоб (для тех, кто еще не подписан)

БухДжоб — топовый канал в Телеграме для всех бухгалтеров в поиске работы. Впрочем, всегда любопытно посмотреть, как дела на рынке профессии обстоят. Так что подписывайтесь, не теряйтесь.

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1 Вакансия: помощник бухгалтера в Онлайн-школу «Тетрика» (разработка компьютерного программного обеспечения) Обязанности: ежедневный анализ и корректное отражение операций и балансов по покупкам по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

помощь в восстановлении кадрового учета;

выполнение прочих задач главного бухгалтера и специалиста отдела кадров Требуемые умения и навыки: любое экономическое образование;

знание законодательства в области бухгалтерского и налогового учета (приветствуется);

знание программ Excel, Word (обязательно);

знание программ 1С 8.3, 1С ЗУП и операций банк-клиент будет вашим преимуществом Расположение:Москва З/п: 35000 тыс. рублей (на руки) Условия работы: сотрудничество по срочному трудовому договору (3-6 месяцев);

работа в офисе, график работы: 5/2, с 9:00-18:00/10:00-19:00;

уютный офис в Artplay, Курская;

каждому сотруднику компания предоставляет возможность обучаться в Тетрике со скидкой 50%. Контакты: kristina.kashnikova@tetrika.school ; https://t.me/kriskashnikova

2 Вакансия: главный бухгалтер/бухгалтер в единственном числе в Российскую бухгалтерскую компанию (оказание консалтинговых услуг в сфере бухгалтерии и налогообложении) Обязанности: ведение нескольких юридических лиц;

запрос актов сверок контроль за правильностью оформления первичных документов;

начисление заработной платы;

расчет налогов;

умение читать оборотно-сальдовую ведомость;

знание всех систем налогообложения Требуемые умения и навыки: высшее образование;

глубокие знания налогового законодательства и правил бухгалтерского учета;

опыт работы аудитором, бухгалтером в единственном числе от 5 лет;

опыт ведения нескольких юрлиц;

уверенные знания 1С Расположение: Санкт-Петербург, гибридный график 4 дня офис 1 день удаленно З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: возможности карьерного и профессионального роста;

официальное оформление в соответствии с ТК РФ;

социальные гарантии;

компенсация сотовой связи и бесплатный проезд;

высокий корпоративный дух, дружный коллектив Контакты: резюме на enzhdanova@rambler.ru. Телеграм ekaterinarekr

3 Вакансия: главный бухгалтер в S4 (Аутсорсинговая компания) Обязанности: подготавливать бухгалтерскую и налоговую отчетность (без участка зарплаты);

рассчитывать и контролировать начисления и выплаты;

отвечать на требования налоговых органов (ИФНС, ПФР, ФСС). Требуемые умения и навыки: вы имеете опыт работы главным бухгалтером от 3-х лет и профессионально владеете навыками работы в программе 1С. Расположение: Воронеж З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: место работы: город Воронеж, Московский проспект, 116В;

официальное трудоустройство по ТК РФ;

справочно-правовые системы (Консультант Плюс, Главбух, Гарант);

стабильная заработная плата;

график Пн-Пт с 09.00 до 18.00 (суббота, воскресенье — выходные). Контакты: Левицкая Ксения 7 (931) 0096812 k.levitskaya@s4consulting.ru

4 Вакансия: главный бухгалтер удаленно в Центр профессиональной бухгалтерии (Аутсорсинг бухгалтерии) Обязанности: ведение бухгалтерского и налогового учета компаний 10 компаний на ОСНО;

кадровый учет;

расчет заработной платы;

подготовка и сдача отчетности;

оветы на письма клиентов по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. Требуемые умения и навыки: опыт работы в должности главного бухгалтера от 6 лет;

опыт с разными системами налогообложения;

знание импорта и экспорта;

ответственность, аккуратность, внимание к деталям;

умение работать в режиме многозадачности;

работоспособность, неконфликтность Расположение: удаленно З/п: 30-40 тысяч Условия работы: официальное оформление, зарплата без задержек два раза в месяц Контакты: Алина, telegram @alinayapp

5 Вакансия: бухгалтер на участок банк-клиент в vertcomm (рекламное агентство) Обязанности: работа с реестром платежей и заявками на оплату;

обработка и разноска выписок по счетам;

контроль выгрузки платежей в УНФ и Бухгалтерию;

проверка отражения операций на счетах бухгалтерского и налогового учета;

валютный контроль по экспорту. Требуемые умения и навыки: опыт работы на участке банк-клиент от 3-х лет;

опыт работы в программе 1с:бухгалтерия 8.3, УНФ, office;

опыт работы в банк-клиентах различных банков;

опыт работы с валютным контролем;

умение работать с большим объемом информации. Расположение: Москва/офис З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: оформление с первого рабочего дня;

белая заработная плата от 65 000 до 70 000 руб;

офис в шаговой доступности от м. Белорусская;

работа в дружной и профессиональной атмосфере;

возможность роста;

кофе, чай безлимитно. Контакты: @melnyksveta в ТГ или hr@vertcomm.ru

6 Вакансия: бухгалтер на участки «Заработная плата», «Расчет с поставщиками». в АО «Востокхимволокно» (Продажа/производство) Обязанности: начисление з/п (до 120 чел.), отчётность, заявки на перечисление налогов, з/п;

поступления услуг в 1С, сверка с поставщиками, заявки на оплату, движение основных средств в 1С. Требуемые умения и навыки: опыт от 3х лет;

опыт в оптовой торговле (участки «услуги», «основные средства ») желателен;

знание 1С ERP приветствуется. Расположение: Санкт-Петербург, ст.м. Выборгская. З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: официальное оформление. Контакты: o.lysova@interteks.ru

7 Вакансия: бухгалтер в Практики Управления (образование, тренинги) Обязанности: работа в 1С;

реестр и платежи;

документооборот;

заполнение отчетов УУ;

заполнение зарплатной ведомости;

работа в финтабло ДДС;

кадры: сбор документов, передача в бухгалтерию запросов;

выполнение поручений руководства Требуемые умения и навыки: высшее образование (преимущественно — экономическое);

опыт в сфере экономики и финансов не менее 3-х лет;

работа с 1С, работа с клиент-банком;

опыт составления управленческой отчетности;

опыт консолидации данных по нескольким юр. лицам;

битрикс24 Расположение: Москва Москва З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: работа из дома 5/2;

40 часов неделю с посещением офиса 1-2 раза в неделю (Щелковское шоссе) Контакты:https://forms.gle/rLwA8bDdCGo2QykM7